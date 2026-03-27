KRUS wypłaca 13. emerytury 2026. W jakich terminach można spodziewać się dodatkowego świadczenia?

KRUS wypłaca 13. emerytury 2026: w jakich terminach można spodziewać się dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów? Czy wszyscy uzyskają trzynastkę w tym roku?

13. emerytura 2026 z KRUS - terminy

W kwietniowych terminach płatności emerytur i rent wypłacimy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zwane trzynastą emeryturą. Świadczenie to wypłacimy razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w terminach płatności tych świadczeń, czyli ok. 7, 8, 10, 15, 20 lub 25 kwietnia 2026 roku.

Dla kogo 13. emerytura z KRUS?

Kto otrzyma trzynastą emeryturę? Trzynastą emeryturę otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2026 r. mają prawo do co najmniej jednego z niżej wymienionych świadczeń:

emerytury rolniczej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Co należy zrobić, aby otrzymać trzynastą emeryturę? Trzynastą emeryturę wypłacimy z urzędu. Nie ma potrzeby składania wniosku o to świadczenie.

Wysokość 13. emerytury w KRUS 2026

W jakiej wysokości przysługuje trzynasta emerytura i czy będą z niej dokonywane potrącenia? 13. emerytura przysługuje wszystkim emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), czyli w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2026 r. wynosi 1.978,49 zł brutto. Ze świadczenia potrącona zostanie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Poza zaliczką i składką z trzynastej emerytury nie będą dokonywane żadne inne potrącenia ani egzekucje.

Zbieg świadczeń z ZUS i KRUS - skąd wypłata 13. emerytury?

Skąd otrzyma trzynastą emeryturę osoba uprawniona do świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i z ZUS? Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, przysługuje tylko jedna trzynasta emerytura. Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, trzynastą emeryturę wypłaci KRUS. Natomiast osobom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą bądź każdy z organów wypłaca swoje świadczenie emerytalno-rentowe wchodzące w skład renty wdowiej - trzynastą emeryturę wypłaci ZUS (bez względu na % wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego).

Renta rodzinna a 13. emerytura w 2026 r.

Czy każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma własną trzynastą emeryturę? Do renty rodzinnej, nawet takiej do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura. Każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma trzynastą emeryturę w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2026 r. Wyjątek od tej zasady stanowią osoby uprawnione jednocześnie do renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub renty wdowiej. Każda z osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub innego świadczenia emerytalno-rentowego w zbiegu renty wdowiej otrzyma swoją trzynastą emeryturę.

Decyzje o przyznaniu 13. emerytury z KRUS

Czy do osób uprawnionych do trzynastej emerytury będą wysyłane decyzje? Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty wyślemy decyzję o przyznaniu trzynastej emerytury. Razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2026 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).

Źródło: KRUS