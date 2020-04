Jak tarcza antykryzysowa wpływa na PPK?

Przepisy wdrażające Tarczę Antykryzysową wydłużyły dla pracodawców z tzw. II fazy wdrażania PPK czas na utworzenie PPK.

Zgodnie z nowymi regulacjami podmioty zatrudniające na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób powinny do:

• 27 października 2020 r. zawrzeć umowy o zarządzanie PPK oraz

• 10 listopada 2020 r. zawrzeć umowy o prowadzenie PPK.

Nowe przepisy nie zmieniły jednak obowiązków podmiotów zatrudniających, w których funkcjonuje już PPK. Podmioty te są zobowiązane w szczególności do terminowego naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat do PPK.

Sytuacje, w których wpłaty do PPK nie są finansowane, zostały przewidziane w art. 25 ust. 4 ustawy o PPK. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują tych wpłat m.in. w okresie przestoju ekonomicznego, a także w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Tym samym wpłaty do PPK nie są finansowane również wtedy, gdy przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy został wprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). W takiej sytuacji nie są finansowane wpłaty do PPK jedynie w stosunku do osób objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Niezależnie od powyższego, uczestnik PPK może w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu zadeklarować finansowanie przez siebie wpłat w okresie przestoju ekonomicznego, czy obniżonego wymiaru czasu pracy. Po otrzymaniu takiej deklaracji pracodawca powinien naliczać, pobierać i dokonywać wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.