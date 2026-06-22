PIP dostanie nowe uprawnienia. Ale jest oficjalny poradnik MRPiPS - wiadomo co trzeba zrobić

MRPiPS opublikowało oficjalny poradnik dla pracodawcy w związku z reformą PIP od 8 lipca 2026: już wiadomo, co trzeba zrobić
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Już 8 lipca wchodzi duża reforma PIP - zyska prawo do przekształcania umów zlecenia, B2B i innych w umowy o pracę, jeśli stwierdzi, że faktycznie zachodzi stosunek pracy. Kara za naruszenie to do 60 000 zł. Ale jest 12-miesięczny okres abolicyjny dla dobrowolnych przekształceń. A MRPiPS opublikowało 22 czerwca 2026 r. oficjalny poradnik dla pracodawców. Sprawdź, co musisz zrobić teraz - konkrety.
- Czym jest reforma PIP 2026?
- Kluczowe daty – nie przegap terminów
- Czym jest stosunek pracy? Art. 22 Kodeksu pracy
- Co musisz zrobić TERAZ? 5 kroków przed 8 lipca 2026 (oparte na oficjalnym poradniku MRPiPS)
- Nowe uprawnienia PIP – czego się spodziewać?
- Jakie kary od PIP za naruszenia przez pracodawców i zatrudnianie na umowach śmieciowych zamiast na umowie o pracę?
- Co robić już teraz? Kalendarz działań
- Podsumowanie – szybka checklista
- Najczęstsze pytania i odpowiedzi o reformę PIP 2026 - FAQ
Czym jest reforma PIP 2026?
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy to pakiet zmian legislacyjnych wzmacniających kompetencje kontrolne PIP w walce z pozornymi umowami cywilnoprawnymi. Główna zmiana: okręgowi inspektorzy pracy zyskują uprawnienie do przekształcania nieprawidłowo zawartych umów (zlecenie, B2B, o dzieło) w umowy o pracę – jeżeli w rzeczywistości zachodzi stosunek pracy w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy.
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Cel reformy: walka z „śmieciowym zatrudnieniem" – sytuacją, gdy pracownik zgodnie z prawem powinien mieć umowę o pracę, ale ma umowę zlecenia lub B2B, co pozbawia go praw pracowniczych (urlop, zasiłek chorobowy, ochrona przed zwolnieniem).
Kluczowe daty – nie przegap terminów
- 8 lipca 2026: Wejście w życie reformy (decyzje o przekształceniu umów, kontrole zdalne, wyższe kary, wymiana danych PIP-ZUS-KAS) - zostało tylko kilkanaście dni;
- 8 lipca 2027: Koniec 12-miesięcznego okresu abolicyjnego (po tym terminie dobrowolne przekształcenie nie chroni przed karą) - zostało niewiele ponad rok;
- 8 kwietnia 2026: Weszły w życie przepisy o strategii PIP, nowych standardach kontroli, informatyzacji - już obowiązują.
Liczą od poniedziałku 22.06.2026 (publikacja poradnika przez MRPiPS) - zostało zaledwie 16 dni na przygotowanie się do reformy PIP! Czas wejścia w życie: 8 lipca 2026.
Czym jest stosunek pracy? Art. 22 Kodeksu pracy
Art. 22 § 1 Kodeksu pracy:
„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem."
3 kluczowe cechy stosunku pracy:
- Podporządkowanie – praca pod kierownictwem pracodawcy, wykonywanie poleceń;
- Wyznaczone miejsce i czas – pracodawca decyduje, gdzie i kiedy pracownik pracuje;
- Osobiste i ciągłe wykonywanie – pracownik nie może zlecić pracy komuś innemu, praca ma charakter stały.
Jeśli te 3 elementy występują, to powinna być zawarta umowa o pracę. Zawarcie innej umowy (zlecenie, B2B) to naruszenie prawa.
Co musisz zrobić TERAZ? 5 kroków przed 8 lipca 2026 (oparte na oficjalnym poradniku MRPiPS)
KROK 1: Przeprowadź przegląd wszystkich umów cywilnoprawnych (deadline: do 8.07.2026)
Sprawdź każdą umowę zlecenia, B2B, o dzieło:
- Czy osoba pracuje pod kierownictwem? (dostaje polecenia, nadzór nad pracą);
- Czy ma wyznaczone miejsce i czas pracy? (np. 8:00-16:00 w biurze);
- Czy wykonuje pracę osobiście i w sposób ciągły? (nie może zlecić komuś innemu, pracuje regularnie).
Jeśli odpowiesz 3× TAK = to jest to stosunek pracy i powinna być umowa o pracę.
KROK 2: Zidentyfikuj umowy do przekształcenia
Pytania pomocnicze do wykonania tego zadania:
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- Czy osoba na zleceniu uczestniczy w codziennych spotkaniach zespołu?
- Czy ma stały grafik pracy (np. pon-pt 9-17)?
- Czy pracuje w Twoim biurze/siedzibie?
- Czy dostaje regularne wynagrodzenie (np. 5000 zł/miesiąc), a nie za konkretne zadania?
- Czy podlega Twojemu bezpośredniemu nadzorowi?
- Czy używa Twoich narzędzi pracy (komputer, telefon firmowy, samochód)?
- Czy nie ponosi ryzyka gospodarczego (dostajesz wynagrodzenie niezależnie od wyniku)?
Jeśli w większości odpowiedzi brzmią TAK – umowa cywilnoprawna prawdopodobnie niesłusznie zastępuje umowę o pracę.
KROK 3: Opracuj plan działania – kto, kiedy, jak
Dla każdej nieprawidłowej umowy ustal:
- Kto – imię, nazwisko, funkcja;
- Obecna umowa – zlecenie/B2B/o dzieło, od kiedy trwa;
- Termin przekształcenia – najlepiej przed 8.07.2026, a definitywnie do końca okresu abolicji - czyli przed 8.07.2027;
- Warunki umowy o pracę – wynagrodzenie, wymiar czasu, stanowisko.
Jak te punkty przełożyć na praktykę i co powinna minimalnie zawierać umowa o pracę?
Jan Kowalski jest zatrudniony na zleceniu od 1.01.2025, ale są spełnione warunki stosunku pracy, więc przekształcenie w umowę o pracę: od 1.07.2026, z pensją "X" zł brutto, na pełen etat, na stanowisku: specjalista ds. marketingu.
KROK 4: Przekształć umowy dobrowolnie – wykorzystaj okres abolicyjny
Okres abolicyjny trwa 12 miesięcy od 8.07.2026 do 8.07.2027. Jeśli dobrowolnie przekształcisz umowę cywilnoprawną w umowę o pracę w ciągu tego roku, nie podlegasz karze (do 60 000 zł grzywny).
A jak to zrobić?
- Najpierw rozwiąż umowę cywilnoprawną (za porozumieniem stron lub wypowiedzeniem);
- Potem podpisz umowę o pracę z tą samą osobą;
- Na koniec zachowaj dokumentację (na dowód dobrowolnego przekształcenia).
Okres abolicyjny chroni tylko przed odpowiedzialnością wykroczeniową (grzywną). Nie chroni przed innymi konsekwencjami (np. roszczenia pracownika o wyrównanie składek ZUS, zaległe urlopy).
KROK 5: Uporządkuj dokumentację – przygotuj się na kontrolę PIP
Nowe uprawnienia PIP od 8.07.2026 będą takie:
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
- Kontrole zdalne – PIP może żądać dokumentów elektronicznie, bez wizyty w firmie;
- Wymiana danych PIP z ZUS i KAS – PIP porównuje dane z umów, zgłoszeń ZUS i deklaracji podatkowych;
- Szerszy dostęp do dokumentów – kopie, zestawienia, analizy.
Co musisz zapewnić w papierach, żeby wszystko się zgadzało w razie kontroli?
- Spójność danych – te same informacje w umowie, zgłoszeniu ZUS i deklaracji PIT;
- Kompletność dokumentacji – umowy, aneksy, ewidencja czasu pracy, listy płac;
- Forma elektroniczna – dokumenty gotowe do udostępnienia zdalnie (PDF, skany);
- Zgodność z praktyką – dokumenty odzwierciedlają rzeczywisty sposób pracy (nie tylko to, co zapisano na papierze).
Nowe uprawnienia PIP – czego się spodziewać?
Decyzja o przekształceniu umowy
Procedura przekształcenia w praktyce może wyglądać tak:
- Kontrola PIP (także niezapowiedziana);
- Jeśli inspektor wykryje nieprawidłowości, to wyda polecenie usunięcia naruszeń (termin na dobrowolne przekształcenie);
- Jeśli nie wykonasz polecenia, to inspektor składa wniosek do okręgowego inspektora pracy;
- Okręgowy inspektor wydaje decyzję o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę;
- Możesz się odwołać do sądu pracy (wstrzymuje wykonanie decyzji do wyroku).
Kontrole zdalne
PIP może przeprowadzić kontrolę bez wizyty w firmie – żąda dokumentów mailowo, analizuje zdalnie.
Wymiana danych z ZUS i KAS
PIP porównuje dane z rejestrami w ZUS i podatkowymi, takie jak:
- Umowy (co jest zapisane w treści);
- Zgłoszenia ZUS (jako kogo zgłoszono osobę);
- Deklaracje podatkowe (jaki rodzaj przychodu).
Rozbieżności to czerwona flaga dla PIP i wyższa szansa na kontrolę.
Interpretacje indywidualne
Możesz poprosić PIP o interpretację: „Czy sposób, w jaki zatrudniam osobę X, jest zgodny z prawem? Jest ona zatrudniona na umowie Y, a zatrudnienie wykonuje w następujący sposób: Z". PIP odpowie pisemnie.
Jakie kary od PIP za naruszenia przez pracodawców i zatrudnianie na umowach śmieciowych zamiast na umowie o pracę?
Grzywna za zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną wynosi:
do 60 000 zł (art. 281 § 1 pkt 1 KP).
Inne konsekwencje naruszenia nowych przepisów poza grzywną:
- Roszczenia pracownika – o wyrównanie wynagrodzenia, zaległe urlopy, dodatki;
- Zaległe składki ZUS – ZUS może żądać wyrównania składek (+ odsetki);
- Ryzyko reputacyjne – negatywna opinia w branży w razie złych wyników kontroli PIP.
Co robić już teraz? Kalendarz działań
Przed wejściem w życie nowych przepisów o reformie Państwowej Inspekcji Pracy:
- Przegląd wszystkich umów cywilnoprawnych;
- Identyfikacja umów do przekształcenia;
- Rozmowy z osobami na umowach do przekształcenia;
- Przygotowanie projektów umów o pracę;
- Uporządkowanie dokumentacji elektronicznej.
Po wejściu w życie w okresie abolicyjnym od 8.07.2026 do 8.07.2027
- Dobrowolne przekształcanie umów (bez kary);
- Monitorowanie zmian w praktyce PIP;
- Aktualizacja procedur wewnętrznych, aby zatrudnianie na faktyczny warunkach stosunku pracy było oparte tylko o umowy o pracę.
Po 8.07.2027:
- Brak ochrony przed karą;
- Pełna odpowiedzialność za nieprawidłowe umowy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaleca: wykorzystaj okres abolicyjny do przeprowadzenia reorganizacji zatrudnienia w firmie. To najlepsza okazja, by uporządkować modele współpracy – bez ryzyka kary i z pełnym wsparciem prawnym. Reforma nie jest skierowana przeciwko uczciwym pracodawcom. To zdaniem resortu narzędzie do wyrównania zasad gry i ochrony przed nieuczciwą konkurencją firm, które przez lata budowały przewagę kosztem praw pracowniczych.
Podsumowanie – szybka checklista
- Kiedy: 8 lipca 2026 r. – wejście w życie reformy PIP.
- Co się zmienia: PIP może przekształcić nieprawidłowo zawartą umowę cywilnoprawną w umowę o pracę.
- Kogo dotyczy: Pracodawców zatrudniających na umowy zlecenia, B2B, o dzieło – jeśli faktycznie zachodzi stosunek pracy.
- Kara: Do 60 000 zł grzywny (art. 281 § 1 pkt 1 KP).
- Okres abolicyjny: 12 miesięcy od 8.07.2026 – dobrowolne przekształcenie bez kary.
- Nowe uprawnienia PIP: Kontrole zdalne, wymiana danych z ZUS i KAS, wyższe kary.
- Co robić: Przegląd umów cywilnoprawnych oraz przekształcenie tam, gdzie trzeba.
Najczęstsze pytania i odpowiedzi o reformę PIP 2026 - FAQ
Czy reforma dotyczy wszystkich umów zlecenia/B2B?
Nie. Tylko tych, które zastępują umowę o pracę. Prawidłowo zawarte umowy cywilnoprawne nie są zagrożone.
Jak rozpoznać, czy umowa jest prawidłowa?
Sprawdź, czy występują 3 cechy stosunku pracy: podporządkowanie, wyznaczone miejsce i czas, osobiste wykonywanie. Jeśli nie – umowa cywilnoprawna jest prawdopodobnie ok.
Co jeśli nie zdążę przed 8 lipca?
Masz 12 miesięcy (do 8.07.2027) na dobrowolne przekształcenie bez kary. Ale ryzyko kontroli PIP rośnie od 8.07.2026.
Czy PIP może zmienić umowę bez mojej zgody?
Tak – po kontroli, poleceniu i braku reakcji oraz wydaniu decyzji. Ale możesz się odwołać się od decyzji do sądu pracy.
Czy mogę poprosić PIP o radę przed kontrolą?
W pewnym sensie tak – złóż wniosek o interpretację indywidualną. PIP odpowie, czy Twoje zatrudnienie jest zgodne z prawem.
Co z outsourcingiem i usługami zewnętrznymi?
Reforma obejmuje też te modele. Jeśli osoba z firmy zewnętrznej faktycznie pracuje jak Twój pracownik – PIP może to zakwestionować.
Czy pracownik może zgłosić mnie do PIP anonimowo?
Tak. PIP nie ujawni pracodawcy, kto złożył skargę.
Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (komunikat z 22.06.2026 r.)
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