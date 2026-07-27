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Nie więcej pracowników, lecz lepsze dopasowanie pracy. Jak AI zmienia planowanie zasobów w organizacjach?

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27 lipca 2026, 14:28
Błażej Migoń
Błażej Migoń
ekspert w zakresie rozwiązań dla HR, eq system sp. z o.o.
zarządzanie zespołem pracowników HR AI kompetencje
Nie więcej pracowników, lecz lepsze dopasowanie pracy. Jak AI zmienia planowanie zasobów w organizacjach?
Shutterstock

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Jednym z najważniejszych trendów HR pierwszej połowy 2026 roku stało się przejście od prostego zarządzania liczbą pracowników do świadomej troski o zdolność organizacji do realizacji pracy. Firmy coraz rzadziej mogą pozwolić sobie na budowanie dużych rezerw kadrowych. Jednocześnie muszą reagować na zmienne obciążenie, absencje, niedobory kompetencji oraz rosnące wymagania dotyczące kosztów, jakości i terminowości.

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Nie więcej pracowników, lecz lepsze dopasowanie pracy

Dane Randstad pokazują, że 78% firm w Polsce planowało w pierwszej połowie 2026 roku utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, a jedynie 15% przedsiębiorstw zamierzało prowadzić nowe rekrutacje. Oznacza to, że dla większości organizacji podstawowym wyzwaniem nie było zwiększanie liczby pracowników, lecz lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. W praktyce tworzy to nowy kierunek rozwoju HR: od administracyjnego układania grafików i reagowania na bieżące braki do planowania zapotrzebowania na pracę z wykorzystaniem danych operacyjnych, informacji o kompetencjach oraz modeli predykcyjnych.

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Od planowania obsady do zarządzania zdolnością wykonawczą

Tradycyjne planowanie pracy często rozpoczyna się od pytania: ilu pracowników mamy dostępnych? Dopiero później dostępne osoby są przypisywane do zmian, zespołów, stanowisk lub projektów. Takie podejście sprawdza się jednak wyłącznie w stabilnym środowisku, w którym obciążenie jest przewidywalne, zakres obowiązków powtarzalny, a większość pracowników posiada podobne kwalifikacje. W organizacjach funkcjonujących pod presją zmienności prowadzi ono do niedopasowania zasobów do rzeczywistych potrzeb.

Punktem wyjścia powinno być zapotrzebowanie wynikające z planowanej pracy. W przedsiębiorstwie produkcyjnym będzie ono zależało od struktury zleceń, technologii, kolejności operacji i dostępności maszyn. W logistyce określą je wolumeny przyjęć i wysyłek, harmonogramy transportów oraz sezonowe spiętrzenia. W handlu znaczenie będą miały natężenie ruchu klientów, kampanie promocyjne i godziny otwarcia. W centrum obsługi klienta podstawą staną się prognozowane liczby kontaktów, ich czasochłonność oraz wymagane poziomy obsługi. Planowanie zatrudnienia przestaje być wówczas prostym bilansowaniem liczby osób. Staje się zarządzaniem zdolnością wykonawczą organizacji.

Zapotrzebowanie na pracę nie jest wartością stałą

Jednym z największych błędów popełnianych w planowaniu jest zakładanie, że zapotrzebowanie kadrowe rośnie proporcjonalnie do wolumenu pracy. W rzeczywistości zależność ta rzadko ma charakter liniowy. Dwie zmiany obsługujące podobny wolumen mogą wymagać zupełnie innej obsady. Znaczenie mają między innymi rodzaj wykonywanych zadań, ich sekwencja, poziom automatyzacji, doświadczenie zespołu, liczba zmian operacyjnych oraz konieczność zaangażowania specjalistycznych ról.

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W produkcji krótka seria może być bardziej pracochłonna od długiej ze względu na częstsze przezbrojenia, przygotowanie stanowisk i kontrole jakości. W logistyce podobna liczba przesyłek może generować różne obciążenie w zależności od struktury zamówień. W usługach liczba realizowanych spraw nie mówi jeszcze, ile czasu zajmie ich obsługa i jakich specjalistów będzie wymagała. Model zapotrzebowania powinien więc uwzględniać nie tylko ilość pracy, ale również jej strukturę i złożoność. Dopiero takie podejście pozwala rozpoznać, w których okresach organizacja posiada nadmiar zasobów, gdzie pojawią się przeciążenia oraz jakie kompetencje mogą ograniczyć realizację planu.

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Liczba pracowników nie wystarcza. Liczy się pokrycie kompetencji

Formalna obecność odpowiedniej liczby osób nie oznacza jeszcze, że organizacja jest przygotowana do wykonania zaplanowanej pracy. Zespół może być kompletny pod względem liczebności, a jednocześnie nie posiadać wystarczającej liczby pracowników z określonymi uprawnieniami, doświadczeniem lub znajomością danego procesu. Brak jednej kompetencji krytycznej może zatrzymać pracę całego obszaru, mimo że pozostałe stanowiska są obsadzone. Dlatego dojrzałe planowanie powinno łączyć dwa wymiary zapotrzebowania:

  • ilościowy, określający liczbę pracowników potrzebnych w danym czasie,
  • jakościowy, wskazujący wymagane role, kwalifikacje, uprawnienia i poziomy doświadczenia.

Tak rozumiane planowanie kompetencji pozwala wcześniej identyfikować luki, które mogą wpłynąć na wykonanie planu. Dostarcza również podstaw do podejmowania decyzji o szkoleniach, zastępstwach, rekrutacji, przesunięciach wewnętrznych oraz budowaniu wielozadaniowości zespołów. Rozwój kompetencji przestaje być wówczas odrębnym procesem HR. Staje się elementem zarządzania ciągłością działania organizacji.

W praktyce poziom dojrzałości takiego podejścia jest mierzalny. Jest to pokrycie zapotrzebowania kompetencyjnego, czyli zestawienie liczby dostępnych osób o wymaganych kompetencjach do liczby stanowisk lub zadań, których realizacja tych kompetencji wymaga. Organizacje monitorujące ten wskaźnik na poziomie zespołu są w stanie wykryć niedopasowanie kompetencyjne z wyprzedzeniem tygodni, a nie w momencie, gdy braki zaczynają wpływać na terminowość realizacji.

Transformacja danych biznesowych w zapotrzebowanie kadrowe

Warunkiem skutecznego planowania jest powiązanie danych kadrowych z informacjami płynącymi z procesów operacyjnych. Plan sprzedaży, produkcji, realizacji projektów lub obsługi klienta powinien zostać przełożony na liczbę zadań, czas ich trwania, wymagane role, kolejność działań oraz poziom jednoczesności. Dopiero na tej podstawie można określić zapotrzebowanie na poziomie organizacji, działu, lokalizacji, zespołu, zmiany lub konkretnego przedziału czasu.

Największą wartość przynosi nie samo zebranie tych danych, lecz połączenie ich w jeden model decyzyjny. Dzięki temu organizacja może ocenić nie tylko, czy posiada odpowiednią liczbę pracowników, ale również czy ich dostępność i kompetencje umożliwią wykonanie konkretnego planu.

Rola AI w planowaniu zapotrzebowania na pracę

Sztuczna inteligencja w HR jest często kojarzona przede wszystkim z rekrutacją, generowaniem ogłoszeń lub analizą aplikacji. W 2026 roku coraz wyraźniej widać jednak, że większy potencjał biznesowy znajduje się w obszarze analityki i planowania zasobów. AI może analizować dane historyczne oraz bieżące informacje operacyjne aby rozpoznawać zależności, których ręczna identyfikacja byłaby trudna lub czasochłonna. Dotyczy to między innymi wpływu sezonowości na obciążenie zespołów, powtarzalności absencji, rzeczywistych czasów realizacji, występowania wąskich gardeł oraz różnic między planowaną a faktyczną pracochłonnością. Na tej podstawie system może prognozować przyszłe zapotrzebowanie oraz wskazywać momenty, w których dostępne zasoby przestaną pokrywać potrzeby wynikające z planu.

AI nie powinno planować w oderwaniu od rzeczywistości organizacji

Wartość sztucznej inteligencji nie polega na automatycznym tworzeniu grafików bez udziału człowieka. Nawet zaawansowany algorytm nie zastąpi wiedzy o specyfice procesów, relacjach w zespole, indywidualnych ograniczeniach ani zdarzeniach, których nie można odczytać bezpośrednio z danych. Rolą systemu jest dostarczenie bardziej wiarygodnych podstaw do podejmowania decyzji. Może on wskazać prognozowane zapotrzebowanie, obszary ryzyka, możliwe przeciążenia oraz konsekwencje poszczególnych wariantów. Ostateczna decyzja powinna jednak pozostać po stronie planisty, menedżera lub osoby odpowiedzialnej za dany proces.

Od reagowania na braki do budowania scenariuszy

Jedną z największych korzyści wynikających z planowania opartego na danych jest możliwość wcześniejszego rozpoznania ryzyka. W tradycyjnym modelu niedobór kadrowy ujawnia się często dopiero wtedy, gdy zaczyna powodować opóźnienia. Organizacja reaguje wówczas poprzez nadgodziny, przesunięcia pracowników, zmianę priorytetów lub doraźne pozyskanie dodatkowych osób. Takie decyzje są kosztowne i podejmowane pod presją czasu.

Model predykcyjny pozwala ocenić sytuację wcześniej. Organizacja może sprawdzić, jak zmieni się zapotrzebowanie w przypadku wzrostu liczby zamówień, zwiększenia absencji, przesunięcia projektu albo utraty dostępności pracowników z określonymi kompetencjami. Dzięki temu planowanie przestaje polegać na przewidywaniu jednej wersji przyszłości. Zaczyna przygotowywać organizację na różne możliwe scenariusze.

Workforce planning jako element strategii, a nie wyłącznie zadanie HR

Najbardziej dojrzałe organizacje nie traktują zapotrzebowania kadrowego jako statycznego wskaźnika ani zestawienia przygotowywanego raz w roku na potrzeby budżetu. Jest ono dynamicznym modelem zależności między popytem na pracę, dostępnością ludzi, kompetencjami, kosztami oraz czasem. Zmienia się razem z portfelem zamówień, strukturą procesów, technologią i sytuacją na rynku.

Dlatego skuteczne workforce planning wymaga współpracy HR, menedżerów operacyjnych, finansów oraz osób odpowiedzialnych za planowanie biznesowe. HR posiada dane o pracownikach, kompetencjach i absencjach. Obszary operacyjne rozumieją strukturę pracy i jej ograniczenia. Finanse określają ramy kosztowe, a zarząd wyznacza kierunek rozwoju organizacji. Dopiero połączenie tych perspektyw pozwala odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: czy organizacja posiada nie tylko odpowiednią liczbę ludzi, ale również właściwe kompetencje, dostępne we właściwym miejscu i czasie?

W pierwszej połowie 2026 roku właśnie ta zmiana stała się jednym z najbardziej znaczących kierunków rozwoju HR. AI przyspiesza analizę i pozwala wcześniej dostrzegać ryzyka, ale prawdziwa transformacja polega na czymś więcej. Jest nią przejście od zarządzania dostępnością pracowników do świadomego zarządzania zdolnością organizacji do wykonania planowanej pracy.

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oprac. Emilia Panufnik
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Źródło: INFOR
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