Wraz z rozpoczęciem sezonu urlopowego do działów kadr masowo trafiają pytania od zleceniobiorców o możliwość płatnego wypoczynku. Sytuację dodatkowo komplikuje rewolucja w przepisach od 1 stycznia 2026 roku dotycząca wliczania umów cywilnoprawnych do stażu pracowniczego – wielu zatrudnionych błędnie interpretuje te zmiany jako automatyczne nabycie prawa do urlopu. Jak legalnie przyznać zleceniobiorcy płatne wolne, nie narażając firmy na zarzut ustalenia stosunku pracy? Jakie pułapki kryje stawka godzinowa w 2026 roku? Wyjaśniamy.

Pułapka terminologiczna: dlaczego w umowie zlecenia nie wolno pisać o „urlopie”?

Dla każdego specjalisty ds. kadr i płac sprawa jest jasna: urlop wypoczynkowy to instytucja ściśle pracownicza, regulowana przepisami Kodeksu pracy. Umowa zlecenie podlega natomiast reżimowi Kodeksu cywilnego.

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Wprowadzenie do treści umowy zlecenia pojęć takich jak „urlop wypoczynkowy”, „urlop na żądanie” czy „ekwiwalent za urlop” to najprostsza droga do problemów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Inspektor może uznać takie zapisy za silną przesłankę świadczącą o tym, że strony w rzeczywistości zawarły stosunek pracy (art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

Ważne Zasada bezpiecznych kadr: Chcesz przyznać wolne na zleceniu? Zawsze posługuj się sformułowaniem „płatna przerwa w wykonywaniu zlecenia” lub „okres niewykonywania usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”.

Minimalna stawka godzinowa w 2026 r. a rozliczenie przerwy urlopowej

Od 1 stycznia 2026 roku minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wynosi 31,40 zł brutto. Przepisy te chronią wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę.

Jeżeli w umowie zlecenia ze stawką godzinową zabraknie precyzyjnych zapisów o płatnej przerwie, każde wolne zleceniobiorcy oznacza dla niego brak przychodu (liczba przepracowanych godzin wynosi zero).

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Jeśli jako zleceniodawca chcesz zagwarantować zleceniobiorcy płatny wypoczynek przy stawce godzinowej, musisz w umowie (lub aneksie) określić ryczałtowy sposób kalkulacji wynagrodzenia za czas przerwy (np. jako średnią z ostatnich miesięcy lub stałą kwotę za każdy dzień przerwy), pamiętając, by wypłata za godziny faktycznie przepracowane nigdy nie spadła poniżej ustawowego 31,40 zł brutto.

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Rewolucja stażowa 2026. Skąd wynika chaos informacyjny?

Największym wyzwaniem dla działów HR w bieżącym okresie jest prostowanie mitów wokół nowych przepisów wliczających umowy zlecenia do stażu pracy. Zleceniobiorcy często domagają się 20 lub 26 dni wolnego, powołując się na nowe prawo.

Gotowy wzór bezpiecznej klauzuli do umowy zlecenia (Płatna przerwa)

Aby zedytować trwające umowy lub przygotować bezpieczny szablon na sezon letni, warto zastosować poniższą konstrukcję prawną:

§ X. Przerwy w wykonywaniu zlecenia Autopromocja Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia Sprawdź Zleceniobiorcy przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu zlecenia w wymiarze do ....... dni roboczych w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynagrodzenie za czas przerwy, o której mowa w ust. 1, kalkulowane będzie jako [np. iloczyn średniej dobowej liczby godzin z ostatnich 3 miesięcy i stawki określonej w §... / stała kwota ryczałtowa w wysokości ....... zł za każdy dzień przerwy]. Zleceniobiorca zobowiązuje się poinformować Zleceniodawcę o zamiarze skorzystania z przerwy z co najmniej .......-dniowym wyprzedzeniem w formie dokumentowej (e-mail). Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy nie podlegają przeniesieniu na rok następny oraz nie stanowią podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego po ustaniu umowy.

Ważne „Przerwa, o której mowa powyżej, nie stanowi urlopu wypoczynkowego w rozumieniu Kodeksu pracy i nie kreuje uprawnień pracowniczych.”

Najczęstsze pytania (FAQ) – Umowa zlecenie a wolne