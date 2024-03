Urlop bezpłatny a zapis do PPK

Urlop bezpłatny - jak wpływa na zapis do PPK? Okazuje się, że nie każda nieobecność w pracy przeszkadza w „zapisaniu” do PPK. Kiedy urlop bezpłatny opóźni zapis do PPK?

Urlop bezpłatny a PPK

Aby „zapisać” pracownika do PPK, pracodawca nie zawsze musi czekać na jego powrót z urlopu bezpłatnego. Jeśli pracownik spełnia definicję osoby zatrudnionej – mimo takiej nieobecności w pracy - może zostać uczestnikiem PPK.

Pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich lub wychowawczych – mimo, że nie świadczą pracy - nadal są osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK. Inaczej jest w przypadku osób korzystających z takiej „przerwy w „świadczeniu pracy”, jaką jest urlop bezpłatny. W przypadku pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym, to, czy ma on status osoby zatrudnionej, zależy bowiem od tego, czy w danym miesiącu otrzymał od pracodawcy określony w ustawie o PPK przychód.

Ważne Pracownik, korzystający przez cały miesiąc z urlopu bezpłatnego, status osoby zatrudnionej zachowuje tylko, jeśli w miesiącu, w którym przebywał na urlopie, uzyskał ze stosunku pracy przychód, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Korzystanie z urlopu bezpłatnego może zatem - inaczej niż korzystanie z wymienionych wyżej urlopów związanych z opieką nad dzieckiem czy zwolnienia lekarskiego - opóźnić „zapisanie” pracownika do PPK.

Urlop bezpłatny a zgłoszenie do PPK

Należy pamiętać, że okres urlopu bezpłatnego nie zawsze wlicza się do okresu zatrudnienia, wymaganego do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika. Będzie on uwzględniony w wymaganym stażu pracy pracownika tylko, jeżeli w miesiącu, w którym pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym uzyskał ze stosunku pracy jakikolwiek przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przypomnijmy: Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał daną osobę.

Urlop bezpłatny - opóźnienie zapisu do PPK

Jeśli zatem pracownik, który czeka na „zapisanie” do PPK, w okresie tego oczekiwania, skorzysta np. z miesięcznego urlopu bezpłatnego i miesiąc ten ze względu na brak przychodu nie będzie zaliczany do wymaganego okresu zatrudnienia - rozpoczęcie oszczędzania w PPK tego pracownika opóźni się.

Przykład Pracownik, zatrudniony 2 stycznia 2024 r., już w marcu - ze względu na trudną sytuację rodzinną – skorzystał z urlopu bezpłatnego. Pracownik jest zainteresowany przystąpieniem do PPK. Gdyby nie urlop bezpłatny, pracodawca zapisałby go do PPK w pierwszych dziesięciu dniach kwietnia. U pracodawcy obowiązuje bowiem zasada zawierania umów o prowadzenie PPK dla nowo zatrudnionych osób w ostatnim możliwym terminie wynikającym z ustawy o PPK, czyli do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 90 dni zatrudnienia pracownika. W związku z tym jednak, że pracownik nie otrzymał w marcu żadnego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 90 dni zatrudnienia minie mu nie 31 marca (jak w przypadku, gdyby nie korzystał w marcu z urlopu bezpłatnego), a dopiero 1 maja, co oznacza, że pracodawca będzie miał obowiązek „zapisać” go do PPK nie do 10 kwietnia, a do 10 czerwca br.

„Zapis” do PPK

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika może się także opóźnić, jeśli umowa ta miałaby być zawarta w miesiącu, w którym pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, nie spełniając definicji osoby zatrudnionej.

Przykład Pracownikowi 90 dni zatrudnienia mija 1 maja. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek „zapisać” go do PPK do 10 czerwca. W czerwcu jednak pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, i pracodawca wie, że w tym miesiącu nie otrzyma on żadnego przychodu ze stosunku pracy. Pracodawca nie będzie mógł zatem zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenia PPK w czerwcu, bo w tym miesiącu pracownik nie będzie osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK, a tylko z taką osobę pracodawca może „zapisać” do programu.

Załóżmy, że pracownik, o którym mowa w powyższym przykładzie, w lipcu powróci już do pracy. W takiej sytuacji - w związku z tym, że ma on już wymagany ustawą o PPK okres zatrudnienia - po powrocie z urlopu bezpłatnego, powinien zostać „zapisany” do programu niezwłocznie. I od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po „zapisaniu” go do PPK, czyli zawarciu w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK, pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK.

