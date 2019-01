Umowa o pracę 2019 - wzór

Umowa o pracę jest jedną z form nawiązania stosunku pracy. Co do zasady, do nawiązania stosunku pracy dochodzi w dniu zawarcia umowy o pracę. Jednakże nawiązanie stosunku pracy może nastąpić później niż data zawarcia umowy o pracę. Strony umowy mogą określić inny dzień nawiązania stosunku pracy niż dzień zawarcia umowy. Zatem dniem nawiązania stosunku pracy będzie dzień określony w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy.

Jeżeli w umowie o pracę termin rozpoczęcia pracy nie został określony, stosunek pracy nawiązuje się w dniu zawarcia umowy o pracę.

reklama reklama

Rodzaje umów o pracę

Przepisy Kodeksu Pracy wprost określają rodzaje umów o pracę, jakie mogą być zawierane z pracownikami.

Umowa o pracę może być zawarta:

- na okres próbny,

- na czas nieokreślony,

- na czas określony (w tym w celu zastępstwa pracownika).

Co musi zawierać umowa o pracę

Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy umowa o pracę określa strony umowy (pracodawca i pracownik), rodzaj umowy (jak wyżej), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

4) wymiar czasu pracy,

5) termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie. Jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy, ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia do co stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Obowiązkiem pracodawcy jest również poinformowanie pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy dodatkowo powinien poinformować o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

Wzór umowy o pracę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało pomocniczy wzór umowy o pracę, zgody z aktualnymi przepisami.

Zobacz również: Nowe wzory dokumentów dla pracodawców i pracowników 2019

Pobierz >>> WZÓR UMOWY O PRACĘ 2019