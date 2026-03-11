REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Nowe kwoty dodatków do emerytury, renty i innych świadczeń z ZUS od marca 2026 r. [Tabela]

Nowe kwoty dodatków do emerytury, renty i innych świadczeń z ZUS od marca 2026 r. [Tabela]

11 marca 2026, 13:53
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
Ile wynoszą nowe kwoty dodatków do emerytury, renty i jaka jest wysokość innych świadczeń z ZUS takich świadczenie honorowe oraz ratownicze od marca 2026 r.? Oto dane z najnowszych komunikatów Prezesa ZUS w tabeli.

Dodatki do emerytury i renty od marca 2026 r. - tabela

Od dnia 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

  • dodatek pielęgnacyjny - 366,68 zł miesięcznie,
  • dodatek dla sieroty zupełnej - 689,17 zł miesięcznie,
  • dodatek za tajne nauczanie wynosi 366,68 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 550,02 zł,
  • dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego - 366,68 zł,
  • dodatek kompensacyjny - 55 zł,
  • świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - 366,68 zł,
  • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 18,39 zł do 348,40 zł,
  • dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego - 1403,90 zł.

dodatki do emerytur i rent od marca 2026 r. tabela zus

Dodatki do emerytur i rent od marca 2026 r. - tabela ZUS

ZUS

Dodatek kombatancki do emerytury i renty 2026

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2026 r. kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty wynosi 366,68 zł.

Świadczenie dla deportowanych 2026

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818) i zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. od dnia 1 marca 2026 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR uzależniona jest od liczby pełnych miesięcy trwania pracy i wynosi:

  1. za 1 miesiąc - 18,39 zł;
  2. za 2 miesiące - 36,58 zł;
  3. za 3 miesiące - 55,08 zł;
  4. za 4 miesiące - 73,27 zł;
  5. za 5 miesięcy - 91,70 zł;
  6. za 6 miesięcy - 109,92 zł;
  7. za 7 miesięcy - 128,34 zł;
  8. za 8 miesięcy - 146,68 zł;
  9. za 9 miesięcy - 165,05 zł;
  10. za 10 miesięcy - 183,35 zł;
  11. za 11 miesięcy - 201,54 zł;
  12. za 12 miesięcy - 220,06 zł;
  13. za 13 miesięcy - 238,36 zł;
  14. za 14 miesięcy - 256,68 zł;
  15. za 15 miesięcy - 274,98 zł;
  16. za 16 miesięcy - 293,30 zł;
  17. za 17 miesięcy - 311,75 zł;
  18. za 18 miesięcy - 330,01 zł;
  19. za 19 miesięcy - 348,40 zł;
  20. za 20 miesięcy - 366,68 zł.

Świadczenie dla żołnierzy przymusowo zatrudnianych w kopalniach 2026

W świetle Kominikatu Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774) od dnia 1 marca 2026 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych wynosi 366,68 zł.

Świadczenie honorowe dla 100-latka 2026

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz. U. poz. 1674) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2026 r. kwota świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wynosi 6938,92 zł. Jest to świadczenie wypłacane niezależnie od wysokości emerytury czyli dodatkowe. Na koniec ubiegłego roku w całej Polsce było 4057 osób pobierających dodatek dla stulatków.

Świadczenie ratownicze 2026

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244 i 900 oraz z 2026 r. poz. 180) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2026 r. kwota świadczenia ratowniczego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych wynosi 288,00 zł.

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Monitor Polski - rok 2026 poz. 220)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie (Monitor Polski - rok 2026 poz. 227)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Monitor Polski - rok 2026 poz. 228)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Monitor Polski - rok 2026 poz. 229)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia (Monitor Polski - rok 2026 poz. 226)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego (Monitor Polski - rok 2026 poz. 225)

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty (Monitor Polski - rok 2026 poz. 222)

Źródło: INFOR
