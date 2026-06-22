PIP dostanie nowe uprawnienia. Ale jest oficjalny poradnik MRPiPS - wiadomo co trzeba zrobić

Już 8 lipca wchodzi duża reforma PIP - zyska prawo do przekształcania umów zlecenia, B2B i innych w umowy o pracę, jeśli stwierdzi, że faktycznie zachodzi stosunek pracy. Kara za naruszenie to do 60 000 zł. Ale jest 12-miesięczny okres abolicyjny dla dobrowolnych przekształceń. A MRPiPS opublikowało 22 czerwca 2026 r. oficjalny poradnik dla pracodawców. Sprawdź, co musisz zrobić teraz - konkrety.

rozwiń >

Czym jest reforma PIP 2026?

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy to pakiet zmian legislacyjnych wzmacniających kompetencje kontrolne PIP w walce z pozornymi umowami cywilnoprawnymi. Główna zmiana: okręgowi inspektorzy pracy zyskują uprawnienie do przekształcania nieprawidłowo zawartych umów (zlecenie, B2B, o dzieło) w umowy o pracę – jeżeli w rzeczywistości zachodzi stosunek pracy w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Cel reformy: walka z „śmieciowym zatrudnieniem" – sytuacją, gdy pracownik zgodnie z prawem powinien mieć umowę o pracę, ale ma umowę zlecenia lub B2B, co pozbawia go praw pracowniczych (urlop, zasiłek chorobowy, ochrona przed zwolnieniem).

Kluczowe daty – nie przegap terminów

8 lipca 2026: Wejście w życie reformy (decyzje o przekształceniu umów, kontrole zdalne, wyższe kary, wymiana danych PIP-ZUS-KAS) - zostało tylko kilkanaście dni; 8 lipca 2027: Koniec 12-miesięcznego okresu abolicyjnego (po tym terminie dobrowolne przekształcenie nie chroni przed karą) - zostało niewiele ponad rok; 8 kwietnia 2026: Weszły w życie przepisy o strategii PIP, nowych standardach kontroli, informatyzacji - już obowiązują.

Ważne Liczą od poniedziałku 22.06.2026 (publikacja poradnika przez MRPiPS) - zostało zaledwie 16 dni na przygotowanie się do reformy PIP! Czas wejścia w życie: 8 lipca 2026.

Czym jest stosunek pracy? Art. 22 Kodeksu pracy

Art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem."

3 kluczowe cechy stosunku pracy:

Podporządkowanie – praca pod kierownictwem pracodawcy, wykonywanie poleceń;

– praca pod kierownictwem pracodawcy, wykonywanie poleceń; Wyznaczone miejsce i czas – pracodawca decyduje, gdzie i kiedy pracownik pracuje;

– pracodawca decyduje, gdzie i kiedy pracownik pracuje; Osobiste i ciągłe wykonywanie – pracownik nie może zlecić pracy komuś innemu, praca ma charakter stały.

Ważne Jeśli te 3 elementy występują, to powinna być zawarta umowa o pracę. Zawarcie innej umowy (zlecenie, B2B) to naruszenie prawa.

Co musisz zrobić TERAZ? 5 kroków przed 8 lipca 2026 (oparte na oficjalnym poradniku MRPiPS)

KROK 1: Przeprowadź przegląd wszystkich umów cywilnoprawnych (deadline: do 8.07.2026)

Sprawdź każdą umowę zlecenia, B2B, o dzieło:

Czy osoba pracuje pod kierownictwem ? (dostaje polecenia, nadzór nad pracą);

? (dostaje polecenia, nadzór nad pracą); Czy ma wyznaczone miejsce i czas pracy? (np. 8:00-16:00 w biurze);

pracy? (np. 8:00-16:00 w biurze); Czy wykonuje pracę osobiście i w sposób ciągły? (nie może zlecić komuś innemu, pracuje regularnie).

Ważne Jeśli odpowiesz 3× TAK = to jest to stosunek pracy i powinna być umowa o pracę.

KROK 2: Zidentyfikuj umowy do przekształcenia

Pytania pomocnicze do wykonania tego zadania:

REKLAMA

Czy osoba na zleceniu uczestniczy w codziennych spotkaniach zespołu?

Czy ma stały grafik pracy (np. pon-pt 9-17)?

Czy pracuje w Twoim biurze/siedzibie?

Czy dostaje regularne wynagrodzenie (np. 5000 zł/miesiąc), a nie za konkretne zadania?

Czy podlega Twojemu bezpośredniemu nadzorowi?

Czy używa Twoich narzędzi pracy (komputer, telefon firmowy, samochód)?

Czy nie ponosi ryzyka gospodarczego (dostajesz wynagrodzenie niezależnie od wyniku)?

Ważne Jeśli w większości odpowiedzi brzmią TAK – umowa cywilnoprawna prawdopodobnie niesłusznie zastępuje umowę o pracę.

KROK 3: Opracuj plan działania – kto, kiedy, jak

Dla każdej nieprawidłowej umowy ustal:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto – imię, nazwisko, funkcja;

Obecna umowa – zlecenie/B2B/o dzieło, od kiedy trwa;

Termin przekształcenia – najlepiej przed 8.07.2026, a definitywnie do końca okresu abolicji - czyli przed 8.07.2027;

Warunki umowy o pracę – wynagrodzenie, wymiar czasu, stanowisko.

Przykład Jak te punkty przełożyć na praktykę i co powinna minimalnie zawierać umowa o pracę? Jan Kowalski jest zatrudniony na zleceniu od 1.01.2025, ale są spełnione warunki stosunku pracy, więc przekształcenie w umowę o pracę: od 1.07.2026, z pensją "X" zł brutto, na pełen etat, na stanowisku: specjalista ds. marketingu.

KROK 4: Przekształć umowy dobrowolnie – wykorzystaj okres abolicyjny

Okres abolicyjny trwa 12 miesięcy od 8.07.2026 do 8.07.2027. Jeśli dobrowolnie przekształcisz umowę cywilnoprawną w umowę o pracę w ciągu tego roku, nie podlegasz karze (do 60 000 zł grzywny).

A jak to zrobić?

Najpierw rozwiąż umowę cywilnoprawną (za porozumieniem stron lub wypowiedzeniem);

Potem podpisz umowę o pracę z tą samą osobą;

Na koniec zachowaj dokumentację (na dowód dobrowolnego przekształcenia).

Ważne Okres abolicyjny chroni tylko przed odpowiedzialnością wykroczeniową (grzywną). Nie chroni przed innymi konsekwencjami (np. roszczenia pracownika o wyrównanie składek ZUS, zaległe urlopy).

KROK 5: Uporządkuj dokumentację – przygotuj się na kontrolę PIP

Nowe uprawnienia PIP od 8.07.2026 będą takie:

Kontrole zdalne – PIP może żądać dokumentów elektronicznie, bez wizyty w firmie;

– PIP może żądać dokumentów elektronicznie, bez wizyty w firmie; Wymiana danych PIP z ZUS i KAS – PIP porównuje dane z umów, zgłoszeń ZUS i deklaracji podatkowych;

– PIP porównuje dane z umów, zgłoszeń ZUS i deklaracji podatkowych; Szerszy dostęp do dokumentów – kopie, zestawienia, analizy.

Co musisz zapewnić w papierach, żeby wszystko się zgadzało w razie kontroli?

Spójność danych – te same informacje w umowie, zgłoszeniu ZUS i deklaracji PIT;

– te same informacje w umowie, zgłoszeniu ZUS i deklaracji PIT; Kompletność dokumentacji – umowy, aneksy, ewidencja czasu pracy, listy płac;

– umowy, aneksy, ewidencja czasu pracy, listy płac; Forma elektroniczna – dokumenty gotowe do udostępnienia zdalnie (PDF, skany);

– dokumenty gotowe do udostępnienia zdalnie (PDF, skany); Zgodność z praktyką – dokumenty odzwierciedlają rzeczywisty sposób pracy (nie tylko to, co zapisano na papierze).

Nowe uprawnienia PIP – czego się spodziewać?

Decyzja o przekształceniu umowy

Procedura przekształcenia w praktyce może wyglądać tak:

Kontrola PIP (także niezapowiedziana);

Jeśli inspektor wykryje nieprawidłowości, to wyda polecenie usunięcia naruszeń (termin na dobrowolne przekształcenie);

(termin na dobrowolne przekształcenie); Jeśli nie wykonasz polecenia, to inspektor składa wniosek do okręgowego inspektora pracy ;

; Okręgowy inspektor wydaje decyzję o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę;

umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę; Możesz się odwołać do sądu pracy (wstrzymuje wykonanie decyzji do wyroku).

Kontrole zdalne

PIP może przeprowadzić kontrolę bez wizyty w firmie – żąda dokumentów mailowo, analizuje zdalnie.

Wymiana danych z ZUS i KAS

PIP porównuje dane z rejestrami w ZUS i podatkowymi, takie jak:

Umowy (co jest zapisane w treści);

Zgłoszenia ZUS (jako kogo zgłoszono osobę);

Deklaracje podatkowe (jaki rodzaj przychodu).

Ważne Rozbieżności to czerwona flaga dla PIP i wyższa szansa na kontrolę.

Interpretacje indywidualne

Możesz poprosić PIP o interpretację: „Czy sposób, w jaki zatrudniam osobę X, jest zgodny z prawem? Jest ona zatrudniona na umowie Y, a zatrudnienie wykonuje w następujący sposób: Z". PIP odpowie pisemnie.

Jakie kary od PIP za naruszenia przez pracodawców i zatrudnianie na umowach śmieciowych zamiast na umowie o pracę?

Grzywna za zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną wynosi:

do 60 000 zł (art. 281 § 1 pkt 1 KP).

Inne konsekwencje naruszenia nowych przepisów poza grzywną:

Roszczenia pracownika – o wyrównanie wynagrodzenia, zaległe urlopy, dodatki;

– o wyrównanie wynagrodzenia, zaległe urlopy, dodatki; Zaległe składki ZUS – ZUS może żądać wyrównania składek (+ odsetki);

– ZUS może żądać wyrównania składek (+ odsetki); Ryzyko reputacyjne – negatywna opinia w branży w razie złych wyników kontroli PIP.

Co robić już teraz? Kalendarz działań

Przed wejściem w życie nowych przepisów o reformie Państwowej Inspekcji Pracy:

Przegląd wszystkich umów cywilnoprawnych;

Identyfikacja umów do przekształcenia;

Rozmowy z osobami na umowach do przekształcenia;

Przygotowanie projektów umów o pracę;

Uporządkowanie dokumentacji elektronicznej.

Po wejściu w życie w okresie abolicyjnym od 8.07.2026 do 8.07.2027

Dobrowolne przekształcanie umów (bez kary);

Monitorowanie zmian w praktyce PIP;

Aktualizacja procedur wewnętrznych, aby zatrudnianie na faktyczny warunkach stosunku pracy było oparte tylko o umowy o pracę.

Po 8.07.2027:

Brak ochrony przed karą;

Pełna odpowiedzialność za nieprawidłowe umowy.

Ważne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaleca: wykorzystaj okres abolicyjny do przeprowadzenia reorganizacji zatrudnienia w firmie. To najlepsza okazja, by uporządkować modele współpracy – bez ryzyka kary i z pełnym wsparciem prawnym. Reforma nie jest skierowana przeciwko uczciwym pracodawcom. To zdaniem resortu narzędzie do wyrównania zasad gry i ochrony przed nieuczciwą konkurencją firm, które przez lata budowały przewagę kosztem praw pracowniczych.

Podsumowanie – szybka checklista

Kiedy: 8 lipca 2026 r. – wejście w życie reformy PIP. Co się zmienia: PIP może przekształcić nieprawidłowo zawartą umowę cywilnoprawną w umowę o pracę. Kogo dotyczy: Pracodawców zatrudniających na umowy zlecenia, B2B, o dzieło – jeśli faktycznie zachodzi stosunek pracy. Kara: Do 60 000 zł grzywny (art. 281 § 1 pkt 1 KP). Okres abolicyjny: 12 miesięcy od 8.07.2026 – dobrowolne przekształcenie bez kary. Nowe uprawnienia PIP: Kontrole zdalne, wymiana danych z ZUS i KAS, wyższe kary. Co robić: Przegląd umów cywilnoprawnych oraz przekształcenie tam, gdzie trzeba.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi o reformę PIP 2026 - FAQ

Czy reforma dotyczy wszystkich umów zlecenia/B2B?

Nie. Tylko tych, które zastępują umowę o pracę. Prawidłowo zawarte umowy cywilnoprawne nie są zagrożone.

Jak rozpoznać, czy umowa jest prawidłowa?

Sprawdź, czy występują 3 cechy stosunku pracy: podporządkowanie, wyznaczone miejsce i czas, osobiste wykonywanie. Jeśli nie – umowa cywilnoprawna jest prawdopodobnie ok.

Co jeśli nie zdążę przed 8 lipca?

Masz 12 miesięcy (do 8.07.2027) na dobrowolne przekształcenie bez kary. Ale ryzyko kontroli PIP rośnie od 8.07.2026.

Czy PIP może zmienić umowę bez mojej zgody?

Tak – po kontroli, poleceniu i braku reakcji oraz wydaniu decyzji. Ale możesz się odwołać się od decyzji do sądu pracy.

Czy mogę poprosić PIP o radę przed kontrolą?

W pewnym sensie tak – złóż wniosek o interpretację indywidualną. PIP odpowie, czy Twoje zatrudnienie jest zgodne z prawem.

Co z outsourcingiem i usługami zewnętrznymi?

Reforma obejmuje też te modele. Jeśli osoba z firmy zewnętrznej faktycznie pracuje jak Twój pracownik – PIP może to zakwestionować.

Czy pracownik może zgłosić mnie do PIP anonimowo?

Tak. PIP nie ujawni pracodawcy, kto złożył skargę.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (komunikat z 22.06.2026 r.)