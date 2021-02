Brexit

Już oficjalnie, 1.01.2021 Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Do 1.10.2021 obowiązuje tzw. okres przejściowy. W tym okresie zapadną najważniejsze decyzje w sprawie ruchu granicznego. Jak wygląda praca w Wielkiej Brytanii po Brexicie? Odpowiedź przedstawiamy w artykule.

Od 1.01.2021 w Wielkiej Brytanii wprowadzono 2 najważniejsze zmiany: wizy oraz punktowy system migracyjny. Polonia w Wielkiej Brytanii liczy ponad 900 tysięcy osób. W związku z decyzją władz Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE, liczba rodaków chętnych emigrować na Wyspy zaczęła stopniowo spadać.

Sytuacja Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii

Osoby, które wyjechały do Wielkiej Brytanii zanim została przyjęta decyzja o Brexicie, powinny złożyć specjalny wniosek o status osoby osiedlonej. Termin składania wniosków mija 30.06.2021.

W skrócie sytuacja wygląda następująco - jeżeli osoba mieszka w Wielkiej Brytanii ponad 5 lat, automatycznie dostaje status settled. I to już jest podstawą do ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo. Polacy, którzy mieszkają na Wyspach mniej niż 5 lat, mogą ubiegać się o status pre-settled.

Oprócz wyżej wspomnianych formalności, sytuacja Polaków na Wyspach nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu będą w stanie na równi z obywatelami Wielkiej Brytanii podejmować pracę.

Praca po Brexicie - wiza

Do 1.10.2021 obowiązuje tzw. okres przejściowy. W tym czasie Polacy wciąż mogą wyjechać do Wielkiej Brytanii w celach turystycznych, mając przy sobie jedynie dowód osobisty. Natomiast po tym okresie, należy mieć ze sobą paszport.

W przypadku wyjazdów zarobkowych, sytuacja mocno się zmieni i to niestety nie na korzyść pracowników. Od 01.01.2021 każdy chętny wyjechać do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych musi ubiegać się o wizę.

O czym należy pamiętać?

Koszt wizy waha się od 610 do 1400 GBP (ok. 3100 - 7200 zł)

Otrzymanie wizy wprost zależy od uzyskania min. 70 punktów migracyjnych

(na punkty składa się znajomość języka, wykształcenie, doświadczenie, renoma pracodawcy)

Wysokie kwalifikacje oraz zapotrzebowanie na rynku brytyjskim zwiększa szanse na otrzymanie wizy

Brytyjskie władze kładą nacisk na wykwalifikowanych imigrantów, dlatego pracodawca musi sam zgłosić chęć zatrudnienia obcokrajowca i wydać mu odpowiednie zezwolenie na pracę.

Jak złożyć wniosek o wizę?

Wnioski wizowe należy składać za pośrednictwem strony gov.uk. Do rejestracji będzie potrzebny mail. Natomiast do wniosku należy dołączyć wyżej wspomniane zezwolenie od pracodawcy oraz certyfikat znajomości języka angielskiego. Administracja zastrzega sobie prawo na maksymalnie 3 tygodniowe rozpatrzenie wniosku.

Po przejściu przez wszystkie procedury, pracownik może dostać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii nawet na okres 5 lat. Po tym okresie od razu może się ubiegać o status osiedleńca (settled).

Praca sezonowa po Brexicie

Istnieje możliwość wyjazdu do pracy sezonowej, jednak do tego również będzie potrzebna wiza. Jest to T5 - Temporary Worker - Seasonal Worker wiza. Ubiegać się o wizę może osoba, która ma ukończone 18 lat oraz posiada:

zezwolenie od pracodawcy

wystarczająco kosztów na pobyt w Wielkiej Brytanii w tym okresie (min. 1270 GBP - 6000 zł)

Wiza sezonowa jest wydawana maksymalnie na okres 3 miesięcy.

Droższe przesyłki

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE musimy się liczyć z dodatkowymi opłatami np. przy przesyłkach paczek. Jeżeli koszt paczki przekracza 150 EUR, osoba musi dodatkowo zapłacić cło. Podatek VAT nalicza się od 22 EUR.

Roaming

Dodatkowo, na terenie Wielkiej Brytanii nie będzie obowiązywał “Roaming like at home” (koszty SMSów i połączeń takie jak w Polsce). Minuta połączenia z Polski będzie kosztować ok. 4 zł/min. Natomiast za samo odebranie telefonu z Polski osoba zapłaci prawie 3 zł. Firmy telekomunikacyjne w Polsce już zaczynają wprowadzać indywidualne oferty na połączenia z Wielką Brytanią.