PPK – przywilej dla pracownika, obowiązek dla pracodawcy

PPK to przywilej dla pracownika, a obowiązek dla pracodawcy. Jakie czynności musi wykonać pracodawca? Jaka kara grozi za niedopełnienie obowiązków pracodawcy?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolny dla pracownika, ale obowiązkowy dla pracodawcy. Proces wdrożenia PPK nie jest jednak skomplikowany. Podobnie jak prowadzenie programu. Zwłaszcza, że bezpłatną pomoc w tym zakresie zapewnia PFR Portal PPK.

Co do zasady, utworzenie PPK składa się z kilku prostych kroków. W pierwszej kolejności należy - wspólnie z zakładowymi organizacjami związkowymi (albo z reprezentacją osób zatrudnionych, jeśli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe) - wybrać instytucję finansową, która ma prowadzić program. Lista wszystkich instytucji prowadzących PPK, wraz z ich ofertami, jest prezentowa na oficjalnym portalu informacyjnym o PPK (www.mojeppk.pl).

Następnie należy zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowy tworzące PPK, to jest umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK (w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych). To najważniejsze kroki w procesie tworzenia PPK. Procedurę zawarcia wskazanych wyżej umów można przeprowadzić w całości online.

Zasadą jest, że każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK (m.in. pracodawca czy zleceniodawca) ma obowiązek wdrożenia PPK. Ze stosowania przepisów ustawy o PPK zwolnione są tylko nieliczne podmioty, po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie.

PPK - obowiązki pracodawcy

Po wdrożeniu PPK, na pracodawcy ciąży obowiązek naliczania i odprowadzania wpłat do tego programu. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK, pracodawca jest zobowiązany do naliczenia i pobrania wpłat finansowanych przez uczestnika PPK oraz do obliczenia wpłat finansowanych przez siebie (pracodawcę) w terminie wypłaty wynagrodzenia oraz do przekazania tych wpłat do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane.

Przy ustalaniu wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczenia wysokości wpłat do PPK, powinny być uwzględnione tylko te składniki, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z zastrzeżeniem, że w PPK nie obowiązuje limit 30-krotności. Ponadto wpłat do PPK nie nalicza się od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Co ważne, w przypadku wpłat do PPK należy brać pod uwagę miesiąc kalendarzowy, w którym wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi, a nie miesiąc, za jaki to wynagrodzenie przysługuje. To ważna zasada, która z pewnością ułatwi naliczanie wpłat do tego programu.

Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone i pobrane już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po zawarciu dla niego umowy o prowadzenie PPK.

Oczywiście, na bieżąco, pracodawca powinien prowadzić dokumentację dotyczącą PPK, w tym archiwizować składane przez pracowników wnioski i deklaracje.

Bezpłatna pomoc z PPK

Warto wiedzieć, że pracodawców wdrażających PPK wspiera spółka PFR Portal PPK, zapewniając im bezpłatną pomoc w postaci m.in. kompleksowej bazy wiedzy o programie PPK (patrz www.mojeppk.pl), a także bezpłatnych szkoleń dla pracodawców i pracowników.

Na portalu tym można znaleźć wiele materiałów przydatnych na etapie wdrażania i obsługi PPK - poradniki, wzory wniosków i deklaracji oraz informacji dla pracowników (tych przekazywanych pracownikom na starcie programu, a także tych przekazywanych w ramach jego późniejszej obsługi). Materiały na portalu są dostępne w różnych wersjach językowych. Do dyspozycji pracodawców i pracowników jest też bezpłatne centrum informacji o PPK, dostępne pod numerem telefonu 800 775 775.

Warto skorzystać z oferty PFR Portal PPK, zwłaszcza, że skorzystanie z niej nic nie kosztuje, a zlekceważenie obowiązków ustawowych może spowodować dotkliwe sankcje.

Jakie kary za niedopełnienie obowiązki związanego z PPK?

Pracodawcom, którzy nie wywiążą się z obowiązków wynikających z ustawy o PPK, grozi odpowiedzialność wykroczeniowa. Wynika to z art. 106 – 108 tej ustawy. Karze grzywny - w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie, w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego - podlega pracodawca (albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu), który nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie. Taka sama kara grozi podmiotowi zatrudniającemu (albo osobie upoważnionej do działania w jego imieniu lub działającej z inicjatywy tego podmiotu) za nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Natomiast pracodawca (albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu), który:

nie dopełnia obowiązku terminowego zawarcia w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK,

nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianych przepisami terminach,

nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

- podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Ściganie tych wykroczeń jest obowiązkiem Państwowej Inspekcji Pracy. Bierze ona udział w postępowaniu w tych sprawach w roli oskarżyciela publicznego.

Orzekanie w sprawach o wskazane wyżej czyny następuje na zasadach i w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).