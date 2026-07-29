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Strona główna » Kadry » Wiadomości » Sierpień 2026: kalendarz do druku

Sierpień 2026: kalendarz do druku

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29 lipca 2026, 15:12
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
sierpień 2026 kalendarz do pobrania i druku
Sierpień 2026 - kalendarz do pobrania i druku, kartka z kalendarza, miesiąc
Kinga Olszacka canva
INFOR

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Sierpień 2026 - pobierz i wydrukuj kalendarz z miejscem na notatki w formacie PDF. Drugi miesiąc wakacyjny ma 8 dni wolnych od pracy. Kiedy wypadają dni wolne od pracy? Zaplanuj kolejny miesiąc roku.

Sierpień 2026 - dni wolne od pracy

Sierpień to drugi miesiąc wakacyjny, który ma 31 dni kalendarzowych. W tym miesiącu wypada jedno święto ustawowo wolne od pracy. To Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia 2026 r. Pozostałe dni wolne to oczywiście wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny w każdym tygodniu wynikający z zasady prawa pracy - przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj dla pracowników wskazanym dniem wolnym jest sobota. W sierpniu jest aż 11 dni wolnych od pracy (5 pełnych weekendów + dzień wolny za święto wypadające w sobotę 15 sierpnia) i 20 dni roboczych.

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Sierpień 2026 - ważne dni

W sierpniu 2026 r. można wyróżnić kilka ważnych dat, o których warto pamiętać:

  • 1 sierpnia 2026 r. (sobota) Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
  • 15 sierpnia 2026 r. (sobota) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego - dzień wolny od pracy
  • 30 sierpnia 2026 r. (niedziela) - niedziela handlowa

Zobacz również: Kodeks pracy 2026 – praktyczny komentarz, zmiany i przykłady zastosowania

Sierpień 2026: kalendarz do druku PDF

sierpień 2026 kalendarz do pobrania i druku

Sierpień 2026 - kalendarz do pobrania i druku

INFOR

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Sierpień - przysłowia

Powiedzenia ludowe związane z poszczególnymi miesiącami roku kalendarzowego odnoszące się zazwyczaj do pogody i postaci świętych. Oto najpopularniejsze dotyczące sierpnia:

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  • Początki sierpnia pogodne wróżą zimy łagodne.
  • Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci.
  • Na święty Gustaw (2 sierpnia) kopy w polu ustaw.
  • Pogoda na Nikodema (3 sierpnia), cały miesiąc deszczu nie ma.
  • W sierpniu grzmotów wiele mokrą zimę ściele.
  • Gdy ciepło na Dominika (8 sierpnia), ostra zima nas dotyka.
  • Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny.
  • Gdy w sierpniu z północy dmucha, nastaje zwykle posucha.
  • Gdy na Wawrzyńca (10 sierpnia) orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą.
  • Czego sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie doparzy.
  • Od świętej Klary (12 sierpnia) są już ładne dary.
  • Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie.
  • W sierpniu mgły w górach - mroźne Gody, kiedy mgły w dolinach - to wróżba pogody.­­
  • Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły ciasne.
  • Gdy Zielna Matka (15 sierpnia) deszcz przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki (8 września) rosi.
  • Na święty Roch (16 sierpnia) w stodole groch.
  • Jacek (17 sierpnia) gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy.
  • Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.
  • Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie.
  • Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na październik wypada.
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Źródło: INFOR
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