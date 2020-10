Brexit a transfer danych

Zasady przepływu danych między Wielką Brytanią i UE

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania pozostaje w okresie przejściowym po rozpoczęciu wprowadzania w życie procesu wychodzenia z Unii Europejskiej (tzw. Brexit). Ma on zakończyć się ostatecznie do 31 grudnia 2020 r. Obecne relacje ze Wspólnotą cały czas się kształtują, co nie pozostaje bez wpływu dla stosunków handlowych, nie tylko w zakresie przepływu towarów i usług, ale i towarzyszącego temu nierozerwalnie przekazywaniu danych osobowych.

Tymczasem w świetle ostatnich uregulowań w tym zakresie w odniesieniu do państw trzecich (w ostatnich tygodniach zwłaszcza w kontekście ich transferu do USA), szczególnie istotnym polem jest tu określenie zasad przyszłego przepływu danych pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską.





Okres przejściowy do końca 2020 r.

Do końca bieżącego roku obowiązuje okres przejściowy, w czasie którego wspólnotowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (w szczególności unijne Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych - RODO) mają pełne zastosowanie na terenie Wielkiej Brytanii.

Tym samym, status Zjednoczonego Królestwa w okresie przejściowym jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pozwala na swobodny transfer danych na dotychczasowych zasadach.

Co z danymi po okresie przejściowym? - kilka możliwości

Na temat niewiadomej obecnie relacji UE i Wielkiej Brytanii wypowiedział się brytyjski organ nadzorczy, tj. The Information Commissioner’s Office (ICO).

ICO potwierdził brak ustalonego scenariusza działania w tym zakresie po zakończeniu okresu przejściowego. Jednocześnie rekomenduje sięganie przez administratorów danych i podmioty przetwarzające do opracowywanych przez siebie na bieżąco poradników i materiałów dotyczących zmian zasad przetwarzania danych osobowych spowodowanych Brexitem. Źródła takie znaleźć można na stronach internetowych ICO, a także polskiego Ministerstwa Rozwoju[1].

Jednym z przewidywanych scenariuszy jest wdrożenie w życie tzw. brytyjskiego RODO oraz uregulowanie zasad wymiany danych osobowych między Wielką Brytanią a Wspólnotą Europejską w drodze stosownej umowy międzynarodowej. W tym zakresie warto zaznaczyć, że obecnie w Zjednoczonym Królestwie obowiązuje Ustawa o ochronie danych 2018 (DPA 2018), która uzupełnia i dostosowuje przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych na terenie Wielkiej Brytanii. Ustawa ta w przyszłości ma być jeszcze bardziej zbliżona do regulacji RODO i doprowadzić do zagwarantowania tak wysokiego stopnia ochrony danych, który umożliwi ich przepływ z państw członkowskich UE.