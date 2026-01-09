70 punktów potrzeby wsparcia wystarczy do świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych od stycznia 2026 r.

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające z ZUS otrzymają osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów potrzeby wsparcia w WZON. Więcej niepełnosprawnych uzyska dodatkowe pieniądze z ZUS.

rozwiń >

Świadczenie wspierające z ZUS

Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków o to świadczenie, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła ponad 7,6 mld zł. Tylko na Dolnym Śląsku wpłynęło 14,8 tys. wniosków, na które wypłacono 625 719,8 - Przypominam, że najpierw osoba z niepełnosprawnością musi uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia ZUS-u a dopiero potem złożyć wniosek w ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS. - To oznacza, że dopiero drugi krok to złożenie wniosku do ZUS-u, który będzie wypłacać pieniądze - dodaje.

Do końca listopada 2025 r. ZUS wypłacił świadczenia na kwotę prawie 7,7 mld zł. Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwach:

małopolskim (22 tys.),

podkarpackim (17,6 tys.),

kujawsko-pomorskim (15,6 tys.).

dolnośląskim (14,8 tys.)

Wysokie kwoty wypłat odnotowano m.in. w Małopolsce (ponad 1 mld zł) i na Podkarpaciu (blisko 732 mln zł).

WZON - decyzja o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia

Rzeczniczka wyjaśnia, że pierwsze kroki należy skierować do urzędu wojewódzkiego, w którym działa wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) żeby złożyć tam wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, gdyż bez decyzji z WZON – ZUS pieniędzy nie wypłaci.

REKLAMA

Od 2026 r. świadczenie wspierające od 70 punktów

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone etapowo, aby dostosować system do rosnącej liczby uprawnionych. Od 2024 r. przysługiwało ono osobom z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia (87–100 punktów), a od 2025 r. rozszerzono je na osoby z 78–86 punktami. Od 2026 roku dostęp do niego uzyskują wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.).

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Miesięczna wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i wynosi od 40% do 220% aktualnej renty socjalnej (1878,91 zł brutto po waloryzacji z marca 2025 r.), czyli od 752 zł do 4134 zł. Świadczenie jest waloryzowane automatycznie i wypłacane wyłącznie na konto bankowe.

Świadczenie wspierające 2026 - wniosek

Jak uzyskać świadczenie wspierające w 2026 roku? Procedura jest dwuetapowa. Najpierw osoba, która ubiega się o świadczenie wspierające, powinna złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji (po 14 dniach od doręczenia, jeśli nie zostało wniesione odwołanie) powinna złożyć wniosek do ZUS – wyłącznie elektronicznie przez PUE/eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Od momentu uprawomocnienia się decyzji WZON klient ma 3 miesiące na złożenie wniosku. Wtedy świadczenie będzie mu przysługiwać z wyrównaniem. Wniosek w imieniu osoby z niepełnosprawnością może złożyć jej pełnomocnik lub opiekun prawny. – Osoby, którym prawo do świadczenia przysługuje od 1 stycznia 2026 r., powinny złożyć wniosek jak najszybciej, najlepiej w grudniu 2025 r. lub najpóźniej do końca stycznia 2026 r. W przeciwnym razie, jeśli osoba uprawniona złoży wniosek dopiero w lutym, nie otrzyma środków za styczeń – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych a renta i świadczenie dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie wspierające jest niezależne od innych świadczeń ZUS, takich jak renta socjalna czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zainteresowanie świadczeniem wspierającym wciąż rośnie w całym kraju.