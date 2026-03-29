Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Z przejściem na emeryturę poczekaj do lipca 2026 r.

Z przejściem na emeryturę poczekaj do lipca 2026 r.

29 marca 2026, 19:36
Emilia Panufnik
29 marca 2026, 19:36
kiedy najlepiej przejść na emeryturę 2026
Z przejściem na emeryturę poczekaj do lipca 2026 r.
Z przejściem na emeryturę poczekaj do lipca 2026 r., ponieważ wtedy można to zrobić najkorzystniej. Okazuje się, że są takie dwa miesiące w roku, gdy przejście na emeryturę bardziej się opłaca. Jednym z nich jest luty, tuż przed marcową waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Dlaczego warto przejść na emeryturę w lipcu?

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 r.?

W 2026 r. kolejni Polacy osiągną wiek emerytalny czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Coraz więcej osób decyduje się na dalszą pracę. Jest to również niezbędne ze względu na starzejące się społeczeństwo i brak rąk do pracy. Jednakże wiele osób w wieku emerytalnym zastanawia się, kiedy złożyć wniosek o emeryturę. Eksperci wskazują na dwa miesiące w roku, w którym złożenie wniosku będzie najbardziej opłacalne. Jeden z nich to luty 2026 r.

Przejście na emeryturę w lutym 2026 r.

Dlaczego jednym z dwóch najlepszych momentów w roku do przejścia na emeryturę jest właśnie luty 2026 r.? Z tytułu marcowej waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już w marcu emerytura wzrośnie o wskaźnik waloryzacji. Warto jednak zastanowić się nad wydłużeniem aktywności zawodowej jeszcze o kilka miesięcy i złożenie wniosku o emeryturę w lipcu 2026 r. Dlaczego?

Najlepiej przejść na emeryturę w lipcu 2026 r.

Co roku w czerwcu ZUS przeprowadza także waloryzację kapitału emerytalnego. Oznacza to wzrost środków zgromadzonych na kontach ubezpieczonych. W związku z powyższych drugim najlepszych terminem na złożenie wniosku o emeryturę będzie lipiec 2026 r. czyli tuż po czerwcowej waloryzacji. W zeszłym roku kapitał emerytalny wzrósł znacząco, ponieważ aż o 14,41%. Zakład wyliczy więc emeryturę już od wyższej kwoty. Przyszły emeryt będzie otrzymywał więc co miesiąc nieco wyższe świadczenie. Różnica może sięgać nawet kilkuset złotych.

Kiedy przejść na emeryturę?

O tym, kiedy najlepiej przejść na emeryturę, warto porozmawiać z doradcami z ZUS. Zakład dysponuje specjalnym kalkulatorem pozwalającym na przybliżone wyliczenie wysokości przyszłej emerytury. Można wybrać uproszczony lub bardziej szczegółowy kalkulator. ZUS podkreśla jednak, że obliczenia z kalkulatora emerytalnego to jedynie prognoza, a nie faktyczna emerytura. Prognozowana kwota emerytury, którą obliczysz przy pomocy kalkulatora, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Dodatkowo, osoby, które w tym roku osiągną wiek emerytalny i chcą poznać wysokość swojej emerytury, mogą przyjść do placówki ZUS i skorzystać z usługi doradcy emerytalnego. Taka osoba wyliczy prognozowaną wysokość emerytury na bieżący rok kalendarzowy oraz szczegółowo wyjaśni od czego zależy wysokość emerytury. Co więcej, można w tej sprawie dzwonić do Centrum Kontaktu Klientów pod numer 22 560 16 00 lub umówić się na e-wizytę. Wówczas można zapytać o najbardziej odpowiedni termin przejścia na emeryturę, a nawet porównać jej wysokość w zależności od miesiąca złożenia wniosku o emeryturę.

