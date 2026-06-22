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Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Umowa o pracę » MRPiPS opublikowało oficjalny poradnik dla pracodawcy w związku z reformą PIP od 8 lipca 2026: już wiadomo, co trzeba zrobić

MRPiPS opublikowało oficjalny poradnik dla pracodawcy w związku z reformą PIP od 8 lipca 2026: już wiadomo, co trzeba zrobić

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22 czerwca 2026, 14:36
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
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PIP dostanie nowe uprawnienia. Ale jest oficjalny poradnik MRPiPS - wiadomo co trzeba zrobić
Materiały prasowe

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Już 8 lipca wchodzi duża reforma PIP - zyska prawo do przekształcania umów zlecenia, B2B i innych w umowy o pracę, jeśli stwierdzi, że faktycznie zachodzi stosunek pracy. Kara za naruszenie to do 60 000 zł. Ale jest 12-miesięczny okres abolicyjny dla dobrowolnych przekształceń. A MRPiPS opublikowało 22 czerwca 2026 r. oficjalny poradnik dla pracodawców. Sprawdź, co musisz zrobić teraz - konkrety.

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Czym jest reforma PIP 2026?

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy to pakiet zmian legislacyjnych wzmacniających kompetencje kontrolne PIP w walce z pozornymi umowami cywilnoprawnymi. Główna zmiana: okręgowi inspektorzy pracy zyskują uprawnienie do przekształcania nieprawidłowo zawartych umów (zlecenie, B2B, o dzieło) w umowy o pracę – jeżeli w rzeczywistości zachodzi stosunek pracy w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy.

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Cel reformy: walka z „śmieciowym zatrudnieniem" – sytuacją, gdy pracownik zgodnie z prawem powinien mieć umowę o pracę, ale ma umowę zlecenia lub B2B, co pozbawia go praw pracowniczych (urlop, zasiłek chorobowy, ochrona przed zwolnieniem).

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Kluczowe daty – nie przegap terminów

  1. 8 lipca 2026: Wejście w życie reformy (decyzje o przekształceniu umów, kontrole zdalne, wyższe kary, wymiana danych PIP-ZUS-KAS) - zostało tylko kilkanaście dni;
  2. 8 lipca 2027: Koniec 12-miesięcznego okresu abolicyjnego (po tym terminie dobrowolne przekształcenie nie chroni przed karą) - zostało niewiele ponad rok;
  3. 8 kwietnia 2026: Weszły w życie przepisy o strategii PIP, nowych standardach kontroli, informatyzacji - już obowiązują.
Ważne

Liczą od poniedziałku 22.06.2026 (publikacja poradnika przez MRPiPS) - zostało zaledwie 16 dni na przygotowanie się do reformy PIP! Czas wejścia w życie: 8 lipca 2026.

KONTROLA INSPEKCJI PRACY I ZUS

Czym jest stosunek pracy? Art. 22 Kodeksu pracy

Art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem."

3 kluczowe cechy stosunku pracy:

  • Podporządkowanie – praca pod kierownictwem pracodawcy, wykonywanie poleceń;
  • Wyznaczone miejsce i czas – pracodawca decyduje, gdzie i kiedy pracownik pracuje;
  • Osobiste i ciągłe wykonywanie – pracownik nie może zlecić pracy komuś innemu, praca ma charakter stały.
Ważne

Jeśli te 3 elementy występują, to powinna być zawarta umowa o pracę. Zawarcie innej umowy (zlecenie, B2B) to naruszenie prawa.

Co musisz zrobić TERAZ? 5 kroków przed 8 lipca 2026 (oparte na oficjalnym poradniku MRPiPS)

KROK 1: Przeprowadź przegląd wszystkich umów cywilnoprawnych (deadline: do 8.07.2026)

Sprawdź każdą umowę zlecenia, B2B, o dzieło:

  • Czy osoba pracuje pod kierownictwem? (dostaje polecenia, nadzór nad pracą);
  • Czy ma wyznaczone miejsce i czas pracy? (np. 8:00-16:00 w biurze);
  • Czy wykonuje pracę osobiście i w sposób ciągły? (nie może zlecić komuś innemu, pracuje regularnie).
Ważne

Jeśli odpowiesz 3× TAK = to jest to stosunek pracy i powinna być umowa o pracę.

KROK 2: Zidentyfikuj umowy do przekształcenia

Pytania pomocnicze do wykonania tego zadania:

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  • Czy osoba na zleceniu uczestniczy w codziennych spotkaniach zespołu?
  • Czy ma stały grafik pracy (np. pon-pt 9-17)?
  • Czy pracuje w Twoim biurze/siedzibie?
  • Czy dostaje regularne wynagrodzenie (np. 5000 zł/miesiąc), a nie za konkretne zadania?
  • Czy podlega Twojemu bezpośredniemu nadzorowi?
  • Czy używa Twoich narzędzi pracy (komputer, telefon firmowy, samochód)?
  • Czy nie ponosi ryzyka gospodarczego (dostajesz wynagrodzenie niezależnie od wyniku)?
Ważne

Jeśli w większości odpowiedzi brzmią TAK – umowa cywilnoprawna prawdopodobnie niesłusznie zastępuje umowę o pracę.

KROK 3: Opracuj plan działania – kto, kiedy, jak

Dla każdej nieprawidłowej umowy ustal:

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  • Kto – imię, nazwisko, funkcja;
  • Obecna umowa – zlecenie/B2B/o dzieło, od kiedy trwa;
  • Termin przekształcenia – najlepiej przed 8.07.2026, a definitywnie do końca okresu abolicji - czyli przed 8.07.2027;
  • Warunki umowy o pracę – wynagrodzenie, wymiar czasu, stanowisko.
Przykład

Jak te punkty przełożyć na praktykę i co powinna minimalnie zawierać umowa o pracę?

Jan Kowalski jest zatrudniony na zleceniu od 1.01.2025, ale są spełnione warunki stosunku pracy, więc przekształcenie w umowę o pracę: od 1.07.2026, z pensją "X" zł brutto, na pełen etat, na stanowisku: specjalista ds. marketingu.

KROK 4: Przekształć umowy dobrowolnie – wykorzystaj okres abolicyjny

Okres abolicyjny trwa 12 miesięcy od 8.07.2026 do 8.07.2027. Jeśli dobrowolnie przekształcisz umowę cywilnoprawną w umowę o pracę w ciągu tego roku, nie podlegasz karze (do 60 000 zł grzywny).

A jak to zrobić?

  • Najpierw rozwiąż umowę cywilnoprawną (za porozumieniem stron lub wypowiedzeniem);
  • Potem podpisz umowę o pracę z tą samą osobą;
  • Na koniec zachowaj dokumentację (na dowód dobrowolnego przekształcenia).
Ważne

Okres abolicyjny chroni tylko przed odpowiedzialnością wykroczeniową (grzywną). Nie chroni przed innymi konsekwencjami (np. roszczenia pracownika o wyrównanie składek ZUS, zaległe urlopy).

KROK 5: Uporządkuj dokumentację – przygotuj się na kontrolę PIP

Nowe uprawnienia PIP od 8.07.2026 będą takie:

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
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Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Sprawdź

  • Kontrole zdalne – PIP może żądać dokumentów elektronicznie, bez wizyty w firmie;
  • Wymiana danych PIP z ZUS i KAS – PIP porównuje dane z umów, zgłoszeń ZUS i deklaracji podatkowych;
  • Szerszy dostęp do dokumentów – kopie, zestawienia, analizy.

Co musisz zapewnić w papierach, żeby wszystko się zgadzało w razie kontroli?

  • Spójność danych – te same informacje w umowie, zgłoszeniu ZUS i deklaracji PIT;
  • Kompletność dokumentacji – umowy, aneksy, ewidencja czasu pracy, listy płac;
  • Forma elektroniczna – dokumenty gotowe do udostępnienia zdalnie (PDF, skany);
  • Zgodność z praktyką – dokumenty odzwierciedlają rzeczywisty sposób pracy (nie tylko to, co zapisano na papierze).

Nowe uprawnienia PIP – czego się spodziewać?

Decyzja o przekształceniu umowy

Procedura przekształcenia w praktyce może wyglądać tak:

  • Kontrola PIP (także niezapowiedziana);
  • Jeśli inspektor wykryje nieprawidłowości, to wyda polecenie usunięcia naruszeń (termin na dobrowolne przekształcenie);
  • Jeśli nie wykonasz polecenia, to inspektor składa wniosek do okręgowego inspektora pracy;
  • Okręgowy inspektor wydaje decyzję o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę;
  • Możesz się odwołać do sądu pracy (wstrzymuje wykonanie decyzji do wyroku).

Kontrole zdalne

PIP może przeprowadzić kontrolę bez wizyty w firmie – żąda dokumentów mailowo, analizuje zdalnie.

Wymiana danych z ZUS i KAS

PIP porównuje dane z rejestrami w ZUS i podatkowymi, takie jak:

  • Umowy (co jest zapisane w treści);
  • Zgłoszenia ZUS (jako kogo zgłoszono osobę);
  • Deklaracje podatkowe (jaki rodzaj przychodu).
Ważne

Rozbieżności to czerwona flaga dla PIP i wyższa szansa na kontrolę.

Interpretacje indywidualne

Możesz poprosić PIP o interpretację: „Czy sposób, w jaki zatrudniam osobę X, jest zgodny z prawem? Jest ona zatrudniona na umowie Y, a zatrudnienie wykonuje w następujący sposób: Z". PIP odpowie pisemnie.

Jakie kary od PIP za naruszenia przez pracodawców i zatrudnianie na umowach śmieciowych zamiast na umowie o pracę?

Grzywna za zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną wynosi:

do 60 000 zł (art. 281 § 1 pkt 1 KP).

Inne konsekwencje naruszenia nowych przepisów poza grzywną:

  • Roszczenia pracownika – o wyrównanie wynagrodzenia, zaległe urlopy, dodatki;
  • Zaległe składki ZUS – ZUS może żądać wyrównania składek (+ odsetki);
  • Ryzyko reputacyjne – negatywna opinia w branży w razie złych wyników kontroli PIP.

Co robić już teraz? Kalendarz działań

Przed wejściem w życie nowych przepisów o reformie Państwowej Inspekcji Pracy:

  • Przegląd wszystkich umów cywilnoprawnych;
  • Identyfikacja umów do przekształcenia;
  • Rozmowy z osobami na umowach do przekształcenia;
  • Przygotowanie projektów umów o pracę;
  • Uporządkowanie dokumentacji elektronicznej.

Po wejściu w życie w okresie abolicyjnym od 8.07.2026 do 8.07.2027

  • Dobrowolne przekształcanie umów (bez kary);
  • Monitorowanie zmian w praktyce PIP;
  • Aktualizacja procedur wewnętrznych, aby zatrudnianie na faktyczny warunkach stosunku pracy było oparte tylko o umowy o pracę.

Po 8.07.2027:

  • Brak ochrony przed karą;
  • Pełna odpowiedzialność za nieprawidłowe umowy.
Ważne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaleca: wykorzystaj okres abolicyjny do przeprowadzenia reorganizacji zatrudnienia w firmie. To najlepsza okazja, by uporządkować modele współpracy – bez ryzyka kary i z pełnym wsparciem prawnym. Reforma nie jest skierowana przeciwko uczciwym pracodawcom. To zdaniem resortu narzędzie do wyrównania zasad gry i ochrony przed nieuczciwą konkurencją firm, które przez lata budowały przewagę kosztem praw pracowniczych.

Podsumowanie – szybka checklista

  1. Kiedy: 8 lipca 2026 r. – wejście w życie reformy PIP.
  2. Co się zmienia: PIP może przekształcić nieprawidłowo zawartą umowę cywilnoprawną w umowę o pracę.
  3. Kogo dotyczy: Pracodawców zatrudniających na umowy zlecenia, B2B, o dzieło – jeśli faktycznie zachodzi stosunek pracy.
  4. Kara: Do 60 000 zł grzywny (art. 281 § 1 pkt 1 KP).
  5. Okres abolicyjny: 12 miesięcy od 8.07.2026 – dobrowolne przekształcenie bez kary.
  6. Nowe uprawnienia PIP: Kontrole zdalne, wymiana danych z ZUS i KAS, wyższe kary.
  7. Co robić: Przegląd umów cywilnoprawnych oraz przekształcenie tam, gdzie trzeba.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi o reformę PIP 2026 - FAQ

Czy reforma dotyczy wszystkich umów zlecenia/B2B?

Nie. Tylko tych, które zastępują umowę o pracę. Prawidłowo zawarte umowy cywilnoprawne nie są zagrożone.

Jak rozpoznać, czy umowa jest prawidłowa?

Sprawdź, czy występują 3 cechy stosunku pracy: podporządkowanie, wyznaczone miejsce i czas, osobiste wykonywanie. Jeśli nie – umowa cywilnoprawna jest prawdopodobnie ok.

Co jeśli nie zdążę przed 8 lipca?

Masz 12 miesięcy (do 8.07.2027) na dobrowolne przekształcenie bez kary. Ale ryzyko kontroli PIP rośnie od 8.07.2026.

Czy PIP może zmienić umowę bez mojej zgody?

Tak – po kontroli, poleceniu i braku reakcji oraz wydaniu decyzji. Ale możesz się odwołać się od decyzji do sądu pracy.

Czy mogę poprosić PIP o radę przed kontrolą?

W pewnym sensie tak – złóż wniosek o interpretację indywidualną. PIP odpowie, czy Twoje zatrudnienie jest zgodne z prawem.

Co z outsourcingiem i usługami zewnętrznymi?

Reforma obejmuje też te modele. Jeśli osoba z firmy zewnętrznej faktycznie pracuje jak Twój pracownik – PIP może to zakwestionować.

Czy pracownik może zgłosić mnie do PIP anonimowo?

Tak. PIP nie ujawni pracodawcy, kto złożył skargę.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (komunikat z 22.06.2026 r.)

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Źródło: INFOR
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