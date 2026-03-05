REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Osoby z niepełnosprawnościami boją się utraty świadczenia

Osoby z niepełnosprawnościami boją się utraty świadczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 19:44
Dominika Kopańska
Fundacja Aktywizacja
niepełnosprawni renta pułapka rentowa praca utrata pieniędzy
Osoby z niepełnosprawnościami w pułapce? Boją się pracować, bo jest realna szansa utraty świadczenia. System karze za aktywność?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby z niepełnosprawnościami boją się utraty renty. Czy lepiej nie pracować, bo jest realna szansa utraty świadczenia? Niestety dla osób niepełnosprawnych renta stała się granicą, a nie realnym zabezpieczeniem. System karze za aktywność? Czym jest tzw. pułapka rentowa? Renta staje się kluczem, który zamyka drzwi zamiast je otwierać.

rozwiń >

Osoby z niepełnosprawnościami boją się utraty świadczenia

Na początku zawsze jest ostrożność: telefon do ZUS-u odkładany na później, umowa o pracę podpisywana „na wszelki wypadek”, kilka godzin zlecenia tygodniowo, ale tylko do pewnej kwoty, bo nikt nie chce sprawdzać, co stanie się potem. W świecie osób pobierających renty praca rzadko bywa po prostu pracą, częściej jest ryzykiem.

Renta miała być zabezpieczeniem. Tymczasem dla tysięcy osób stała się granicą, której nie wolno przekroczyć. Tak działa pułapka rentowa - zjawisko znane ekspertom od lat, a jednocześnie boleśnie obecne w codziennym doświadczeniu ludzi z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

REKLAMA

Pułapka rentowa - lepiej nie pracować?

Pułapka rentowa bywa często opisywana w kategoriach postaw i charakterów, jakby jej źródłem była wygoda albo brak ambicji. W rzeczywistości jest ona skutkiem długotrwałego życia w systemie, który uczy, że każdy krok w stronę samodzielności może zostać ukarany.

Raport Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego już w 2011 roku pokazywał, że niemal 40% osób z orzeczoną niepełnosprawnością żyje w stanie silnych lub bardzo silnych obaw związanych z podjęciem pracy. Nie chodzi wyłącznie o utratę renty, a o cały łańcuch potencjalnych konsekwencji:

  • komisje orzekające,
  • ponowne procedury,
  • ryzyko obniżenia stopnia niepełnosprawności,
  • niepewność, czy w razie pogorszenia stanu zdrowia system „odda” to, co wcześniej zabrał.

I to właśnie ta kumulacja lęków zamraża aktywność i sprawia, że renta przestaje być wsparciem w drodze do niezależności. Natomiast zaczyna pełnić rolę kotwicy, skutecznie ograniczającej pole manewru w momencie, gdy pojawia się szansa na zawodową zmianę.

REKLAMA

Praca realną szansą utraty świadczenia

W zdrowym systemie praca jest dowodem sprawczości, a w systemie rentowym… bywa często dowodem… podejrzanym. Skoro ktoś pracuje, nawet częściowo, to znaczy, że „sobie dobrze radzi” i jego niepełnosprawność wcale nie generuje dodatkowych barier oraz kosztów. Takie myślenie, głęboko wpisane w praktykę instytucjonalną, sprawia, że praca dla wielu osób z niepełnosprawnościami staje się przede wszystkim źródłem zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa, a nie oczywistym prawem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Raport FIRR pokazuje wyraźnie: im silniejsze przekonanie, że praca może uruchomić lawinę decyzji administracyjnych, tym mniejsza gotowość do jej podjęcia. To jeden z najbardziej uderzających paradoksów systemu, w którym logika nagradza ostrożną bierność, a karze próby aktywności, sprawiając, że działanie bywa obarczone większym ryzykiem niż pozostawanie biernym.

Praca osób niepełnosprawnych - zagrożenie czy zysk?

Paradoks ten ma także wymiar finansowy, o którym w debacie publicznej mówi się wciąż zbyt rzadko. System traktuje aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami jako kosztowne zagrożenie, podczas gdy dane pokazują coś dokładnie odwrotnego: praca tych osób oznacza realny zysk dla finansów publicznych.

Obawy przed „nadmiernym kosztem” okazują się więc nie tylko społecznie krzywdzące, ale i ekonomicznie nieuzasadnione. Zamiast generować straty, aktywizacja zawodowa uruchamia środki, które dziś pozostają poza obiegiem, zamrożone w bierności wymuszonej przez system.

Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Praca osób niepełnosprawnych wiąże się z ryzykiem

Problem wraca w głosach samych zainteresowanych i organizacji, które im towarzyszą. Wiele osób gotowych do pracy wstrzymuje się przed decyzją, bo każda zmiana wiąże się z ogromnym ryzykiem: utratą renty, komplikacjami zdrowotnymi, czy zawirowaniami finansowymi, które mogą ciągnąć się miesiącami, a nawet latami.

W takich warunkach ostrożność staje się strategią przetrwania. Każdy krok waży więcej niż sama praca. Każda decyzja wymaga odwagi i wytrzymałości. Każdy „niewykonany krok” to nie tylko osobista strata – to także niewykorzystany potencjał społeczny i ekonomiczny. Jedna pracująca osoba z niepełnosprawnością wnosi średnio 25,3 tys. zł rocznie w podatkach i składkach.

W tym kontekście głos Przemysława Żydoka, prezesa Fundacji Aktywizacja, nabiera szczególnej wagi: W czasie wielkich zmian geopolitycznych musimy wymagać od rządzących odważnych i racjonalnych decyzji. Polski rynek pracy potrzebuje pracowników? To tak kształtujemy regulacje, żeby mieć ich więcej, żeby znosić bariery... a pułapka rentowa ewidentnie taką jest! Potrzebujemy inwestycji, które poprawią sytuację budżetu państwa? To nisko wiszące owoce dające ten efekt – jak likwidacja pułapki rentowej – zrywamy od razu i nie zasłaniamy się dyskusją o stuletniej doktrynie zabezpieczenia społecznego. Wyrażamy ambicje by być społeczeństwem włączających na zasadach równości osoby z niepełnosprawnościami? To nie ściemniamy i realizujemy zapisy Konwencji Narodów Zjednoczonych, którą ratyfikowaliśmy 14 lat temu oraz zapisy własnych, rządowych strategii! Tego właśnie domagamy się od rządu: nie jakiegoś odruchu charytatywności, ale twardych decyzji służących polskiej gospodarce i całemu społeczeństwu.

Wypowiedź ta pokazuje sedno problemu: system nie przewiduje szarości, choć życie osób z niepełnosprawnościami rzadko jest czarno-białe. Potrzebne są realne decyzje, które włączą je w życie społeczne i zawodowe, tu nie ma miejsca na półśrodki ani opóźnienia.

Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Osoby pobierające rentę nie znają progów dochodowych zmniejszających lub zawieszających świadczenie

W obliczu skomplikowanych zasad systemu i ryzyka utraty świadczeń, osoby pobierające renty często muszą działać w warunkach niepewności. Do tego dochodzi jeszcze jeden element: chaos informacyjny. Jak pokazują dane FIRR, większość osób pobierających renty nie zna dokładnych progów dochodowych, po których przekroczeniu świadczenie zostaje zmniejszone lub zawieszone. Wiedzą tylko jedno: lepiej ich nie przekraczać.

Brak jasnych, zrozumiałych informacji sprawia, że strach wypełnia lukę po wiedzy. Decyzje nie są podejmowane na podstawie przepisów, lecz opierają się na doświadczeniach innych osób lub opowieściach zasłyszanych od znajomych i zasadzie, że „lepiej nie ryzykować”. W taki sposób rodzi się społeczna cisza wokół ambicji.

Zobacz również:

System, który karze za aktywność

Pułapka rentowa odsłania prawdziwe oblicze systemu – struktury, która deklaruje wsparcie, a jednocześnie nie potrafi zaufać tym, których obejmuje opieką. Brakuje w niej prostego komunikatu: „Spróbuj. Jeśli Ci się nie uda, to wrócisz.” Co więcej, brak tego zaufania nie chroni finansów państwa, jak często się zakłada, lecz je osłabia. Wzrost aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami o zaledwie 10 tys. osób oznaczałby około 253 mln zł dodatkowych wpływów do budżetu rocznie. Nawet po uwzględnieniu kosztów zmian systemowych, szacowanych na 173 mln zł bilans już w pierwszym roku byłby dodatni.

Renta staje się kluczem, który zamyka drzwi zamiast je otwierać. Zapewnia bezpieczeństwo, chroni przed ubóstwem, a jednocześnie odbiera perspektywę. Przypomina miękki, bezpieczny kokon: ciepły, a jednocześnie ograniczający ruchy i powstrzymujący przed sięgnięciem po więcej. Osoby z niepełnosprawnością, które są w niej osadzone, nie doświadczają porażki, bo nie próbują, nie doświadczają też wolności, bo nie mają odwagi wyjść. Opieka, która chroni przed upadkiem, więzi życie w cieniu możliwości, które mogłyby zaistnieć, gdyby tylko system potrafił zaufać.

Co trzeba zmienić?

Pytanie nie brzmi więc, czy osoby z niepełnosprawnościami chcą pracować. Raporty od lat pokazują, że wiele z nich chce, na swoich warunkach, w swoim tempie, na miarę swojego zdrowia. Prawdziwe pytanie brzmi: Czy państwo jest gotowe stworzyć system, który nie boi się ludzkiej aktywności oraz czy potrafi zaufać, że praca nie odbiera prawa do wsparcia, lecz często jest jego naturalnym dopełnieniem?

Bo dziś największą barierą okazuje się nie sam koszt, lecz lęk, głęboko zakorzeniony po stronie systemu. Tymczasem liczby pokazują jasno: aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami to nie obciążenie, ale inwestycja, która zwraca się szybciej, niż system jest gotów to przyznać. Bo jeśli renta nadal będzie warunkiem bezruchu, a praca dowodem winy, to nie osoby z niepełnosprawnością będą tkwić w pułapce, tylko sam system się w niej zamknie.

Zobacz również:

Źródła:

  • 1/ Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Pułapka świadczeniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Kraków 2011, s. 18–31, 35–40, 50–52.
  • 2/ Raport końcowy badania potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Polsce, 2024, s. 84–85.
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Czym jest pułapka rentowa i dlaczego trzeba ją zlikwidować? Dotyczy aż 40% osób z niepełnosprawnościami
Czym jest pułapka rentowa i dlaczego trzeba ją zlikwidować? Dotyczy aż 40% osób z niepełnosprawnościami
70 punktów potrzeby wsparcia wystarczy do świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych od stycznia 2026 r.
70 punktów potrzeby wsparcia wystarczy do świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych od stycznia 2026 r.
Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych jest zadaniem szczególnym
Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych jest zadaniem szczególnym
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Jaka pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób z niepełnosprawnościami?
05 mar 2026

W ramach działań służących aktywizacji zawodowej, powiatowe urzędy pracy spełniają szczególnie ważne zadania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Szczególne podejście do tej grupy obywateli wynika z potrzeby urealnienia szans na równy dostęp do rynku pracy, a także z obowiązku wspierania rozwoju kompetencji i właściwego dopasowania pracy do potencjału oraz ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia.
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2026: Analiza sytuacji kobiet w branży finansowo-księgowej
05 mar 2026

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przyglądamy się nowym danym dotyczącym pozycji kobiet na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem profesji finansowo-księgowej. Pomimo licznych zmian społecznych, transformacji kultur organizacyjnych i programów droga do równości pozostaje wyboista. Jak wskazują dane Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (European Institute for Gender Equality, EIGE), w Polsce kobiety zajmują 29,5 proc. kluczowych stanowisk decyzyjnych w największych spółkach giełdowych (wskaźnik women and men in decision-making, WMID), przy średniej europejskiej na poziomie 35,8 proc. Czy sytuacja kobiet na rynku pracy zmieni się na lepsze?
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Co czeka polski rynek pracy, jeśli spełni się czarny scenariusz?
05 mar 2026

Aktualna sytuacja na Bliskim Wschodzie stawia świat przed kolejnymi wyzwaniami geopolitycznymi. Ekonomiczne echo tego konfliktu może wyjść poza ceny ropy czy branżę wojenną. Jeśli spełni się czarny scenariusz, europejski i polski rynek pracy może czekać etap głębokiej reorganizacji, w którym strategie firm będą musiały uwzględniać nie tylko rosnące koszty surowców, ale także fundamentalne zmiany demograficzne, technologiczne i ekonomiczne. Eksperci Smart Solutions wskazują obszary, na które eskalacja konfliktu może wywrzeć największy wpływ.
Powołanie Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Prezydencie RP
05 mar 2026

To może być przełom dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ ich głos będzie jeszcze bardziej wysłuchany. Kto, jak nie OzN lepiej zna problemy dnia codziennego, bariery biurokratyczne, zdrowotne, finansowe, społeczne, na rynku pracy, architektoniczne i inne. Mając to na uwadze, Prezydent RP zdecydował i podpisał ważne dokumenty. Już zatem na rzecz osób z niepełnosprawnościami nie będą działały tylko takie organy jak m.in.: PFRON, PZON, WZON, MOPS, ZUS ale też RdsOzN przy Prezydencie RP. Co to realnie da?

REKLAMA

Niemożliwy powrót pracownika do pracy po urlopie. Czy to grozi utratą zatrudnienia?
05 mar 2026

W związku z nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael oraz odwetem sił irańskich, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. O sytuacji pracowników, których powrót do pracy po urlopie został uniemożliwiony, mówi Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.
Do 50 tys. zł kary dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie po zmianie przepisów
04 mar 2026

Teraz pracodawca może otrzymać nawet do 50 tys. zł kary za nielegalne zatrudnienie. Po zmianie przepisów zwiększyły się uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Jakie najważniejsze zmiany weszły w życie? Na co trzeba zwracać uwagę?
Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - dane ZUS dot. zasiłku opiekuńczego
04 mar 2026

Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - to dane ZUS dotyczące zasiłku opiekuńczego. Natomiast w przypadku zasiłku przy opiece nad innym członkiem rodziny niż dziecko prowadzili panowie - 1,4 mln dni na opiekuńczym. Panie pobierały zasiłek przez 988 tys. dni. Przysługuje on osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu.
19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie). 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne i urlopowe
04 mar 2026

Ile można zarobić za granicą w pracy sezonowej? Które państwa chętnie zatrudniają Polaków, a gdzie najbardziej chcą pracować pracownicy z Polski? Można zarobić 19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie) i 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne oraz urlopowe.

REKLAMA

Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego pozbawia prawa do dodatkowego urlopu?
04 mar 2026

Dodatkowy urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem przysługującym pracownikom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Chociaż przepisy dotyczące tego urlopu nie są nowe, nadal pojawiają się wątpliwości odnośnie prawa do pierwszego urlopu dodatkowego dla osoby niepełnosprawnej.
SN zdecydował: prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 KP (dyscyplinarka)
04 mar 2026

Rzeczą oczywistą wydawałaby się tzw. dyscyplinarka za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą, jednak Sąd Najwyższy uznał, że zachowania te nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 Kodeksu Pracy (rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku). W sprawie chodziło o dyrektora, który dopuścił się ww. czynów. Jak zakończyła się sprawa i czy dyrektor podlegał pod inny paragraf?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA