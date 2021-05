Poważne zachorowanie - oszczędności PPK mogą pomóc

Poważne zachorowanie - co to jest w rozumieniu ustawy o PPK? Jak oszczędności PPK mogą pomóc, gdy uczestnik PPK, jego małżonek lub dziecko zachoruje?

Oszczędności PPK mogą pomóc w razie poważnego zachorowania

Środki z PPK można wykorzystać na pokrycie kosztów leczenia. Nie tylko swojego, ale też małżonka lub dziecka. I to nawet wówczas, gdy do poważnego zachorowania doszło na długo przed rozpoczęciem oszczędzania w PPK.

PPK to program długoterminowego oszczędzania, którego głównym celem jest zgromadzenie dodatkowych oszczędności na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Są jednak sytuacje, w których z oszczędności – i to bez żadnych pomniejszeń - skorzystać można wcześniej. Jedną z nich jest wypłata związana z poważnym zachorowaniem czy to samego uczestnika, czy jego bliskich: małżonka lub dziecka. Przy tym przez „dziecko” należy rozumieć dziecko własne uczestnika PPK, dziecko małżonka uczestnika PPK, dziecko przysposobione przez uczestnika PPK lub jego małżonka, a także dziecko, w sprawie którego toczy się - z wniosku uczestnika PPK lub jego małżonka - postępowanie o przysposobienie, lub dziecko, nad którym opiekę sprawuje uczestnik PPK lub jego małżonek - od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.

Wypłata z PPK w razie poważnego zachorowania

Co istotne, o wypłatę części oszczędności - do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK - w razie poważnego zachorowania wystąpić może każdy uczestnik PPK, bez względu na swój wiek. Bez znaczenia jest też to, czy w momencie wnioskowania o taką wypłatę uczestnik PPK aktywnie oszczędza w tym programie czy też złożył rezygnację z dokonywania wpłat do PPK.

Ważne: Maksymalna wysokość wypłaty do 25% środków dotyczy środków zgromadzonych na jednym rachunku PPK. Uczestnik PPK posiadający kilka rachunków PPK z każdego z nich może dokonać takiej wypłaty.

Poważne zachorowanie - co to jest?

Nie każda choroba upoważnia jednak uczestnika PPK do wypłaty oszczędności z PPK. Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. z 2020 r. poz. 1342), dalej „ustawa o PPK”, określa bowiem co należy rozumieć po tym pojęciem (patrz ramka). I tylko zaistnienie jednego z wymienionych w niej zdarzeń uprawnia uczestnika PPK do wypłaty do 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.

Definicja poważnego zachorowania Ustawa o PPK wskazuje co należy rozumieć przez poważne zachorowanie, za które uznaje: całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291), ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat,

umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573), ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat,

niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573), ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,

zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca,

zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy.

Data zachorowania nie ma znaczenia

Uczestnik PPK może skorzystać z wypłaty w razie poważnego zachorowania w każdym czasie. Nie ma znaczenia, czy poważnie zachorowanie - w związku, z którym uczestnik PPK planuje dokonać wypłaty środków z PPK - zostało zdiagnozowane lub jego przyczyna powstała w okresie uczestnictwa w PPK, czy wcześniej. Dla nabycia prawa do wypłaty istotne jest to, czy w chwili złożenia wniosku nadal istnieje poważne zachorowanie.

Środki można wypłacać kilkakrotnie

W przypadku poważnego zachorowania uczestnik PPK może skorzystać z maksymalnie 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Od niego zależy, ile faktycznie będzie chciał wypłacić ze swojego rachunku PPK, pod warunkiem, że zmieści się w ustawowym limicie. To oznacza, że uczestnik może wypłacić na tej podstawie zarówno 5%, jak i 15%, nie więcej jednak niż 25% zgromadzonych na rachunku PPK środków.

Z wypłaty w razie poważnego zachorowania uczestnik PPK może korzystać wielokrotnie, ale pod warunkiem, że poważne zachorowanie dotyczy różnych zdarzeń mieszczących się w katalogu „poważnego zachorowania”. To oznacza, że ten sam uczestnik PPK może np. wypłacić 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w przypadku zdiagnozowania u niego jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie o PPK (art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. d ustawy o PPK) - pomimo, że wcześniej wypłacił już do 25% zgromadzonych na rachunku PPK środków w związku ze zdiagnozowaniem u niego innej jednostki chorobowej z tego samego katalogu.

Wypłata do 25% środków z rachunku PPK w związku z poważnym zachorowaniem małżonka uczestnika PPK nie jest również przeszkodą do wypłaty kolejnych 25% środków - w związku z poważnym zachorowaniem samego uczestnika lub jego dziecka. Należy jednak przyjąć, że jedno ze zdarzeń mieszczących się w katalogu „poważnego zachorowania” (jednej osoby) uzasadniać może wypłatę do 25% środków z rachunku PPK.

Wypłata z PPK w razie poważnego zachorowania jest dokonywana w formie pieniężnej – zgodnie z dyspozycją uczestnika PPK – jednorazowo lub w ratach. W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie środków w ratach, uczestnik decyduje w jakiej liczbie rat środki zostaną mu wypłacone.

Brak kosztów wypłaty

Co istotne, wypłata oszczędności z PPK w razie poważnego zachorowania nie jest związana z żadnymi kosztami dla uczestnika PPK. Instytucja finansowa nie pobiera żadnych opłat za realizację tej wypłaty. Uczestnik PPK nie zapłaci również podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków (art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o PIT). Warto też pamiętać, że uczestnik PPK nie ma obowiązku zwrotu na swój rachunek PPK oszczędności, które wypłacił w związku z poważnym zachorowaniem. Takiego zwrotu nie dokonuje się nawet, jeśli ustąpi poważne zachorowanie, w związku, z którym dokonana została wypłata.

