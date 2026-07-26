Praca hybrydowa: czy to najlepsze rozwiązanie na czas wakacji i sezon urlopowy

Praca zdalna, hybrydowy model pracy a nawet workation - w okresie letnich urlopów coraz więcej firm stara się stworzyć własny elastyczny model czasu pracy. Wpisuje się to w politykę webellingu i work-life balance, które coraz więcej pracodawców traktuje nie jako naczelne hasło dobrego PT firmy, ale rzeczywistą potrzebę.

Te przedsiębiorstwa, które jednak nie sięgają po takie rozwiązania mają też swoje racje i argumenty.

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Praca hybrydowa w wakacje: model pracy coraz powszechniejszy

Podczas wakacji wiele firm łagodniej podchodzi do zasad pracy hybrydowej, umożliwiając pracownikom częstsze wykonywanie obowiązków z domu lub korzystanie z tzw. workation.

Jak wynika z raportu CBRE „Hybrydowa układanka: dane, ludzie, przestrzeń”, stale model hybrydowy oferuje już 8 na 10 organizacji.

Eksperci wskazują, że w trakcie wakacji rośnie znaczenie rozwiązań usprawniających pracę zdalną, takich jak technologie i szkolenia. Tymczasem jedna czwarta firm w ogóle z nich nie korzysta.

W wakacje więcej pracy zdalnej: jakie nowe ryzyka

– W okresie wakacyjnym organizacja pracy w wielu firmach staje się bardziej elastyczna. Nie zawsze wiąże się to z formalną zmianą polityki pracy. W praktyce wiele organizacji podchodzi do obowiązujących zasad mniej restrykcyjnie niż w pozostałej części roku. Latem pracownicy częściej korzystają z możliwości pracy zdalnej lub workation, dlatego firmy przypominają zasady obowiązujące w tym zakresie. Dotyczą one nie tylko zasad organizacji pracy, ale również bezpieczeństwa danych, ochrony poufnych informacji czy odpowiedzialnego korzystania ze sprzętu służbowego poza biurem – wskazuje Michał Tyszkiewicz, dyrektor w dziale biurowym w CBRE.

Wakacyjny model pracy sprawia, że jeszcze większego znaczenia nabierają rozwiązania wspierające pracę zdalną i hybrydową. Z raportu CBRE wynika, że jedna czwarta firm (26 proc.) w ogóle z nich nie korzysta.

Zdaniem ekspertów, może to negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo firmowych danych i informacji, efektywność pracowników, a także ograniczyć współpracę zespołową.

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Co o pracy hybrydowej w wakacje powinien wiedzieć pracownik

Firmy sięgają po rozmaite narzędzia, aby zwiększyć produktywność i dobrostan pracowników. Najczęściej zapewniają materiały informacyjne dotyczące korzystania z biura (40 proc.) i o udogodnieniach (36 proc.). Co czwarta (25 proc.) wdraża nowe usługi.

Podobny odsetek (23 proc.) realizuje program zarządzania zmianą i komunikacją, a 15 proc. przeprowadza szkolenia dla pracowników. Tylko niespełna 1 na 10 inwestuje w technologie dla użytkowników zdalnych.

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– Lato to także okres, w którym firmy starają się zachęcić pracowników do częstszej obecności w biurze. Coraz popularniejsze są inicjatywy wspierające dobrostan, takie jak tygodnie wellbeingowe, warsztaty, spotkania integracyjne, zdrowe przekąski, świeże soki czy konkursy promujące aktywny dojazd do pracy, np. rowerem – wylicza Michał Tyszkiewicz.

– Nie bez znaczenia pozostaje również komfort samego miejsca. Na przykład podczas upałów klimatyzowane i dobrze przygotowane biura stają się dodatkowym argumentem zachęcającym do pracy stacjonarnej – dodaje ekspert z CBRE.