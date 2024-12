Dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku [wspólne i w poszczególnych landach]

Jak wypadają dni wolne od pracy i święta w Niemczech w 2025 roku, wielu już teraz się nad tym zastanawia planując urlop wypoczynkowy i inne wyjazdy np. do Polski. Niemcy pod tym względem są dość złożone, ponieważ wiele zależy od wewnętrznego prawa uregulowanego w danym landzie. Są obchodzone liczne święta regionalne, co wiąże się z niemiecką tradycją. Są jednak pewne wspólne regulacje i dni wolne, o czym poniżej.

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) jest podstawą niemieckiego systemu czasu pracy i dni wolnych od pracy. To właśnie ta ustawa o godzinach pracy określa jakie dni są ustawowo wolne od pracy. W Polsce dni wolne od pracy są uniwersalne dla całego kraju, obowiązuje jedna ustawa, nie ma różnicowania ze względu na województwa czy powiaty. Tak więc wewnętrzne prawo lokalne nie reguluje tej materii. W Niemczech jest inaczej, chociaż ustanowiono kilka dni wolnych od pracy, ze względu na przypadające święta w ramach ogólnokrajowego prawa. Te dni wolne od pracy są więc uniwersalne i obowiązują w każdym landzie. Natomiast poszczególne niemieckie kraje związkowe (landy) określają swoje inne, dodatkowe i wewnętrzne regulacje dotyczące dni wolnych od pracy i świąt.

Ważne W artykule opis najważniejszych dni wolnych w 2025 roku w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Saarze, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii, Saksonii-Anhalt, Turyngii.

Dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku wypadają następująco:

Neujahrstag , Nowy rok – 1 stycznia 2025, środa

, Nowy rok – 1 stycznia 2025, środa Karfreitag , Wielki Piątek – 18 kwietnia 2025, piątek

, Wielki Piątek – 18 kwietnia 2025, piątek Ostersonntag , Wielkanoc – 20 kwietnia 2025, niedziela

, Wielkanoc – 20 kwietnia 2025, niedziela Ostermontag , Poniedziałek Wielkanocny – 21 kwietnia 2025, poniedziałek

, Poniedziałek Wielkanocny – 21 kwietnia 2025, poniedziałek Tag der Arbeit , Święto pracy – 1 maja 2025, czwartek

, Święto pracy – 1 maja 2025, czwartek Christi Himmelfahrt , Wniebowstąpienie Pańskie – 29 maja 2025, czwartek

, Wniebowstąpienie Pańskie – 29 maja 2025, czwartek Pfingstsonntag, Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki, Poniedziałek Zielonoświątkowy – 8 czerwca 2025, niedziela

Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki, Poniedziałek Zielonoświątkowy – 8 czerwca 2025, niedziela Pfingstmontag , Poniedziałek Zielonoświątkowy – 9 czerwca 2025, poniedziałek

, Poniedziałek Zielonoświątkowy – 9 czerwca 2025, poniedziałek Tag der Deutschen Einheit , Dzień Zjednoczenia Niemiec, Dzień Jedności Niemiec– 3 października 2025, piątek

, Dzień Zjednoczenia Niemiec, Dzień Jedności Niemiec– 3 października 2025, piątek Weihnachten) Pierwszy dzień Bożego Narodzenia – 25 grudnia 2025, czwartek

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia – 25 grudnia 2025, czwartek Zweiter Weihnachtsfeiertag, Dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia 2025, piątek

Regionalne dni wolne od pracy i święta w wybranych niemieckich landach w 2025 roku

Oprócz wyżej wymienionych ustawowych świąt i dni wolnych od pracy, uniwersalnych dla całych Niemiec, w poszczególnych landach są inne dodatkowe dni wolne od pracy w 2025 roku. Zatem kiedy dni wolne w 2025 roku w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Saarze, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii, Saksonii-Anhalt, Turyngii? To, które dni są dniami ustawowo wolnymi od pracy, określają ustawy świąteczne poszczególnych krajów związkowych. Dodatkowo może obowiązywać prawo układów zbiorowych pracy, które jest bardzo dobrze rozwinięte w Niemczech. Przykładowo w danym zakładzie pracy w ramach prawa układowego, związki zawodowe mogą wynegocjować, że wigilia czy też sylwester będą dniami wolnymi od pracy. Zgodnie z generalnymi zasadami są to dni pracujące. Uogólniając wygląda to następująco (opis tylko wybranych dni wolnych):

Obchodzony w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim: Trzech Króli (Heilige Drei Könige) – 6 stycznia (poniedziałek). Obchodzony w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim: Międzynarodowy Dzień Kobiet (Internationaler Frauentag) – 8 marca (sobota). Obchodzone w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Saarze: Boże Ciało (Fronleichnam) – 19 czerwca (czwartek). Obchodzony dzień wolny od pracy w kraju Saary oraz w niektórych regionach Bawarii: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Mariä Himmelfahrt) – 15 sierpnia (piątek). Obchodzone w Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii, Saksonii-Anhalt, Turyngii: Dzień Reformacji (Reformationstag) – 31 października (piątek). Obchodzone w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Saarze: Wszystkich Świętych (Allerheiligen) – 1 listopada (sobota). Obchodzone w Saksonii: Dzień Pokuty i Modlitwy (Buß- und Bettag): 20 listopada (czwartek).

Ważne Praca w niedziele i święta w Niemczech w 2025 roku Niemiecka ustawa o godzinach pracy odnosi się do odpoczynku w niedzielę i święta. Przepisy wskazują, że pracownicy nie mogą być zatrudnieni w niedziele i święta. Oczywiście są zawody, w których dopuszczalne jest wykonywanie pracy, ze względu na jej szczególną specyfikę. Generalnie jednak, w zakładach wielozmianowych z regularnymi zmianami dziennymi i nocnymi początek lub koniec odpoczynku w niedzielę i dzień ustawowo wolny od pracy może zostać przesunięty do przodu lub do tyłu o maksymalnie sześć godzin, jeżeli praca jest zawieszona na 24 godziny po rozpoczęciu okresu odpoczynku. W przypadku kierowców i pasażerów rozpoczęcie 24-godzinnego odpoczynku w niedzielę i dzień ustawowo wolny od pracy może zostać przyspieszony o maksymalnie dwie godziny.

Praca w Niemczech w 2025 roku w niedziele i święta, wyjątki

Jak stanowią niemieckie przepisy, jeżeli praca nie może być wykonywana w dni robocze, pracownicy mogą być zatrudnieni w niedziele i święta, niezależnie od generalnych regulacji dot. odpoczynku w niedziele i święta. Przykłady, kiedy w Niemczech może być wykonywana praca w niedziele i święta:

w służbach ratowniczych i ratowniczych oraz w straży pożarnej,

w celu utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonowania sądów i organów, a także do celów obronnych,

w szpitalach i innych placówkach zajmujących się leczeniem, opieką i wsparciem osób,

w restauracjach i innych obiektach gastronomicznych i noclegowych, jak również w gospodarstwie domowym,

przedstawienia muzyczne, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe, pokazy, spektakle i inne podobne wydarzenia,

w niekomercyjnych akcjach i imprezach kościołów, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, stowarzyszeń, partii i innych podobnych stowarzyszeń,

w obiektach sportowo-rekreacyjnych, rekreacyjnych i rozrywkowych, w turystyce, muzeach i akademickich bibliotekach referencyjne,

w radiofonii i telewizji, prasie codziennej i sportowej, agencjach informacyjnych i codziennej działalności związanej z innymi produktami prasowymi, w tym rozładunku, produkcji składu tekstu, filmów i klisz drukarskich do codziennych wiadomości i obrazów, aktualnych nagrań na nośnikach dźwięku i obrazu oraz transportu i kompletacji produktów prasowych, których pierwsza data publikacji przypada na poniedziałek lub dzień po dniu ustawowo wolnym od pracy,

na targach, wystawach i jarmarkach w rozumieniu tytułu IV Kodeksu Przemysłowego, jak również na festiwalach folklorystycznych,

w zakładach transportowych oraz w transporcie i kompletacji łatwo psujących się towarów w rozumieniu § 30 ust. 3 nr 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

w przedsiębiorstwach dostarczających energię i wodę oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się odpadami i odprowadzaniem ścieków,

w rolnictwie i hodowli zwierząt oraz w zakładach zajmujących się leczeniem i opieką nad zwierzętami,

w branży ochrony i ochronie działających obiektów,

w czyszczeniu i konserwacji sprzętu eksploatacyjnego, o ile wymaga to regularnego postępu operacji własnej lub strony trzeciej, w przygotowaniu wznowienia pełnego dnia pracy oraz w utrzymaniu funkcjonalności sieci danych i systemów komputerowych,

w celu uniknięcia zniszczenia lub znacznych uszkodzeń urządzeń produkcyjnych,

w piekarniach i cukierniach przez okres do trzech godzin przy produkcji i dostawie lub dostawie wyrobów cukierniczych i wypieków, które są wystawione na sprzedaż w tym dniu,

w celu przeprowadzania transakcji ekspresowych i wysokokwotowych oraz obrotu pieniędzmi, walutami, papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi w dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dzień roboczy, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.