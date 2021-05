Z PPK łatwiej kupić mieszkanie

PPK - łatwiej kupić mieszkanie dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym. Na czym polega wypłata z PPK na cele mieszkaniowe?

Wypłata z PPK na cele mieszkaniowe

O wypłatę oszczędności z PPK w celu pokrycia wkładu własnego wnioskować mogą wszyscy uczestnicy PPK, pod warunkiem, że nie ukończyli jeszcze 45 lat. Bez znaczenia jest, czy w chwili składania wniosku do instytucji finansowej o taką wypłatę aktywnie oszczędzają w PPK, czy też wcześniej złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Na sfinansowanie wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę/przebudowę budynku mieszkalnego, zakup domu, mieszkania lub gruntu uczestnicy PPK mogą przeznaczyć do 100% środków posiadanych na rachunku PPK. Wypłata środków następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z instytucją finansową.

Oszczędności zgromadzone w PPK mogą pomóc w zakupie mieszkania na kredyt. Dzięki nim uczestnik PPK może sfinansować wymagany przez banki wkład własny.

Definicja wkładu własnego Wkład własny to - w rozumieniu ustawy o PPK - wymagane środki pieniężne przeznaczone na: sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,

zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,

nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych, w celu przyznania kredytu hipotecznego.

Trzeba złożyć wniosek

Umowa taka jest zawierana na wniosek, który uczestnik PPK składa bezpośrednio do instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK, z którego mają zostać wypłacone środki. Jeśli uczestnik PPK gromadzi oszczędności na kilku rachunkach PPK, prowadzonych przez różne instytucje finansowe, wniosek o zawarcie umowy, na podstawie której instytucja wypłaci uczestnikowi środki w celu pokrycia wkładu własnego, uczestnik PPK składa do wybranej lub wybranych przez siebie instytucji finansowych. Taki wniosek uczestnik PPK może bowiem złożyć do więcej niż jednej instytucji finansowej, w której ma rachunki PPK, pod warunkiem jednak, że wszystkie te wypłaty dotyczyć będą jednej i tej samej inwestycji.

Ustawa o PPK wskazuje bowiem wprost, że uczestnik PPK, który zawarł już umowę na podstawie, której skorzystał lub skorzysta ze środków na wkład własny, nie może zawrzeć kolejnej takiej umowy:

z tą samą instytucją finansową;

z inną instytucją finansową, chyba że umowa ma być zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji.

Pracownik posiada kilka rachunków PPK. Z jednego z nich wypłacił już 100 % środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego wymaganego przy kredycie hipotecznym - wziętym przez niego na zakup mieszkania. Teraz chciałby wypłacić 100 % środków zgromadzonych na innym rachunku PPK oraz wykorzystać je na sfinansowanie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym, który chce zaciągnąć na zakup działki pod budowę domu. Niestety nie może tego zrobić. Wypłaty „na cele mieszkaniowe” uczestnik PPK może dokonać na sfinansowanie tylko jednej inwestycji - nawet w sytuacji, gdy ma kilka rachunków PPK. Uczestnik PPK, który zawarł już umowę z instytucją finansową - na podstawie, której wypłacono mu już 100 % środków na pokrycie wkładu własnego - nie może zawrzeć kolejnej takiej umowy ani z tą samą instytucją finansową, ani z inną instytucją finansową, chyba że umowa ta miałaby być zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji.

Warunki określa umowa

Umowa, na podstawie której instytucja finansowa wypłaci środki, powinna określać:

oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu;

zasady i terminy wypłaty;

zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu:

- nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków,

- nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.

Określając zasady i terminy wypłaty, umowa powinna także określać na jaki rachunek wypłata będzie dokonywana. Zgodnie z ustawą o PPK wypłaty środków na pokrycie wkładu własnego instytucja finansowa dokonuje:

w przypadku przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku mieszkalnego - na rachunek bankowy uczestnika PPK lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej uczestnika PPK wskazany we wniosku; w pozostałych przypadkach - na rachunek bankowy zbywcy praw lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.



Instytucja finansowa nie może pobierać żadnych opłat czy prowizji w związku z wypłatą przez uczestnika PPK środków na wkład własny - nawet, gdyby wpisała takie opłaty czy prowizje do umowy.

Zasady zwrotu środków

Uczestnik PPK, który dokonał wypłaty na pokrycie wkładu własnego, ma obowiązek zwrócić otrzymane środki. Wypłata z PPK na cele mieszkaniowe jest więc czymś w rodzaju pożyczki, którą uczestnik PPK udziela sam sobie. I co należy podkreślić – bez dodatkowych kosztów. Wypłacone środki uczestnik zwraca bowiem na swój rachunek PPK w wartości nominalnej, czyli w praktyce oddaje dokładnie tyle, ile wypłacił z tego rachunku.

Zasady i terminy zwrotu wypłaconych z PPK środków, w tym tzw. raty (jeśli na tego rodzaju spłatę strony się umówią), będzie określała umowa zawarta z wybraną instytucją finansową przed dokonaniem wypłaty tych środków. Umowa będzie określać też ramy czasowe, w których spłata powinna zostać zrealizowana.

Za nieterminowy zwrot – podatek

Ale uwaga! W przypadku niedokonania zwrotu wypłaconych na wkład własny środków w ustalonym w umowie terminie uczestnik będzie zobowiązany zapłacić podatek od zysków kapitałowych - od kwoty niedokonanego w terminie zwrotu. Innymi słowy, jeśli uczestnik PPK nie odda całości wypłaconych na cele mieszkaniowe środków, będzie musiał zapłacić 19 % zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek Belki) od zysków kapitałowych przypadających na tę niezwróconą kwotę. Tak wynika z art. 30a ust. 1 pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

