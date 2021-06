PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

PPK - można na bieżąco sprawdzać stan oszczędności na swoim rachunku

Uczestnik PPK, poprzez serwis klienta instytucji finansowej, może monitorować stan swoich oszczędności. Ponadto, instytucja finansowa przekazuje mu roczne informacje o wysokości środków na jego rachunku PPK.

Przystąpienie do pracowniczego planu kapitałowego (PPK) powoduje, że dla uczestnika tego programu otwierany jest prywatny rachunek PPK. Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi PPK informację o zawarciu tej umowy.

Czym jest pierwsza informacja?

Informacja ta przekazywana jest w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub za pomocą systemu teleinformatycznego, a na wniosek uczestnika PPK – w postaci papierowej.

Reklama

Zawiera ona m.in. dane instytucji finansowej, dane podmiotu zatrudniającego, określenie wysokości wpłat do PPK, a także informacje o możliwości złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych na rachunku PPK i trybie składania tych dyspozycji. Powinna zawierać także informacje o tym, jak uzyskać dostęp do rachunku PPK, w tym identyfikator do logowania.

Jeśli uczestnik PPK nie otrzymał od instytucji finansowej, z którą ma zawartą umowę o prowadzenie PPK, informacji o przystąpieniu do PPK, powinien zgłosić się do tej instytucji w celu uzyskania dostępu do serwisu klienta. W przypadku, gdy dana osoba nie wie, w jakiej instytucji finansowej ma rachunek PPK, powinna zapytać o to swój podmiot zatrudniający (np. pracownik pracodawcę). [koniec Ważne]

Bieżący dostęp do rachunku PPK

Dostęp do rachunku PPK wiąże się dla uczestnika nie tylko z możliwością monitorowania stanu oszczędności, ale także składania zleceń i podglądu historii transakcji. Po zalogowaniu, uczestnik PPK może sprawdzić wysokość wpłat do PPK - z podziałem na wpłaty podstawowe i dodatkowe oraz źródło ich finansowania, może złożyć dyspozycję zwrotu lub wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, podzielić zgromadzone środki pomiędzy funduszami (konwersja, zamiana) lub przekierować przyszłe wpłaty do PPK do innego funduszu niż właściwy z uwagi na jego wiek (zmiana alokacji wpłat).

W sytuacji, gdy pracownik ma kilka rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych, do każdego z tych rachunków loguje się oddzielnie.

Informacja roczna i dla 60 latków o wysokości oszczędności

Reklama

Dodatkowo, instytucja finansowa, w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, przekazuje uczestnikowi PPK roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto, w I kwartale roku kalendarzowego, w którym uczestnik PPK ukończy 60 lat, dostanie on także informację o warunkach wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.

Informacje te powinny trafić do uczestnika PPK w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub - na wniosek uczestnika PPK - w postaci papierowej.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.