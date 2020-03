Na jakich zasadach obywatele brytyjscy mogą pracować w Polsce w 2020 r. po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE

Unia Europejska oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej porozumiały się co do zasad wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Na mocy umowy o wystąpieniu Wielka Brytania opuściła UE 1 lutego 2020 r. W tym dniu rozpoczął się także okres przejściowy w relacjach między UE a Zjednoczonym Królestwem, który będzie trwać do końca 2020 r. W tym czasie prawa pobytu i możliwości zarobkowania zarówno obywateli polskich na Wyspach Brytyjskich, jak i obywateli brytyjskich w Polsce zasadniczo nie ulegają zmianom.