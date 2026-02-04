Czas pracy 2026. Tabela z wymiarem czasu pracy: 1 miesiąc, 3 miesiące, 4 miesiące
Czas pracy 2026: będzie 2008 godzin pracy, a więc 251 dni roboczych i 114 dni wolnych od pracy. Jaki jest wymiar czasu pracy we wszystkich miesiącach nadchodzącego roku? Ile wynosi miesięczna, 3-miesięczna i 4-miesięczna norma czasu pracy? Oto tabela do pobrania i druku - styczeń i kolejne miesiące.
- Czas pracy 2026. Tabela
- Wymiar czasu pracy 2026: tabela
- Tabela wymiaru czasu pracy 2026 do pobrania pdf
Czas pracy 2026. Tabela
Ile jest godzin pracy, dni roboczych i dni wolnych od pracy w poszczególnych miesiącach nadchodzącego roku? Oto tabela przedstawiająca czas pracy w 2026 roku:
Miesiące 2026 roku
Godziny pracy
Dni robocze
Dni wolne
styczeń 2026
160
20
11
luty 2026
160
20
8
marzec 2026
176
22
9
kwiecień 2026
168
21
9
maj 2026
160
20
11
czerwiec 2026
168
21
9
lipiec 2026
184
23
8
sierpień 2026
160
20
11 (1 za święto wypadające w sobotę)
wrzesień 2026
176
22
8
październik 2026
176
22
9
listopad 2026
160
20
10
grudzień 2026
160
20
11 (1 za święto wypadające w sobotę)
W sumie w 2026 roku będzie 2008 godzin pracy, 251 dni roboczych oraz 114 dni wolnych od pracy. Dla porównania w 2025 roku jest 2000 godzin pracy, 250 dni roboczych i 115 dni wolnych od pracy.
Polecamy: Kodeks pracy 2026
Wymiar czasu pracy 2026: tabela
Poniższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w 2026 r. dla czterech różnych okresów rozliczeniowych:
- miesięczny okres rozliczeniowy
- 3-miesięczny okres rozliczeniowy
- 4-miesięczny okres rozliczeniowy
- roczny okres rozliczeniowy
2026
Miesięczny wymiar czasu pracy
3-miesięczny wymiar czasu pracy
4-miesięczny wymiar czasu pracy
Roczny wymiar czasu pracy
styczeń
160 godzin
496 godziny
664 godziny
2008 godzin
luty
160 godzin
marzec
176 godzin
kwiecień
168 godzin
496 godzin
maj
160 godzin
672 godziny
czerwiec
168 godzin
lipiec
184 godziny
520 godzin
sierpień
160 godzin
wrzesień
176 godzin
672 godziny
październik
176 godzin
496 godzin
listopad
160 godzin
grudzień
160 godzin
Polecamy: Kalendarz 2026
Tabela wymiaru czasu pracy 2026 do pobrania pdf
Tabela wymiaru czasu pracy w 2026 roku do pobrania:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)
