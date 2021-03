Protokół z wyboru instytucji finansowej PPK

Wybór instytucji finansowej PPK - udokumentowanie

Podmiot zatrudniający powinien dokonać wyboru instytucji finansowej mając na względzie najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Dlatego, nawet kiedy może już wybrać instytucję samodzielnie, nie powinien rezygnować ze współpracy z przedstawicielami załogi. Wskazane jest też udokumentowanie przebiegu tego wyboru.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

reklama reklama



Terminy 2021

Zbliża się termin, w którym podmioty zobowiązane do wdrożenia PPK powinny zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wybraną przez siebie instytucją finansową. Najmniejsi pracodawcy, czyli pracodawcy zatrudniającym na dzień 31 grudnia 2019 r. mniej niż 20 osób zatrudnionych, na zawarcie umowy o zarządzanie PPK mają czas do 23 kwietnia 2021 r. Natomiast podmioty zatrudniające z sektora publicznego umowy o zarządzanie PPK powinny zawrzeć do 26 marca 2021 r.

Porozumienie z pracownikami

Instytucję finansową podmioty zatrudniające powinny wybrać w porozumieniu ze stroną społeczną, czyli zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w danym podmiocie, a jeśli takich nie ma z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym. Dopiero na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, porozumienie ze stroną społeczną nie zostanie osiągnięte, podmiot zatrudniający albo, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - jeśli to on dokonuje wyboru instytucji finansowej, co jest dopuszczalne w przypadku pracodawców sektora publicznego - wybiera instytucję, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK. Jednak nawet jeśli na miesiąc przez upływem terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, nie udało się osiągnąć porozumienia w przedmiocie wyboru instytucji finansowej, co oznacza, że podmiot zatrudniający może już samodzielnie dokonać wyboru takiej instytucji, nie ma przeszkód, aby i tak wybór ten został dokonany wspólnie z przedstawicielami załogi.

Interes osób zatrudnionych

Niezależnie od tego, czy wyboru instytucji finansowej dokonuje samodzielnie podmiot zatrudniający, czy wspólnie ze stroną społeczną – powinien kierować się najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych. W tym celu powinien podjąć działania mające na celu poznanie, co dla osób zatrudnionych jest ważne w oszczędzaniu w PPK. Wyboru należy dokonać w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Pracodawca może też zastosować dodatkowe kryteria istotne z punktu widzenia interesu osób zatrudnionych.

Protokół z wyboru instytucji finansowej PPK

Wskazane jest, aby zostało udokumentowane wypełnienie przez podmiot zatrudniający przebiegu wyboru instytucji finansowej, której powierzy zarządzanie PPK. Ma to znaczenie w szczególności na wypadek, gdyby była kwestionowana zgodność tego wyboru z zasadami wynikającymi z przepisów. Udokumentowania można dokonać spisując protokół z wyboru instytucji finansowej. W takim protokole należy przede wszystkim wskazać czynności, które zostały podjęte w celu wyłonienia instytucji finansowej. Istotne jest zaznaczenie w nim również, kto był zaangażowany w ten wybór oraz czy wybór został dokonany w porozumieniu ze stroną społeczną albo czy choćby podjęto działania mające na celu osiągnięcie takiego porozumienia. Niezwykle ważne jest też wskazanie kryteriów, na podstawie których został dokonany wybór, a także wag, jakie zostały im przypisane.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.