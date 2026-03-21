REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
13 emerytura 2026 netto. Tabela - kiedy wypłata? [Terminy]

13 emerytura 2026 netto. Tabela - kiedy wypłata? [Terminy]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 marca 2026, 20:36
Emilia Panufnik
13 emerytura 2026 netto. Tabela - kiedy wypłata? [Terminy]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi kwota netto? Komu przysługuje? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS w tabeli.

13 emerytura 2026 netto

13. emerytura to dodatkowe, roczne świadczenie pieniężne dla emerytów, które w Polsce jest wypłacane od 2019 roku. Seniorzy nie muszą składać żadnego wniosku, ponieważ pieniądze są przyznawane i wypłacane automatycznie przez ZUS. Wysokość trzynastej emerytury jest co roku waloryzowana i odpowiada kwocie minimalnej emerytury obowiązującej po marcowej podwyżce.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, co oznacza 1800,43 zł netto. Taka kwota trafi do emerytów w ramach trzynastej emerytury. W porównaniu z poprzednim rokiem świadczenie wzrosło o 99,58 zł brutto, czyli 90,62 zł netto.

Dla porównania:

  • w 2025 roku minimalna emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto (1709,81 zł netto),
  • w 2024 roku było to 1780,96 zł brutto (1623,28 zł netto),
  • w 2023 roku – 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).

Kiedy wypłata 13. emerytury w 2026 roku?

Trzynasta emerytura wypłacana jest w tym samym terminie, w którym emeryci otrzymują swoje standardowe świadczenie z ZUS. Dodatkowe pieniądze trafiają na konta zawsze w kwietniu. Oznacza to, że w 2026 roku wypłaty 13. emerytury odbędą się w kwietniowych terminach wypłat emerytur.

Terminy wypłat 13. emerytury w kwietniu 2026 - tabela

Standardowe terminy wypłat świadczeń z ZUS przypadają na 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca. Jeśli któryś z tych dni przypada w weekend lub święto, ZUS przekazuje środki wcześniej. W 2026 roku wypłaty 13. emerytury zaplanowano na:

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

  • 1 kwietnia (środa)
  • 3 kwietnia (piątek) – zamiast 5 kwietnia, ponieważ wypada Wielkanoc, a 6 kwietnia to Poniedziałek Wielkanocny
  • 10 kwietnia (piątek)
  • 15 kwietnia (środa)
  • 20 kwietnia (poniedziałek)
  • 24 kwietnia (piątek) – zamiast 25 kwietnia, który przypada w sobotę

Stały termin wypłaty emerytury

Termin wypłaty emerytury w kwietniu 2026 r.

1. dzień miesiąca

1 kwietnia 2026 r. - środa

5. dzień miesiąca

3 kwietnia 2026 r. - piątek

6. dzień miesiąca

3 kwietnia 2026 r. - piątek

10. dzień miesiąca

10 kwietnia 2026 r. - piątek

15. dzień miesiąca

15 kwietnia 2026 r. - środa

20 dzień miesiąca

20 kwietnia 2026 r. - poniedziałek

25. dzień miesiąca

24 kwietnia 2026 r. - piątek

Warto pamiętać, że osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą otrzymać trzynastą emeryturę nieco później – w maju 2026 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komu przysługuje 13 emerytura w 2026 r.?

Trzynasta emerytura trafi do osób, które na dzień 31 marca 2026 r. są uprawnione do:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.
Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022, poz. 2575)

Powiązane
Emerytury czerwcowe: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio 170 zł więcej
Ile emeryt może dorobić w 2026 roku tak, aby ZUS nie pomniejszył albo nie zabrał świadczenia?
Nowe kwoty dodatków do emerytury, renty i innych świadczeń z ZUS od marca 2026 r. [Tabela]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Dodatek stażowy: Czy przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
20 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników
20 mar 2026

Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.
Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem
20 mar 2026

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".
Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.

REKLAMA

Dodatkowy zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków. ZUS wypłacił już tysiące świadczeń
20 mar 2026

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. rodziców wcześniaków pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie to otrzymywało 1,7 tys. osób.
PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
20 mar 2026

Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
20 mar 2026

Już 13 kwietnia 2026 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Wtedy „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostanie zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawi się też definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wakacje na L4? Odpowiedź nie jest tak banalna, jak sugerują niektórzy.
Pytania i odpowiedzi: resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
20 mar 2026

1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Pracownicy i pracodawcy nadal mają problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracownicze takie jak: nagroda jubileuszowa, wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna, okres wypowiedzenia.

REKLAMA

BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?
19 mar 2026

Zwolnienie na dziecko czyli 2 dni opieki w roku kalendarzowym - takie uprawnienie wynika z przepisów Kodeksu pracy. Kto może z niego skorzystać w 2026 roku?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA