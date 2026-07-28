REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Samozatrudnienie » Pierwsze miesiące po reformie PIP. Czy wpłynie na koszty współpracy B2B? Jak odróżnić freelancing od ukrytego etatu? [WYWIAD]

Pierwsze miesiące po reformie PIP. Czy wpłynie na koszty współpracy B2B? Jak odróżnić freelancing od ukrytego etatu? [WYWIAD]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 lipca 2026, 10:43
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
kontrola PIP reforma inspekcja pracy
Pierwsze miesiące po reformie PIP. Czy wpłynie na koszty współpracy B2B? Jak odróżnić freelancing od ukrytego etatu? [WYWIAD]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pierwsze miesiące po reformie PIP będą upływały na dostosowywaniu się pracodawców i freelancerów do nowych przepisów. Czy nowa regulacja wpłynie na koszty współpracy B2B? Jak odróżnić prawdziwy freelancing od ukrytego etatu? Na nasze pytania odpowiada Przemysław Głośny, CEO Useme.

Reforma PIP wyeliminuje patologie i nadużycia

Emilia Panufnik, redaktor infor.pl: Kogo w praktyce dotyczą nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy?

REKLAMA

REKLAMA

Przemysław Głośny, CEO Useme: Nowe uprawnienia PIP są skierowane przede wszystkim do tych relacji, które tylko formalnie mają charakter B2B lub umowy cywilnoprawnej, a codzienna praktyka wygląda jak klasyczny stosunek pracy. Celem reformy jest eliminowanie patologii i nadużyć, a nie ograniczanie legalnej współpracy projektowej z niezależnymi ekspertami. Profesjonalny, dojrzały freelancing stał się dziś naturalnym elementem funkcjonowania nowoczesnego rynku pracy, który napędza konkurencyjność polskiej gospodarki. W związku z czym autentyczni freelancerzy, którzy stawiają na przejrzysty model współpracy, nie mają się tutaj czego obawiać w kontekście kontroli PIP.

Przemysław Głośny, CEO Useme

Przemysław Głośny, CEO Useme

Źródło zewnętrzne

Freelancing a ukryty etat

Jak odróżnić autentyczny freelancing od tzw. ukrytego etatu?

To jedno z najważniejszych pytań po wejściu w życie reformy. Tu nie chodzi o nazwę umowy, tylko o sposób wykonywania pracy. Jeżeli specjalista sam organizuje swoją pracę, współpracuje z różnymi klientami i odpowiada za dostarczenie konkretnego efektu - kodu, projektu, kampanii czy analizy - mówimy o niezależnej działalności. Jeżeli natomiast codziennie pracuje pod bieżącym nadzorem przełożonego, w określonych godzinach i na takich samych zasadach jak pracownicy etatowi, sama umowa B2B niewiele zmienia. Po reformie PIP coraz większe znaczenie będzie miało nie to, jak nazwiemy współpracę, ale jak wygląda ona w rzeczywistości.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Zmiana modeli współpracy po reformie PIP

Czy firmy z branż takich jak IT, marketing czy sektor kreatywny powinny przygotować się na zmiany modeli współpracy?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tak, ale nie spodziewamy się tutaj rewolucji. Spodziewamy się przede wszystkim większej ostrożności i uporządkowania obowiązujących modeli współpracy. Firmy będą analizować zawarte kontrakty, przeprowadzać audyty oraz doprecyzowywać zasady współpracy z niezależnymi specjalistami. Nie oznacza to jednak masowego odchodzenia od współpracy projektowej. Wręcz przeciwnie. W branżach opartych na wiedzy i specjalistycznych kompetencjach współpraca z freelancerami jest dziś integralnym elementem prowadzenia biznesu. Trudno wyobrazić sobie, aby nagle wszystkie te relacje zostały zastąpione etatami. Reforma będzie raczej impulsem do uporządkowania procesów niż do ich całkowitej przebudowy.

Koszty współpracy z freelancerami po reformie

Czy nowe przepisy mogą wpłynąć na koszty współpracy z niezależnymi specjalistami?

Koszty mogą wzrosnąć, ale nie przez samą ustawę. Mogą wzrosnąć przez strach przed jej nadinterpretacją. Sama reforma nie zmienia ekonomiki współpracy z niezależnym ekspertem. Zwiększy natomiast wydatki na audyty prawne, compliance czy uporządkowanie procesów. Znacznie większym zagrożeniem jest jednak sytuacja, w której firmy zaczną profilaktycznie rezygnować z legalnej współpracy projektowej, obawiając się ewentualnych konsekwencji kontroli. Taki efekt mrożący oznaczałby wyższe koszty prowadzenia działalności, mniejszą elastyczność organizacyjną i trudniejszy dostęp do specjalistycznych kompetencji. Paradoksalnie więc największym kosztem reformy może okazać się nie sama ustawa, ale nadmierna ostrożność przedsiębiorców. W tym kontekście kluczowe są takie rozwiązania i modele współpracy, które pozwalają wykazać jej rzeczywiście projektowy, biznesowy charakter.

Pierwsze miesiące po reformie PIP

Jakich działań można spodziewać się po stronie firm i freelancerów w najbliższych miesiącach?

Najbliższe miesiące będą okresem dostosowywania się rynku do nowych przepisów. Firmy będą weryfikować nie tylko treść umów, ale również to, czy praktyka współpracy odpowiada zapisom kontraktu. Coraz większego znaczenia nabiera sposób organizacji projektów, dokumentowanie wykonanych prac i rozliczanie efektów zamiast czasu spędzonego przed komputerem. To właśnie praktyka współpracy będzie najlepszym dowodem na to, że mamy do czynienia z relacją biznesową, a nie z ukrytym etatem.

Jednocześnie rośnie znaczenie rozwiązań, które zapewniają większą przejrzystość całego procesu. W Useme od początku stawiamy na model oparty na rozliczaniu konkretnego rezultatu pracy. Istotnym elementem jest również tzw. „ślad ludzki” - umowy są weryfikowane przez moderatorów, dzięki czemu proces nie opiera się wyłącznie na automatycznych decyzjach systemu. To nabiera szczególnego znaczenia w momencie, gdy regulatorzy coraz uważniej przyglądają się algorytmicznemu zarządzaniu pracą.

Dziękuję.

Zobacz także: Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Zobacz również:
Powiązane
Do końca 2026 r. PIP skupi się na skargach pracowników. Kontrole planowe zaczną się w 2027 r.
Do końca 2026 r. PIP skupi się na skargach pracowników. Kontrole planowe zaczną się w 2027 r.
Jest już wiele skarg od pracowników. Skala kontroli PIP po reformie może być znacząca
Jest już wiele skarg od pracowników. Skala kontroli PIP po reformie może być znacząca
Nowość: interpretacja indywidualna GIP, gdy pracodawca ma wątpliwości w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę. Jak złożyć wniosek? PIP wyjaśnia
Nowość: interpretacja indywidualna GIP, gdy pracodawca ma wątpliwości w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę. Jak złożyć wniosek? PIP wyjaśnia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pierwsze miesiące po reformie PIP. Czy wpłynie na koszty współpracy B2B? Jak odróżnić freelancing od ukrytego etatu? [WYWIAD]
28 lip 2026

Pierwsze miesiące po reformie PIP będą upływały na dostosowywaniu się pracodawców i freelancerów do nowych przepisów. Czy nowa regulacja wpłynie na koszty współpracy B2B? Jak odróżnić prawdziwy freelancing od ukrytego etatu? Na nasze pytania odpowiada Przemysław Głośny, CEO Useme.
Nie więcej pracowników, lecz lepsze dopasowanie pracy. Jak AI zmienia planowanie zasobów w organizacjach?
27 lip 2026

Jednym z najważniejszych trendów HR pierwszej połowy 2026 roku stało się przejście od prostego zarządzania liczbą pracowników do świadomej troski o zdolność organizacji do realizacji pracy. Firmy coraz rzadziej mogą pozwolić sobie na budowanie dużych rezerw kadrowych. Jednocześnie muszą reagować na zmienne obciążenie, absencje, niedobory kompetencji oraz rosnące wymagania dotyczące kosztów, jakości i terminowości.
Praca hybrydowa: czy to najlepsze rozwiązanie na czas wakacji i sezon urlopowy
26 lip 2026

Praca zdalna, hybrydowy model pracy a nawet workation - w okresie letnich urlopów coraz więcej firm stara się stworzyć własny elastyczny model czasu pracy. Wpisuje się to w politykę webellingu i work-life balance, które coraz więcej pracodawców traktuje nie jako naczelne hasło dobrego PT firmy, ale rzeczywistą potrzebę.

Teraz już nie wymusisz podwyżki płacy grożąc odejściem z firmy. Pracodawcy są znów górą na rynku pracy
26 lip 2026

Dane z rynku są bezlitosne: ostatni raz wyższa niż obecnie dynamika wzrostu płac była cztery lata temu. To oznacza, że wzrosło ryzyko strategii - albo dacie podwyżkę, albo idę do konkurencji. To już nie tylko nie zadziała, ale może oznaczać nawet utratę obecnej płacy lub pracy.

REKLAMA

Nie możliwości pracy zdalnej, ale elastycznego czasu pracy oczekują teraz kandydaci do zatrudnienia
27 lip 2026

Jeszcze kilka lat temu możliwość pracy zdalnej kilka dni w tygodniu należała do najważniejszych oczekiwań pracowników. Dziś priorytety się zmieniają. Kandydaci do pracy za najbardziej przyjazny uważają model elastycznego czasu pracy. To takie rozwiązanie gdzie sami mogą decydować o miejscu i czasie pracy.
Wcześniejsza wypłata z PPK – ile naprawdę tracisz? Ekspert wylicza
26 lip 2026

Coraz więcej Polaków odkłada na emeryturę w Pracowniczych Planach Kapitałowych, a rosnące salda rachunków rodzą pokusę, by po te środki sięgnąć jeszcze przed 60. rokiem życia. O tym, ile realnie kosztuje wcześniejsza wypłata i dlaczego w długoterminowym oszczędzaniu wygrywają cierpliwi, rozmawiamy z Tomaszem Orlikiem, członkiem zarządu ds. operacyjnych PFR TFI. Poniżej publikujemy jego odpowiedzi na najważniejsze pytania o PPK.
Gdzie zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Praca w ciągu najbliższych miesięcy
24 lip 2026

Gdzie w Polsce zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Nowa praca w ciągu najbliższych miesięcy możliwa jest dla wielu pracowników z różnych branż w centrach danych. Pracodawcy poszukują nie tylko programistów.
Zmiany w zaświadczeniach medycyny pacy od 18 lipca 2026 r. Zdolny do pracy nie znaczy zdrowy
24 lip 2026

Zmiany w zaświadczeniach medycyny pacy od 18 lipca 2026 r. - lekarz może wystawić zalecenia elektronicznie, a od 18 października tego roku obowiązkowa digitalizacja obejmie również same orzeczenia. Problem w tym, że zdolny do pracy nie znaczy zdrowy.

REKLAMA

Czy protokół z kontroli PIP może zostać objęty tajemnicą?
27 lip 2026

Jawność działań Państwowej Inspekcji Pracy nie oznacza, że wszystkie informacje zawarte w protokole pokontrolnym mogą zostać ujawnione. Ustawa o PIP pozwala pracodawcy objąć ochroną te fragmenty dokumentacji, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa.
Jakie są kluczowe obowiązki pracodawcy kontrolowanego przez PIP?
24 lip 2026

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek aktywnego współdziałania z inspektorem podczas kontroli. Obejmuje on zarówno udostępnienie dokumentów i informacji, jak i zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych oraz technicznych do prowadzenia czynności kontrolnych.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA