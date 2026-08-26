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Wrzesień 2026. Kalendarz do druku [PDF]

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26 sierpnia 2026, 15:15
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
wrzesień 2026 kalendarz do druku
Wrzesień 2026 kalendarz do druku - pobierz pdf
Kinga Olszacka canva
Źródło zewnętrzne

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Pobierz kalendarz września 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. We wrześniu jest 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w tym miesiącu? Wydrukuj i zaplanuj kolejny miesiąc.

Wrzesień 2026 - święta, dni wolne

Wrzesień to miesiąc liczący 30 dni. Nie występują w nim żadne święta ustawowo wolne od pracy. Wrześniowe dni wolne to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny tygodniowo wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj tym dniem jest sobota. We wrześniu 2026 r. są cztery pełne weekendy (4 soboty i 4 niedziele), a więc 8 dni wolnych od pracy. Dni roboczych jest więc 22.

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Wrzesień 2026 - ważne dni miesiąca

Jedynymi świętami wolnymi od pracy we wrześniu są niedziele. Żadna z nich nie jest handlowa. W kalendarzu zostały zaznaczone 3 daty, o których warto zapamiętać:

  • 1 września 2026 r. (wtorek) - rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027 oraz 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
  • 23 września 2026 r. (środa) - pierwszy dzień astronomicznej jesieni
  • 30 września 2026 r. (środa) - Dzień Chłopaka

Wrzesień 2026 - kalendarz do druku pdf

wrzesień 2026 kalendarz do druku

Wrzesień 2026 - kalendarz do druku

Źródło zewnętrzne

Pobierz kalendarz do druku w formacie pdf »

Wrzesień - powiedzenia ludowe

Każdy miesiąc roku wiąże się z licznymi powiedzeniami ludowymi odnoszącymi się do pogody, prac na polu i postaci świętych. Oto najbardziej popularne dotyczące września:

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Sprawdź

  • Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.
  • Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
  • Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.
  • Na Marii (8 i 12 września) pogodnie, będzie tak 4 tygodnie.
  • Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.
  • Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy.
  • Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.
  • Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
  • Jeśli Maurycy (22 września) ma jasne lice, przyprowadza wnet nawałnice.
  • Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny.
  • Kleofas (25 września) gdy we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle rodzi.
  • Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota.
  • Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale lekka zima.
  • Deszcze na Michała (29 września), zima nietrwała.
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Źródło: INFOR
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