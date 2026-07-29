Sierpniowe emerytury będą wypłacone już w lipcu. Wcześniej wypłaty mogą spodziewać się także emeryci otrzymujący świadczenie 15. dnia miesiąca

Sierpniowe emerytury - kiedy wypłata?

Niektórzy seniorzy dostaną swoje sierpniowe emerytury jeszcze w lipcu. Z wcześniejszego przelewu będą się cieszyli ci klienci ZUS, których standardowy termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca. Wcześniej pieniądze popłyną także do osób, których termin wypłaty wypada w sobotę 15 sierpnia. - Gdy standardowy termin wypłaty przypada na dzień wolny wtedy my zawsze wypłacamy pieniądze wcześniej – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

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Terminy wypłaty emerytur w sierpniu 2026 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca renty i emerytury każdego miesiąca w kilku terminach. Są to 1, 6, 10, 15, 20, i 25 dzień miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub w sobotę, to pieniądze zawsze przelewane są wcześniej. Dlatego osoby, które powinny dostać swoją wypłatę 1 sierpnia, zobaczą swoją emeryturę jak zwykle z wyprzedzeniem. - Te pieniądze, które przynosi listonosz trafią na pocztę już 28 lipca tak żeby było wystarczająco dużo czasu na ich doręczenie a świadczenia przekazywane na bankowe konto będą wysłane do banków 30 lipca – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Wcześniej swoje wypłaty dostaną również seniorzy, których standardowy termin przypada na 15 sierpnia, który w tym roku wypada w sobotę. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 12 sierpnia.

Emerytury na konta

- Seniorów, którym wciąż emerytury i renty przynosi listonosz zachęcam do założenia bankowego konta, na którym pieniądze są zawsze punktualnie i co ważne są tam bezpieczne – mówi Iwona Kowalska-Matis. - Senior, któremu pieniądze ZUS przelewa na konto jest mobilny, bo nie musi czekać, aż pojawi się u niego listonosz - dodaje. Według danych podanych przez rzeczniczkę na ponad 8,8 mln wszystkich wypłat już 7,2 mln to te, które są przelewane na bankowe konta, za pośrednictwem poczty ZUS przekazuje wypłaty nadal dla 1,6 mln swoich klientów.