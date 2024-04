Wpłaty na PPK - co jeśli pracodawca nie dokonał ich w terminie? Pracodawca nie może dokonać zaległych wpłat do PPK nawet na prośbę uczestnika PPK. Musi mu jednak zrekompensować spowodowaną przez siebie szkodę. Chyba, że za nieprzekazanie wpłat do PPK odpowiedzialność ponosi sam uczestnik.

Obliczanie i finansowanie wpłat PPK

Ustawa o PPK nakłada na pracodawcę obowiązek obliczenia i dokonania finansowanych przez siebie wpłat do instytucji finansowej oraz obliczenia, pobrania i dokonania do tej instytucji wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. Wpłaty finansowane przez pracodawcę są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. Wszystkie powinny być przekazane do instytucji finansowej do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Nie zawsze jednak tak się dzieje. Zdarza się, że pracodawca nie oblicza, nie pobiera i nie dokonuje wpłat do PPK. Bywa też tak, że wpłaty wprawdzie oblicza i pobiera, ale nie przekazuje ich do instytucji finansowej.

PPK - wpłaty spóźnione i wpłaty zaległe

Wpłaty, które zostały w terminie obliczone i pobrane, a tylko nie zostały dokonane (przekazane) do instytucji finansowej, są wpłatami spóźnionymi i powinny zostać dokonane. W takiej sytuacji pracodawca może więc stosunkowo prosto naprawić swój błąd, przekazując te wpłaty do instytucji finansowej. Pracodawca powinien to zrobić bez zbędnej zwłoki, czyli jak tylko zorientuje się, że nie zrobił tego w ustawowym terminie.

Sytuacja komplikuje się, jeśli pracodawca w ogóle nie obliczał i nie pobierał wpłat do PPK - mimo, że powinien. Są to bowiem wpłaty zaległe, których nie można naliczyć i pobrać po terminie, w jakim powinno to było nastąpić, oraz przekazać do instancji finansowej. Ustawa o PPK nie przewiduje bowiem możliwości wstecznego dokonywania zaległych wpłat. I to bez względu na przyczynę takiego zaniechania. Takie rozwiązanie mogłoby okazać się uciążliwe dla pracownika, np. w przypadku, gdy należałoby pobrać i dokonać jednorazowo wpłat do PPK za kilka lub nawet kilkanaście miesięcy, co mogłoby okazać się dość istotnym obciążeniem finansowym dla zatrudnionej osoby. Z tego względu należy uznać, że nie jest dopuszczalne dokonywanie do PPK zaległych wpłat, nawet za zgodą osoby zatrudnionej.

Przykład Pracodawca po kilku miesiącach zorientował się, że nie odprowadzał wpłat do PPK za jednego ze swoich pracowników (pracownik wcześniej złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, którą później szybko „odwołał”, składając pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat, ale wniosek ten został przez pracodawcę przeoczony). W związku z tym, że ustawa o PPK nie pozwala na dokonywanie zaległych wpłat do PPK, pracodawca musi w inny sposób zrekompensować pracownikowi poniesioną przez niego szkodę.

Brak wpłaty na PPK - obowiązek zrekompensowania szkody pracownikowi

Szkoda powstała w związku z niedokonaniem wpłat powinna zostać zrekompensowana uczestnikowi PPK na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. Dotyczy to zarówno szkody spowodowanej nieterminowym dokonaniem wpłat do PPK, jak i ich nieprzekazaniem w ogóle. Zgodnie z art. 29 ustawy o PPK do wpłat dokonywanych do PPK - w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie - stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Roszczenia z tytułu wpłat ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym wpłaty stały się wymagalne (jest to inny termin przedawnienia roszczeń niż w przypadku roszczeń ze stosunku pracy).

Oznacza to, że zastosowanie ma tu m.in. art. 481 k.c. dotyczący odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez dłużnika. Przepisy ustawy o PPK nie modyfikują zasad odpowiedzialności za szkodę, która została wyrządzona uczestnikowi PPK przez pracodawcę niedokonaniem wpłat do PPK w terminie. Zarówno ustalenie wysokości odsetek, jak i ew. odszkodowania przysługującego uczestnikowi PPK, powinno nastąpić zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Należy także pamiętać, że odsetek nie przekazuje się na rachunek PPK.

Brak wpłat do PPK - błąd pracodawcy z winy pracownika

W niektórych sytuacjach pracodawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za niedokonanie wpłat do PPK. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 6 ustawy o PPK, podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.

Przykład Podmiot zatrudniający nie „zapisał” zleceniobiorcy do PPK, gdyż z otrzymanych od niego informacji wynikało, że w tym podmiocie będzie on podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale nie obowiązkowo, a dobrowolnie. Po kilku miesiącach okazało się, że zleceniobiorca wprowadził podmiot zatrudniający w błąd i od pierwszego dnia zatrudniania powinien podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w związku z czym podmiot ten powinien „zapisać” go do PPK. W takiej sytuacji zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak obliczenia, pobrania i dokonania wpłat do PPK, w związku z czym nie ma obowiązku rekompensowania zleceniobiorcy poniesionej szkody.

