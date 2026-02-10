REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Symbol niepełnosprawności 06-E. Co daje orzeczenie? [Przykłady 2026]

Symbol niepełnosprawności 06-E. Co daje orzeczenie? [Przykłady 2026]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lutego 2026, 21:18
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co przysługuje osobom chorym na epilepsję?
Co przysługuje osobom chorym na epilepsję?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby z niepełnosprawnościami, które w swoim orzeczeniu mają kod niepełnosprawności 06-E często zastanawiają się na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć. Co oznacza ten symbol niepełnosprawności? Ile wynosi dofinansowanie PFRON do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

Jakie są kody w orzeczeniu o niepełnosprawności?

Symbole przyczyn niepełnosprawności są jednym z elementów orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

W orzeczeniach przyczyny niepełnosprawności oznacza się następującymi symbolami:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

REKLAMA

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• 04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

06-E – epilepsja;

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Autopromocja

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Sprawdź

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby z niepełnosprawnością.

Ważne

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Co oznacza kod 06-E w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności?

Ważne

Kod 06-E w orzeczeniu oznacza epilepsję w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi.

Epilepsja a schorzenia specjalne w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Epilepsja należy do tzw. schorzeń specjalnych, które uprawniają pracodawcę do uzyskania wyższego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością.

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miesięczne dofinansowaniem przysługuje aktualnie w kwocie:

  • 2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Powyższe kwoty w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

  • 1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W 2026 r. kwoty te pozostaną najprawdopodobniej na tym samym poziomie. Co to oznacza dla osób chorujących na epilepsję?

Przykład

Dla osoby z symbolem niepełnosprawności 06-E dofinansowanie do wynagrodzenia łącznie wynosi:

  • 4140 zł - dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • 2585 zł - dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 1265 zł – dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia
Autopromocja

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia

Sprawdź

Czy epilepsja jest schorzeniem szczególnym?

Tak, epilepsja zaliczana jest do tzw. schorzeń szczególnych. Chodzi o takie schorzenia, które szczególnie utrudniają wykonywanie pracy.

Schorzeniami szczególnymi są:

  • choroba Parkinsona,
  • stwardnienie rozsiane,
  • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
  • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
  • głuchota i głuchoniemota,
  • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
  • epilepsja,
  • przewlekłe choroby psychiczne,
  • upośledzenie umysłowe,
  • miastenia,
  • późne powikłania cukrzycy.

Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników ze schorzeniami szczególnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to ma prawo do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Co przysługuje osobom z kodem niepełnosprawności 06-E w 2026 r.? [FAQ]

Czy niepełnosprawność o symbolu 06-E uprawnia do świadczeń z MOPS?

Szereg świadczeń z pomocy społecznej uzależnionych jest od określonych kryteriów takich jak m.in. dochód czy określony stopień niepełnosprawności. Przykładowo do uzyskana zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł miesięcznie) trzeba legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym (jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia).

Czy osoba z niepełnosprawnością 06-E dostanie kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje się osobom, które mają znacznie ograniczone możliwości poruszania się i odpowiednie wskazanie w orzeczeniu (punkt 9). W przypadku osób dorosłych wymagany jest znaczny stopień niepełnosprawności. Z kolei dla osób ze stopniem umiarkowanym przewidziano dodatkowy wymóg posiadania w orzeczeniu jednego z symboli takich jak 04-O, 05-R, 10-N lub 07-S. W praktyce zatem osoba z symbolem przyczyny niepełnosprawności 06-E może otrzymać kartę parkingową, jeżeli posiada znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i wskazanie do karty w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności albo w orzeczeniu o niepełnosprawności (takie orzeczenie wydaje się dzieciom do ukończenia 16. roku życia).

Czy z kodem niepełnosprawności 06-E przysługuje świadczenie wspierające?

Uzyskanie świadczenia wspierającego w praktyce nie jest uzależnione od danego symbolu niepełnosprawności, a od tego czy dana osoba potrzebuje wsparcia. Świadczenie wspierające ma częściowo pokrywać wydatki związane z zaspokajaniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Potrzebę wsparcia określa się w decyzji WZON. Dopiero z takim dokumentem można złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie wspierające. Warto pamiętać, iż od 1 stycznia 2026 r. świadczenie to przysługuje szerszej grupie osób.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. z 1998 r., nr 124, poz. 820).

Powiązane
70, 76, 90 punktów. Jakie świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r.? [KWOTY]
70, 76, 90 punktów. Jakie świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r.? [KWOTY]
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Kody i kwoty w 2026 roku
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Kody i kwoty w 2026 roku
Symbol niepełnosprawności 04-O. Co daje orzeczenie w 2026 r.? [Przykłady]
Symbol niepełnosprawności 04-O. Co daje orzeczenie w 2026 r.? [Przykłady]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Wyższa emerytura dla matek 4. dzieci w 2026 r. Ile wynosi po marcowej waloryzacji?
10 lut 2026

Emerytura dla matek 4. dzieci będzie wyższa od 1 marca 2026 r. Ile rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi po marcowej waloryzacji? Znamy już wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.
Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.
10 lut 2026

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r., bo wydano właśnie oficjalny komunikat. Dokument jest z 9 lutego 2026 r. i został publicznie ogłoszony - kto zyska?
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
10 lut 2026

Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS. Uszczegóławiając chodzi o automatyczną aktywację i dezaktywację aplikacji ePłatnik. Jakie konsekwencje to powoduje?
Przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. w Polsce [GUS]
10 lut 2026

Wiemy już, ile przeciętnie zarabiają Polacy. GUS podał dane za grudzień, czwarty kwartał zeszłego roku, ale i za cały 2025 r. Ile wynoszą średnie zarobki w Polsce?

REKLAMA

Co powstrzymuje Polaków przed zmianą pracy? Poszukujący zatrudnienia wymieniają główne przyczyny
10 lut 2026

W lutym pojawiły się kolejne sygnały o ochłodzeniu na rynku pracy. Bezrobocie rośnie, a liczba ofert pracy jest na niskim poziomie. Wpływa to bezpośrednio na szukających zatrudnienia. Z comiesięcznego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, na jakie bariery narzekają Polacy poszukujący pracy.
Renta wdowia po waloryzacji 2026 - o ile wzrasta?
10 lut 2026

Znamy wysokość waloryzacji marcowej 2026 r. po ostatnich komunikatach Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r. Wdowia renta jest jednym z tych świadczeń z ZUS, które podlegają marcowej waloryzacji. Ile wyniesie renta wdowia po waloryzacji 2026?
Umowa handlowa z Indiami. Czy pracownicy z Indii „zaleją” polski rynek pracy?
10 lut 2026

Podpisane niedawno porozumienie o wolnym handlu (FTA) między Unią Europejską a Indiami tworzy jedną z największych stref wolnego handlu na świecie, znacznie ułatwiając transfer towarów i usług pomiędzy dwiema gospodarkami. Skala porozumienia sprawia, że w debacie publicznej pojawiają się także pytania o jego konsekwencje dla europejskiego rynku pracy – także w Polsce.
Pracownik w areszcie - czy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę?
09 lut 2026

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę trafił do aresztu. Czy pracodawca może rozwiązać umowę z powodu tymczasowego aresztowania? Jakie są przepisy Kodeksu pracy w tym przedmiocie?

REKLAMA

Coraz wyższe obowiązkowe wpłaty na PFRON. Wkrótce kolejna podwyżka
10 lut 2026

W czwartym kwartale 2025 r. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Konsekwencją wzrostu są wyższe wpłaty na PFRON dla firm zatrudniających powyżej 25 osób. Jaki będzie wzrost comiesięcznych wpłat w okresie od marca do maja 2025 roku?
Tyle wyniesie trzynastka w 2026 roku po waloryzacji - oficjalne dane GUS, jest nieco lepiej niż szacowano
10 lut 2026

Koniec dywagacji, domysłów i szacunkowego obliczania. GUS ogłosił 9 lutego ostatni wskaźnik istotny dla obliczenia waloryzacji emerytur w 2026 r. To oznacza, że już wprost wiadomo, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 r. Wiemy też, ile będzie wynosić czternastka oraz emerytura minimalna.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA