Wpłaty na PPK w czasie przestoju i obniżonego wymiaru czasu pracy - zwolnienie z finansowania pracodawcy, ale uczestnik może płacić

PPK - nie dokonuje się wpłat z wynagrodzenia wypłacanego w czasie przestoju i obniżonego wymiaru czasu pracy. Oprócz pracodawcy z finasowania wpłat do PPK zwolnieni są również uczestnicy. Natomiast uczestnicy PPK mogą zrezygnować ze zwolnienia z finansowania wpłat na PPK. Wówczas pracodawca musi je obliczać, pobierać i odprowadzać, mimo że sam nie finansuje własnych wpłat.

Zwolnienie pracodawcy z PPK - kiedy?

W przeciwieństwie do innych sytuacji, w których pracodawca mający kłopoty finansowe jest zwolniony z finasowania wpłat do PPK, wprowadzenie przestoju czy obniżonego wymiaru czasu pracy nie zwalnia pracodawcy z finasowania wpłat za wszystkich uczestników programu, a tylko za tych objętych przestojem czy obniżonym wymiarem czasu pracy.

Pracodawca przestaje finansować wpłaty do PPK (zarówno podstawowe, jak i dodatkowe - jeżeli w umowie o zarządzanie PPK zadeklarował finansowanie wpłat dodatkowych) za uczestników tego programu:

w okresie przestoju ekonomicznego , o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 669), oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy,

, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 669), oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy, w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy , o których mowa w ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1087), czyli np. w razie ogłoszenia upadłości pracodawcy bądź otwarcia postępowania układowego,

, o których mowa w ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1087), czyli np. w razie ogłoszenia upadłości pracodawcy bądź otwarcia postępowania układowego, w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 272 ze zm.).

PPK a przestój i obniżony wymiar czasu pracy

Zarówno przestój ekonomiczny, jak i obniżony wymiar czasu pracy, dotyczą konkretnych pracowników – uczestników PPK. Dlatego, w razie ich wystąpienia, zwolnienie dotyczy tylko osób nimi objętych.

Przestój ekonomiczny, o którym mowa powyżej, to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Natomiast obniżony wymiar czasu pracy oznacza obniżony przez pracodawcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy. Należy także pamiętać, że w wymienionych wyżej sytuacjach swoich wpłat do PPK nie finansują także, co do zasady, uczestnicy PPK.

Wpłaty na PPK a wypłaty wynagrodzenia w czasie przestoju i obniżonego wymiaru czasu pracy

Sformułowanie, że w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca i uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej, oznacza, że nie finansuje się wpłat do PPK obliczanych od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy. To, za jaki okres to wynagrodzenie przysługuje, jest bez znaczenia.

Przykład Pracodawca wypłaca wynagrodzenia ok. 28 dnia każdego miesiąca i w tym terminie oblicza i pobiera wpłaty do PPK, które następnie - do 15 dnia kolejnego miesiąca - przekazuje do instytucji finansowej. Od 6 maja do 31 maja pracownicy dwóch z pięciu wydziałów zakładu zostali objęci przestojem. Wpłaty obliczone i pobrane 28 kwietnia powinny być – również za uczestników PPK objętych przestojem – przekazane do instytucji finansowej do 15 maja. Gdyby pracodawca np. 10 maja wypłacał dodatkowe wynagrodzenia pracownikom to - od wynagrodzeń wypłacanych uczestnikom PPK objętych przestojem - wpłat do PPK nie powinien już naliczać.

Ważne Zwolnienie z finansowania wpłat do PPK obejmuje - w pełnej wysokości - wpłaty obliczane od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Rezygnacja z finansowania wpłat przez uczestnika PPK

Uczestnicy PPK objęci przestojem czy obniżonym wymiarem czasu pracy również, co do zasady, nie finansują wpłat do PPK. Chyba, że zdecydują inaczej i zadeklarują pracodawcy finansowanie przez siebie wpłat do PPK. Po otrzymaniu takiej deklaracji, pracodawca ma obowiązek obliczać, pobierać i dokonywać wpłat finansowanych przez uczestnika PPK (pomimo, że pracodawca nie finansuje swoich wpłat do tego programu).

Cofnięcie rezygnacji z finansowania wpłat przez uczestnika PPK

Deklaracja finansowania wpłat do PPK - złożona przez uczestnika PPK w sytuacji, gdy wpłat do PPK nie finansuje pracodawca - może zostać cofnięta. W tym celu uczestnik PPK powinien poinformować pracodawcę, że cofa (odwołuje) wcześniej złożoną deklarację finansowania wpłat do PPK (w takim przypadku uczestnik nie powinien składać deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK). Wpłat do PPK nie nalicza się wówczas począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po cofnięciu deklaracji.

