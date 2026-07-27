REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Nie możliwości pracy zdalnej, ale elastycznego czasu pracy oczekują teraz kandydaci do zatrudnienia

Nie możliwości pracy zdalnej, ale elastycznego czasu pracy oczekują teraz kandydaci do zatrudnienia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lipca 2026, 13:48
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Nie praca zdalna, nie krótszy tydzień pracy, ale pełna swoboda w ustalaniu miejsca i czasu pracy - to jest teraz na topie u pracowników
Nie praca zdalna, nie krótszy tydzień pracy, ale pełna swoboda w ustalaniu miejsca i czasu pracy - to jest teraz na topie u pracowników
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeszcze kilka lat temu możliwość pracy zdalnej kilka dni w tygodniu należała do najważniejszych oczekiwań pracowników. Dziś priorytety się zmieniają. Kandydaci do pracy za najbardziej przyjazny uważają model elastycznego czasu pracy. To takie rozwiązanie gdzie sami mogą decydować o miejscu i czasie pracy.

Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że najbardziej pożądanym modelem pracy jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy, na co wskazuje 39 proc. Polaków.
Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28 proc. badanych. Firmy patrzą na ten temat bardziej zachowawczo. Ponad jedna trzecia pracodawców uważa, że dominującym modelem pozostanie praca stacjonarna.

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy chcą pracy elastycznej, pracodawcy obstają twardo przy stacjonarnej

– Debata o tym, czy praca zdalna wyprze biura, właściwie dobiegła końca. Dziś ważniejsze staje się pytanie, jaką swobodę jest w stanie zapewnić pracodawca swoim pracownikom. Coraz częściej nie chodzi wyłącznie o możliwość pracy z domu, ale także o elastyczne godziny, większą autonomię czy rozwiązania pozwalające lepiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym. To właśnie elastyczność staje się jednym z najważniejszych elementów konkurencyjności pracodawców, zwłaszcza w walce o młodsze grupy pracowników – mówi Krzysztof Inglot, prezes Polskiego Stowarzyszenia Outsourcingu, ekspert rynku pracy.
Jeszcze kilka lat temu elastyczność oznaczała przede wszystkim możliwość pracy z domu. Dzisiaj oczekiwania uległy zmianie, co pokazuje, jak bardzo ewoluowało znaczenie elastyczności.
Niedawno utożsamiano ją przede wszystkim z możliwością pracy z domu. Dziś coraz częściej oznacza możliwość samodzielnego organizowania dnia pracy, niezależnie od miejsca wykonywania obowiązków.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że najbardziej pożądanym rozwiązaniem wskazywanym przez 39 proc. osób jest elastyczny czas pracy.
Dopiero na drugim miejscu znajduje się możliwość pracy zdalnej w wybrane dni (28 proc.). Niewiele mniej osób wskazuje dodatkowe dni wolne (27 proc.) oraz skrócony tydzień pracy (26 proc.).

Krótszy tydzień pracy czy elastyczny czas pracy

Zainteresowanie krótszym tygodniem pracy jest wyraźnie większe wśród kobiet niż mężczyzn (30 proc. vs. 22 proc.) oraz osób młodszych (po 33 proc. w grupach 18-24 i 25-34 lata).
Natomiast potrzeba elastyczności jest najbardziej widoczna wśród najmłodszych uczestników rynku pracy. Aż 52 proc. osób w wieku 18-24 lata uznaje elastyczne godziny za najbardziej atrakcyjny model organizacji pracy.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

W grupie 25-34 lata odsetek ten wynosi 38 proc., natomiast wśród osób powyżej 55. roku życia 39 proc. To pokazuje, że elastyczność nie jest wyłącznie oczekiwaniem najmłodszych pracowników, choć z wiekiem atrakcyjność tego rozwiązania nieco spada.
Podobne różnice widać również ze względu na poziom wykształcenia. Wśród osób z wyższym wykształceniem elastyczny model pracy preferuje 40 proc. badanych, podczas gdy w grupie z wykształceniem podstawowym lub zawodowym 27 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracujemy stacjonarnie, ale chcemy większej elastyczności

Choć oczekiwania pracowników się zmieniają, rzeczywistość nadal wygląda inaczej. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personel Service wynika, że ponad połowa Polaków (56 proc.) pracuje w tradycyjnym systemie jednozmianowym, a jedynie 17 proc. korzysta z elastycznego grafiku.
Pozostali pracują w systemie dwuzmianowym (14 proc.), trzyzmianowym (8 proc.) lub głównie w nocy (2 proc.). Klasyczny model pracy częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn (60 proc. wobec 52 proc.), a także osób po 55. roku życia (63 proc.). Dla porównania, wśród najmłodszych pracowników w wieku 18-24 lata odsetek ten wynosi 37 proc.

Pracodawcy przeciwni wszelkim rewolucjom odnośnie czasu pracy

Pracodawcy nie planują rewolucji w organizacji pracy. Ponad jedna trzecia firm (35 proc.) uważa, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej. Co czwarta organizacja (26 proc.) stawia na model hybrydowy, natomiast jedynie 13 proc. zakłada funkcjonowanie w pełni zdalnie.
Model pracy zależy mocno od specyfiki działalności. Pracę stacjonarną najczęściej wskazują firmy z sektora transportu i logistyki (70 proc.) oraz produkcji (58 proc.), gdzie obecność pracownika jest niezbędna.
Z kolei model hybrydowy najchętniej wybierają przedsiębiorstwa handlowe (42 proc.) i usługowe (37 proc.). Największą otwartość na pełną pracę zdalną deklarują branże oparte na pracy z wykorzystaniem wiedzy i technologii – sektor publiczny (32 proc.) oraz IT (26 proc.).

Jednocześnie przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają rolę nowych technologii.
Już 11 proc. firm uważa, że przyszły model organizacji pracy będzie w dużym stopniu opierał się na automatyzacji i rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wśród średnich przedsiębiorstw odsetek ten sięga 16 proc., podczas gdy w najmniejszych firmach wynosi zaledwie 2 proc.

– W najbliższych latach największym wyzwaniem nie będzie wybór między biurem a pracą zdalną. Znacznie ważniejsze okaże się to, jak firmy poradzą sobie z malejącą liczbą pracowników, starzeniem się społeczeństwa i rosnącą rolą sztucznej inteligencji. Organizacje, które już dziś inwestują zarówno w technologie, jak i w budowanie atrakcyjnego środowiska pracy dla różnych grup pracowników, będą miały największą przewagę w walce o talenty. Przyszłość rynku pracy będzie opierała się na umiejętnym łączeniu potencjału ludzi z możliwościami nowych technologii, a nie na rywalizacji jednego modelu pracy z drugim – podsumowuje Krzysztof Inglot ekspert z Personnel Service.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nie więcej pracowników, lecz lepsze dopasowanie pracy. Jak AI zmienia planowanie zasobów w organizacjach?
27 lip 2026

Jednym z najważniejszych trendów HR pierwszej połowy 2026 roku stało się przejście od prostego zarządzania liczbą pracowników do świadomej troski o zdolność organizacji do realizacji pracy. Firmy coraz rzadziej mogą pozwolić sobie na budowanie dużych rezerw kadrowych. Jednocześnie muszą reagować na zmienne obciążenie, absencje, niedobory kompetencji oraz rosnące wymagania dotyczące kosztów, jakości i terminowości.
Praca hybrydowa: czy to najlepsze rozwiązanie na czas wakacji i sezon urlopowy
26 lip 2026

Praca zdalna, hybrydowy model pracy a nawet workation - w okresie letnich urlopów coraz więcej firm stara się stworzyć własny elastyczny model czasu pracy. Wpisuje się to w politykę webellingu i work-life balance, które coraz więcej pracodawców traktuje nie jako naczelne hasło dobrego PT firmy, ale rzeczywistą potrzebę.

Teraz już nie wymusisz podwyżki płacy grożąc odejściem z firmy. Pracodawcy są znów górą na rynku pracy
26 lip 2026

Dane z rynku są bezlitosne: ostatni raz wyższa niż obecnie dynamika wzrostu płac była cztery lata temu. To oznacza, że wzrosło ryzyko strategii - albo dacie podwyżkę, albo idę do konkurencji. To już nie tylko nie zadziała, ale może oznaczać nawet utratę obecnej płacy lub pracy.
Nie możliwości pracy zdalnej, ale elastycznego czasu pracy oczekują teraz kandydaci do zatrudnienia
27 lip 2026

Jeszcze kilka lat temu możliwość pracy zdalnej kilka dni w tygodniu należała do najważniejszych oczekiwań pracowników. Dziś priorytety się zmieniają. Kandydaci do pracy za najbardziej przyjazny uważają model elastycznego czasu pracy. To takie rozwiązanie gdzie sami mogą decydować o miejscu i czasie pracy.

REKLAMA

Wcześniejsza wypłata z PPK – ile naprawdę tracisz? Ekspert wylicza
26 lip 2026

Coraz więcej Polaków odkłada na emeryturę w Pracowniczych Planach Kapitałowych, a rosnące salda rachunków rodzą pokusę, by po te środki sięgnąć jeszcze przed 60. rokiem życia. O tym, ile realnie kosztuje wcześniejsza wypłata i dlaczego w długoterminowym oszczędzaniu wygrywają cierpliwi, rozmawiamy z Tomaszem Orlikiem, członkiem zarządu ds. operacyjnych PFR TFI. Poniżej publikujemy jego odpowiedzi na najważniejsze pytania o PPK.
Gdzie zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Praca w ciągu najbliższych miesięcy
24 lip 2026

Gdzie w Polsce zatrudniają i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia? Nowa praca w ciągu najbliższych miesięcy możliwa jest dla wielu pracowników z różnych branż w centrach danych. Pracodawcy poszukują nie tylko programistów.
Zmiany w zaświadczeniach medycyny pacy od 18 lipca 2026 r. Zdolny do pracy nie znaczy zdrowy
24 lip 2026

Zmiany w zaświadczeniach medycyny pacy od 18 lipca 2026 r. - lekarz może wystawić zalecenia elektronicznie, a od 18 października tego roku obowiązkowa digitalizacja obejmie również same orzeczenia. Problem w tym, że zdolny do pracy nie znaczy zdrowy.
Czy protokół z kontroli PIP może zostać objęty tajemnicą?
27 lip 2026

Jawność działań Państwowej Inspekcji Pracy nie oznacza, że wszystkie informacje zawarte w protokole pokontrolnym mogą zostać ujawnione. Ustawa o PIP pozwala pracodawcy objąć ochroną te fragmenty dokumentacji, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa.

REKLAMA

Jakie są kluczowe obowiązki pracodawcy kontrolowanego przez PIP?
24 lip 2026

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek aktywnego współdziałania z inspektorem podczas kontroli. Obejmuje on zarówno udostępnienie dokumentów i informacji, jak i zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych oraz technicznych do prowadzenia czynności kontrolnych.
Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk pracy - czy uwzględniać benefity?
27 lip 2026

Jawność wynagrodzeń może mocno uderzyć w firmy, które budują płace z licznych dodatków, premii i benefitów. W nowych raportach o luce płacowej liczyć się będzie nie tylko sama pensja, ale też benefity: auto służbowe, karta paliwowa, pakiet medyczny czy nagrody. Pracodawcy muszą je wycenić i uwzględnić w wartościowaniu stanowisk. Bez tego raportowanie będzie obarczone błędami - PIP to wychwyci.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA