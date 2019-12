PPK 2020 - wpłata powitalna i dopłata roczna

Obowiązek od 1 stycznia 2020 r.

Obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy podmiotu zatrudniającego, czyli pracodawców, zleceniodawców, nakładców, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych, podmiotów, w których działają rady nadzorcze, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Jeżeli na 30 czerwca 2019 r. w danej firmie jest zatrudnionych co najmniej 50 osób, zostanie ona włączona do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r.

Na rachunek uczestnika PPK wpłat dokonują pracodawca, pracownik i Skarb Państwa.

Wpłata powitalna

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje jednorazową „wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł. Jest to kwota netto i dla wszystkich uczestników programu jest taka sama. Oznacza to, że każdy uczestnik otrzyma 250 zł bez względu na to, ile środków wpłacił do PPK w formie składki.

Żeby skorzystać z wpłaty powitalnej należy być uczestnikiem PPK przez pełne trzy miesiące i dokonywać opłat podstawowych na PPK podczas tych trzech miesięcy.

Wpłata powitalna finansowana jest z Funduszu Pracy.

Wpłata powitalna zostanie wypłacona uczestnikowi PPK bezpośrednio na jego konto w terminie 30 dni od końca kwartału, w którym będzie on oszczędzał w PPK (przez trzy miesiące).

Dopłaty roczne

Oprócz wpłaty powitalnej, uczestnik PPK otrzyma dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Jednak warunkiem otrzymania takiej dopłaty jest to, aby kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Dla przypomnienia wpłaty podstawowe stanowią 3,5% wynagrodzenia brutto (1,5% wpłaty pracodawcy i 2% wpłaty pracownika). W praktyce oznacza to obowiązek zasilenia rachunku uczestnika PPK do końca roku kalendarzowego kwotą co najmniej:

- w 2019 r. jest to kwota 472,50 zł,

- w 2020 r. kwota ta wzrośnie do 546 zł.

Dopłata roczna będzie przekazywana na rachunek uczestnika PPK do 31 marca następnego roku i ewidencjonowana na jego rachunku do 15 kwietnia.

Zasady nabycia dopłaty

Zgodnie z przepisami uczestnikowi PPK przysługuje prawo do otrzymania tylko jednej dopłaty rocznej do PPK i to niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK.

W przypadku gdy uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata roczna podlega ewidencji na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej.

Z kolei w sytuacji, jeżeli tego samego dnia zawarto w imieniu uczestnika PPK i na jego rzecz więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę ewidencjonuje się na rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.

Dopłata roczna podobnie jak wpłata powitalna finansowana z Funduszu Pracy.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.