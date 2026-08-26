Pobierz kalendarz września 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. We wrześniu jest 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w tym miesiącu? Wydrukuj i zaplanuj kolejny miesiąc.

Wrzesień 2026 - święta, dni wolne

Wrzesień to miesiąc liczący 30 dni. Nie występują w nim żadne święta ustawowo wolne od pracy. Wrześniowe dni wolne to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny tygodniowo wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj tym dniem jest sobota. We wrześniu 2026 r. są cztery pełne weekendy (4 soboty i 4 niedziele), a więc 8 dni wolnych od pracy. Dni roboczych jest więc 22.

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Wrzesień 2026 - ważne dni miesiąca

Jedynymi świętami wolnymi od pracy we wrześniu są niedziele. Żadna z nich nie jest handlowa. W kalendarzu zostały zaznaczone 3 daty, o których warto zapamiętać:

1 września 2026 r. (wtorek) - rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027 oraz 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

- rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027 oraz 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej 23 września 2026 r. (środa) - pierwszy dzień astronomicznej jesieni

- pierwszy dzień astronomicznej jesieni 30 września 2026 r. (środa) - Dzień Chłopaka

Wrzesień 2026 - kalendarz do druku pdf

wrzesień 2026 kalendarz do druku Wrzesień 2026 - kalendarz do druku Źródło zewnętrzne

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Wrzesień - powiedzenia ludowe

Każdy miesiąc roku wiąże się z licznymi powiedzeniami ludowymi odnoszącymi się do pogody, prac na polu i postaci świętych. Oto najbardziej popularne dotyczące września:

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