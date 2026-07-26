Wcześniejsza wypłata z PPK – ile naprawdę tracisz? Ekspert wylicza

Coraz więcej Polaków odkłada na emeryturę w Pracowniczych Planach Kapitałowych, a rosnące salda rachunków rodzą pokusę, by po te środki sięgnąć jeszcze przed 60. rokiem życia. O tym, ile realnie kosztuje wcześniejsza wypłata i dlaczego w długoterminowym oszczędzaniu wygrywają cierpliwi, rozmawiamy z Tomaszem Orlikiem, członkiem zarządu ds. operacyjnych PFR TFI. Poniżej publikujemy jego odpowiedzi na najważniejsze pytania o PPK.

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Pracownicze Plany Kapitałowe to program, w którym czas działa na korzyść uczestnika. Im wcześniej rozpoczynamy oszczędzanie i im dłużej pozostawiamy środki na rachunku, tym większy kapitał możemy zgromadzić.

Tomasz Orlik, członek zarządu ds. operacyjnych PFR TFI Tomasz Orlik, członek zarządu ds. operacyjnych PFR TFI Materiały prasowe

Pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych są prywatną własnością uczestnika. Saldo można sprawdzić w każdej chwili. Każdy uczestnik może też decydować o wcześniejszej wypłacie i właśnie ta dostępność bywa najgroźniejszą pokusą. Rachunek PPK rośnie, saldo kusi, a życie nieustannie podsuwa powody, by „tylko na chwilę” pożyczyć od samego siebie. Chcę jednak postawić tezę opartą na chłodnej arytmetyce: w długoterminowym oszczędzaniu wygrywają cierpliwi. Każdy przedwczesny zwrot to nie tylko utrata części kapitału. To rezygnacja z mechanizmu, który dopiero z upływem lat pokazuje swoją prawdziwą siłę.

W tej rozmowie ekspert pokazuje trzy rzeczy: dlaczego długoterminowe oszczędzanie przestało być wyborem, a stało się koniecznością; ile realnie kosztuje wcześniejsza wypłata; oraz dlaczego czas – a nie wysokość wpłat – jest najcenniejszym składnikiem tego równania.

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Dlaczego prywatne oszczędzanie przestało być opcją?

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Najnowsze dane ZUS są bezlitosne w swojej wymowie. Liczba emerytów i rencistów w Polsce przekroczyła 8 milionów, a przeciętne świadczenie wynosi około 4,4 tys. zł miesięcznie . To mniej niż 50% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw . Innymi słowy: przejście na emeryturę dla większości Polaków oznacza spadek dochodów.

To stan obecny. Tymczasem prognozy wskazują, że stopa zastąpienia w kolejnych dekadach będzie systematycznie spadać, a różnica między pensją a świadczeniem stanie się coraz bardziej odczuwalna . Jeśli po zakończeniu kariery zawodowej chcemy zachować choćby zbliżony poziom życia, prywatne, długoterminowe oszczędzanie przestaje być rozważaniem teoretycznym. Staje się warunkiem finansowej niezależności.

Dobra wiadomość jest taka, że jako społeczeństwo powoli budujemy ten nawyk. Na koniec marca 2026 roku wartość aktywów netto zgromadzonych w PPK przekroczyła 50,33 mld zł. Dla porównania – na koniec 2024 roku było to 30,3 mld zł, a rok wcześniej zaledwie 21,8 mld zł. Średnia partycypacja w programie wynosi już nieco ponad 60 %, a z programu korzysta już 4,31 mln uczestników. Te liczby pokazują, że coraz więcej osób przekonuje się do tego, by o emeryturze pomyśleć wcześniej. Kluczowe jest natomiast, by PPK traktować długoterminowo.

Ile naprawdę kosztuje przedwczesna wypłata?

Tu dochodzimy do sedna. Wielu uczestników traktuje PPK niemal jak klasyczną lokatę, z której można wypłacić środki bez większych konsekwencji. To kosztowne nieporozumienie. Zwrot środków przed 60. rokiem życia to de facto rezygnacja z większości korzyści, które czynią ten program atrakcyjnym.

Przyjrzyjmy się arytmetyce zwrotu. Decydując się na wcześniejszą wypłatę, uczestnik traci:

wpłatę powitalną i dopłaty roczne od państwa – wracają one do Funduszu Pracy, bo z definicji są premią za długoterminową wytrwałość, a nie za krótki epizod oszczędzania.

30 proc. środków pochodzących z wpłat pracodawcy – ta część trafia do ZUS i zostaje zaewidencjonowana jako składka emerytalna. Nie znika bezpowrotnie, ale stanie się dostępna dopiero po przejściu na emeryturę.

19 proc. podatku od wypracowanych zysków kapitałowych – w przypadku standardowej wypłaty po 60. roku życia uczestnik jest zwolniony z tego podatku.

Formularz PIT i drewniane kostki z literami PIT PIT Shutterstock

Zwróćmy uwagę na mechanizm. Państwo i pracodawca dokładają się do naszego kapitału nie bezwarunkowo, lecz w zamian za systematyczne oszczędzanie. Wypłacając środki przed czasem naruszamy długoterminowy cel. Zostaje nam kapitał okrojony z premii, która była głównym powodem, dla którego PPK jest matematycznie bardziej korzystne niż samodzielne odkładanie. Ustawodawca zaprojektował PPK z myślą o oszczędzaniu co najmniej do 60. roku życia – i właśnie wtedy program odsłania pełnię swoich zalet. Domyślny, najkorzystniejszy scenariusz wygląda tak: jednorazowa wypłata 25% zgromadzonych środków, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach, czyli rozłożone na dekadę.

Jaka jest kluczowa korzyść?

Przy takim rozwiązaniu uczestnik nie płaci podatku od zysków kapitałowych. Cały wypracowany przez lata zysk zostaje w jego kieszeni. To fundamentalna różnica wobec wcześniejszego zwrotu, gdzie 19-procentowy podatek uszczupla efekt wypracowany przez fundusze.

Proszę więc porównać dwie ścieżki. W jednej rezygnujemy z dopłat państwa, oddajemy 30 proc. wpłat pracodawcy i płacimy podatek. W drugiej – zachowujemy wszystko i dodatkowo unikamy opodatkowania zysków.

Istnieje jednak koszt, którego żadna tabela potrąceń nie pokaże wprost – utracony procent składany. Albert Einstein miał nazwać go „ósmym cudem świata”, dodając: „kto rozumie, ten zarabia, kto nie – ten płaci”. W PPK ta zasada działa w pełnej krasie.

Mechanizm można obrazowo porównać do kuli śnieżnej toczącej się ze zbocza. Zyski dopisane do kapitału powiększają go i również pracują. Na początku efekt jest ledwo zauważalny. Ale im dłuższy horyzont i im większy kapitał, tym większą różnicę zaobserwujemy.

Właśnie dlatego chciałbym przestrzec przed pokusą dokonywania zwrotów z PPK. W długim horyzoncie procent składany działa jak dźwignia. Nawet jeśli po wcześniejszej wypłacie środków uczestnik wróci do oszczędzania PPK, będzie to oznaczało, że będzie zaczynał od zera, bez kapitału, który zdążył już zgromadzić. To jak ścięcie drzewa tuż przed tym, kiedy miało wydać owoce.

Kiedy wcześniejsza wypłata ma sens?

Byłbym nieuczciwy, gdybym twierdził, że środków z PPK nie można wykorzystać wcześniej niż po 60 roku życia. Ustawodawca przewidział sytuacje, w których wcześniejszy dostęp do kapitału jest w pełni uzasadniony i – co istotne – pozbawiony dotkliwych potrąceń.

Poważna choroba uczestnika, jego małżonka lub dziecka pozwala wypłacić do 25 proc. środków bez żadnych potrąceń i bez obowiązku zwrotu. Co więcej, taka wypłata może być realizowana wielokrotnie, przy różnych jednostkach chorobowych. To realne wsparcie w najtrudniejszych chwilach – i mechanizm już działa: dotychczas skorzystało z niego blisko 1,2 tys. osób na łączną kwotę ponad 6 mln zł.

Wkład własny do kredytu hipotecznego na budowę domu lub zakup mieszkania to druga uzasadniona ścieżka, dostępna dla uczestników przed 45 rokiem życia. Tu również nie tracimy części środków – pod warunkiem, że zwrócimy je na rachunek w ciągu maksymalnie 15 lat.

Te wyjątki potwierdzają regułę. PPK to nie krótkoterminowa lokata na dowolny cel konsumpcyjny, lecz instrument budowy bezpieczeństwa na jesień życia, z rozsądnie zaprojektowanymi „wentylami bezpieczeństwa” na naprawdę ważne sytuacje

Co z tego wynika dla oszczędzającego?

Jeśli miałbym sprowadzić udział w PPK do kilku zasad, brzmiałyby one następująco:

traktuj PPK jak maraton, nie sprint. Wypłata przed 60. rokiem życia niemal zawsze oznacza gorszy wynik finansowy niż cierpliwe oszczędzanie.

zanim wypłacisz, policz pełny koszt. Zsumuj utracone dopłaty państwa, 30 proc. wpłat pracodawcy oraz podatek – a potem dolicz utracony procent składany. Rzeczywista strata jest zwykle większa niż się wydaje.

wcześniejszą wypłatę zarezerwuj wyłącznie na sytuacje wyjątkowe, dla których ustawodawca stworzył preferencyjne warunki.

Rosnące aktywa i przekroczenie 60 proc. partycypacji pokazują, że coraz więcej Polaków rozumie logikę tego programu. Wyzwaniem nie jest już przekonanie ludzi, by zaczęli oszczędzać. Wyzwaniem staje się przekonanie ich, by nie przerywali w połowie drogi. W długoterminowym oszczędzaniu prawdziwą przewagę daje nie wysokość wpłaty, lecz upływ czasu. A czas zawsze staje po stronie cierpliwych. Zanim więc sięgniesz po środki z PPK, zadaj sobie jedno pytanie: czy krótkoterminowy cel, który chcę dziś sfinansować, naprawdę jest wart rezygnacji ze spokoju i bezpieczeństwa finansowego, które PPK pomoże zapewnić w długim terminie?

PPK zostały stworzone po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków po zakończeniu aktywności zawodowej. W świecie finansów nie ma drogi na skróty. Kapitał buduje się regularnością, cierpliwością i czasem. Matematyka długoterminowego oszczędzania nie pozostawia złudzeń – największe korzyści osiągają ci, którzy pozwalają swoim oszczędnościom pracować jak najdłużej.

Od autora

Wypowiedź Tomasza Orlika warto opatrzyć aktualnym kontekstem prawnym. Rok 2026 był rokiem obowiązkowego, przeprowadzanego co cztery lata przeglądu ustawy o PPK – a więc naturalną okazją do zmian w programie. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom przegląd nie przyniósł rewolucji. Uchwalona nowelizacja, czyli ustawa z 29 maja 2026 r. podpisana przez prezydenta 17 lipca 2026 r., ograniczyła się do zmiany o charakterze technicznym: wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK będą doręczane elektronicznie, przez platformę ZUS, a nie tradycyjną pocztą. Dalej idące postulaty – podniesienie i coroczna waloryzacja dopłaty rocznej czy szerszy autozapis – nie zostały ostatecznie przyjęte.

Dla oszczędzającego płynie z tego jeden wniosek: reguły, o których mówi ekspert, pozostają nienaruszone. Przegląd nie zmienił ani zasad wcześniejszej wypłaty, ani zwolnienia podatkowego przy wypłacie po 60. roku życia, ani mechanizmu dopłat. Arytmetyka wcześniejszego zwrotu wygląda dziś tak samo jak przed nowelizacją, a stabilność przepisów tylko wzmacnia argument, by PPK traktować jako inwestycję długoterminową.