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Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Dni wolne 2026: czy Niemcy mają wolne 15 sierpnia?

Dni wolne 2026: czy Niemcy mają wolne 15 sierpnia?

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29 lipca 2026, 15:07
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Dni wolne 2026 Niemcy - święta sierpień
Dni wolne od pracy 2026 Niemcy - święta czy wolne 15 sierpnia - Baden Württemberg, Bawaria, Hessen, Brandenburg, Berlin, Saksonia, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein i inne landy
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Dni wolne od pracy 2026 w Niemczech - czy mają wolne 15 sierpnia? Ile mają dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym (Baden Wurttemberg, Bawaria, NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein)? Wszystko to zależy od konkretnego landu. Kiedy wypadają poszczególne święta w niemieckich landach w 2026 r. (np. Berlin, Brandenburgia, Saksonia czy Turyngia)?

rozwiń >

Dni wolne od pracy w 2026 r. [Niemcy]

Niemcy będące republiką federalną mają 16 landów. Należą do nich: Bawaria (Bayern), Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg), Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein Westfalen), Hesja (Hessen), Saksonia (Sachsen), Dolna Saksonia (Niedersachsen), Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz), Turyngia (Thüringen), Brandenburgia (Brandenburg), Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt), Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern), Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein), Saara (Saarland), Brema (Bremen), Berlin, Hamburg.

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Każdy land ma swój własny kalendarz świąt. W głównej mierze uzależnione są od wyzwania, które przeważa na danym terenie zachodnich sąsiadów Polski. Można wyliczyć 9 świąt, które występują na terytorium całego państwa. Nie wszędzie są święta w listopadzie. We wszystkich landach obchodzi się następujące święta:

ŚWIĘTA W NIEMCZECH

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

  1. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

  1. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

  1. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

  1. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

  1. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

  1. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

  1. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

  1. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Dla 4 landów to jedyne święta. W Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie, Bremie i Hamburgu jest tylko 9 dni wolnych od pracy w ciągu roku. W pozostałych landach jest ich więcej. Najwięcej dodatkowych dni wolnych od pracy jest w Bawarii – 13 (identyczna liczba świąt jak do 2024 r. w Polsce, od 2025 r. mamy 14 świąt). Poniższe tabele zawierają listę świąt pozostałych landów. Dodatkowe święta zostały pogrubione.

Zobacz również:

Dni wolne 2026 - Bawaria (Bayern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Bawaria)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2026 r.

wtorek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

9. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)

15 sierpnia 2026 r.

sobota

10. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

11. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

12. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

13. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Bawarii jest aż 13 świąt - 9 ogólnokrajowych i 4 dodatkowe.

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Dni wolne 2026 - Brandenburgia (Brandenburg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Brandenburgia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Niedziela Wielkanocna (Ostersonntag)

5 kwietnia 2026 r.

niedziela

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zielone Świątki (Pfingstsonntag)

24 maja 2026 r.

niedziela

8. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

10.Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2025 r.

piątek

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

W Brandenburgii jest 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dni wolne 2026 - Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Badenia-Wirtemburgia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2026 r.

wtorek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Badenia-Wirtemburgia również ma 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe dni wolne od pracy.

Zobacz również:

Dni wolne 2026 - Saara (Saarland)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saara)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)

15 sierpnia 2026 r.

sobota

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Saara ma 12 dni wolnych od pracy, na które składa się 9 świąt ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Zobacz również:

Dni wolne 2026 - Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia-Anhalt)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2026 r.

wtorek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Saksonia-Anhalt ma 11 świąt, a więc charakterystyczne dla tego regionu są dodatkowe dwa dni wolne 6 stycznia i 31 października 2026 roku.

Dni wolne 2026 - Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia Północna-Westfalia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Nadrenia Północna-Westfalia również ma 11 świąt. Dodatkowe dwa to Boże Ciało i Wszystkich Świętych.

Dni wolne 2026 - Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia-Palatynat)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Nadrenii-Palatynat kalendarz świąt wygląda tak jak w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Dni wolne 2026 - Saksonia (Sachsen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

8. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

9. Dzień Pokuty (Buß- und Bettag)

18 listopada 2026 r.

środa

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Saksonii, jako jedynym landzie, obchodzi się Dzień Pokuty. Drugim dodatkowym świętem jest Dzień Reformacji. Łącznie Saksonia ma 11 świąt.

Dni wolne 2026 - Hesja (Hessen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Hesja)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

10. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Hesja świętuje 10 dni - dodatkowym dniem wolnym od pracy jest Boże Ciało.

Zobacz również:

Dni wolne 2026 - Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag)

8 marca 2026 r.

niedziela

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Meklemburgia-Pomorze Przednie to także 10 dni wolnych od pracy. Dodatkowo obchodzi się tutaj Święto Reformacji i Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Dni wolne 2026 - Turyngia (Thüringen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1.  Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

 2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Światowy Dzień Dziecka (Weltkindertag)

20 września 2026 r.

sobota

 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

 9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Turyngii jest identyczna sytuacja jak w Meklemburgii-Pomorzu Przednim czyli występują po dwa dodatkowe święta - Dzień Reformacji i Dzień Dziecka (Turyngia) oraz Dzień Reformacji i Dzień Kobiet (Meklemburgia-Pomorze Przednie).

Dni wolne 2026 – Berlin

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag)

8 marca 2026 r.

niedziela

 3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9.  I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

10.  II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Berlinie od 2019 roku dziesiątym świętem wolnym od pracy jest Dzień Kobiet, który przypada na 8 marca. W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet wypada w niedzielę.

Praca w święta w Niemczech

Zasadą jest, że sklepy w dni świąteczne w Niemczech są zamknięte. Wymienione wyżej święta to dni wolne od pracy. W świetle § 9 niemieckiej ustawy o czasie pracy nie zatrudnia się pracowników do pracy w niedziele i święta państwowe od godz. 0:00 do 24:00. Wyjątek stanowi praca zmianowa, praca pilotów, kierowców, służb ratowniczych czy straży pożarnej, zatrudnionych w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych (§10 ustawy o czasie pracy).

Jeśli pracodawca zatrudnia do pracy w niedzielę, musi wyznaczyć temu pracownikowi inny dzień wolny od pracy w czasie 2 tygodni, licząc włącznie z dniem niedzielnego zatrudnienia (§11). Natomiast zatrudnienie do pracy w święto państwowe, które wypada w dniu roboczym, powoduje konieczność odebrania dnia odpoczynku w ciągu 8 tygodni od tego dnia.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa o czasie pracy z dnia 20 maja 1994 r. (Federal Law Gazette I s. 1170, 1171)

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Źródło: INFOR
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Coraz więcej pracowników dorabia do etatu, także osoby w wieku 50 plus. To nie jest ich wybór, a konieczność podyktowana rosnącymi kosztami życia. Dzięki dodatkowej pracy Polacy chcą zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe. Pracownicy najchętniej dorabialiby w obecnym miejscu zatrudnienia. To silny sygnał dla pracodawców o istnieniu zapotrzebowania na systemy dodatkowych zleceń w wewnątrz organizacji.

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Lawinowo rośnie liczba donosów na pracodawców. Coraz więcej kontroli PIP w efekcie zgłoszeń mobbingu
28 lip 2026

Lawinowo rośnie liczba donosów na pracodawców w związku z mobbingiem. Odnotowuje się również więcej kontroli PIP. Gdy do nich dochodzi, inspektorzy sprawdzają również inne obszary, jak: wynagrodzenia, czas pracy, kary porządkowe, prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy. Z czego wynika większa liczba zgłoszeń? Czy skargi są zasadne?
Reforma PIP najmocniej uderzy w branżę IT. Tymczasem zlecenie czy B2B nie zawsze jest narzucone pracownikowi
28 lip 2026

Zdaniem ekspertów reforma PIP najmocniej uderzy w branżę IT. Tymczasem zlecenie czy B2B nie zawsze jest narzucone pracownikowi. Skutkiem nowej regulacji może być przyspieszenie odpływu projektów z Polski i osłabienie pozycji naszego kraju jako konkurencyjnego centrum usług IT wobec rynków takich jak Rumunia czy Indie.
Drugi etat Polaków po wyjściu z pracy: opieka nad seniorem. Rodzicielstwo przesuwa się w czasie, a osób starszych przybywa. Problem narasta
28 lip 2026

Drugi etat Polaków po wyjściu z pracy to opieka nad seniorem. Okazuje się, że co 4. osoba opiekuje się starszymi bliskimi. W związku z tym, że rodzicielstwo przesuwa się w czasie, a osób starszych przybywa problem narasta. Polskim pracownikom brakuje czasu na odpoczynek i inne aktywności.
Najpierw praktyka w pracy a dopiero potem dyplom wyższej uczelni czy odwrotnie: młodzi Polacy na przekór rówieśnikom z innych krajów
29 lip 2026

Najpierw dyplom, potem praktyka - funkcjonowaliśmy w takim przekonaniu. Tymczasem rynek pracy zweryfikował tę kolejność. Dzisiaj dyplom nadal ma znaczenie, ale coraz częściej jest tylko jednym z elementów oceny kandydata.

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Pierwsze miesiące po reformie PIP. Czy wpłynie na koszty współpracy B2B? Jak odróżnić freelancing od ukrytego etatu? [WYWIAD]
28 lip 2026

Pierwsze miesiące po reformie PIP będą upływały na dostosowywaniu się pracodawców i freelancerów do nowych przepisów. Czy nowa regulacja wpłynie na koszty współpracy B2B? Jak odróżnić prawdziwy freelancing od ukrytego etatu? Na nasze pytania odpowiada Przemysław Głośny, CEO Useme.
Nie więcej pracowników, lecz lepsze dopasowanie pracy. Jak AI zmienia planowanie zasobów w organizacjach?
27 lip 2026

Jednym z najważniejszych trendów HR pierwszej połowy 2026 roku stało się przejście od prostego zarządzania liczbą pracowników do świadomej troski o zdolność organizacji do realizacji pracy. Firmy coraz rzadziej mogą pozwolić sobie na budowanie dużych rezerw kadrowych. Jednocześnie muszą reagować na zmienne obciążenie, absencje, niedobory kompetencji oraz rosnące wymagania dotyczące kosztów, jakości i terminowości.
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