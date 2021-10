Dzień wolny za święto w sobotę w 2022 roku wypada tylko raz. Kiedy będzie dzień wolny do odebrania? Co w przypadku wystąpienia zwolnienia lekarskiego lub urlopu pracownika w terminie dnia wolnego?

Święto wypadające w sobotę w 2022 roku

W 2022 roku święto państwowe, ustawowo wolne od pracy, wypadające w sobotę wystąpi tylko raz. Za takie święto pracownicy otrzymują dodatkowy dzień wolny do odebrania. Stąd bierze się zainteresowanie takimi świętami. W 2022 r. w sobotę wypada 1 stycznia czyli Nowy Rok. Pozostałe święta z ustawy o dniach wolnych od pracy przypadają na inne dni tygodnia.

Święto wypadające w sobotę w 2022 r. to Nowy Rok – 1 stycznia.

Dzień wolny za święto w sobotę 2022

Skoro 1 stycznia 2022 r. czyli Nowy Rok będący świętem ustawowo wolnym od pracy przypada w sobotę, obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin (tyle wynosi standardowo dzień pracy). W związku z tym pracodawca „oddaje” te 8 godzin, które normalnie byłyby dodatkowo wolne, w innym dniu. Dotyczy to oczywiście pracowników pracujących od poniedziałku do piątku, kiedy sobota jest dla nich dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Jeśli bowiem pracownik zgodnie z harmonogramem czasu pracy wykonuje pracę w soboty, po prostu tego dnia ma wolne. Taka osoba nie traci wówczas wolnego z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Sobota ta będzie dla niego więc dodatkowym wolnym z tytułu święta 1 stycznia.

Art. 130 § 2 Kodeksu pracy:

„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”

Dzień wolny do odebrania w 2022 r.

Kiedy można odebrać dzień wolny za święto 1 stycznia 2022 r.? Zgodnie z ogólną regułą dzień wolny za święto wypadające w sobotę wyznacza się w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło to święto. Dla miesięcznego okresu rozliczeniowego będzie to więc miesiąc styczeń. Pracodawca jeszcze w styczniu powinien wyznaczyć „dodatkowy” dzień wolny. Co do zasady, wolne do odebrania ustala samodzielnie. Może jednak wziąć pod uwagę wnioski pracowników w tej sprawie. Dopuszcza się również różne daty skorzystania z dnia wolnego przez poszczególnych pracowników. Ponadto, wolne należy oddać jednorazowo jako dzień odpoczynku od pracy. Niedopuszczalne jest oddawanie wspomnianych 8 godzin „na raty”, np. poprzez zwalnianie z pracy po 2 godziny przez 4 dni.

W styczniu 2022 r. dobrym dniem na oddanie wolnego za święto w sobotę jest 7 stycznia czyli piątek pomiędzy Świętem Trzech Króli a weekendem. W taki sposób można przedłużyć pracownikom weekend, by mogli zregenerować się i nabrać energii do pracy w nowym roku kalendarzowym.

Dzień wolny za święto w sobotę w innym okresie rozliczeniowym

Zdarza się, że pracodawcy udzielają dnia wolnego za święto przypadające na sobotę w innym okresie rozliczeniowym niż miesiąc, w którym wypada dane święto. Należy jednak pamiętać, że prawo pracy nie dopuszcza takiej możliwości. Jeśli obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, wolne należy ustalić do końca miesiąca. Jeśli funkcjonuje kwartalny okres rozliczeniowy, ważne aby wykorzystać dodatkowy dzień wolny do końca kwartału. To samo dotyczy rocznego okresu rozliczeniowego. Wówczas pracodawca ma w tym przedmiocie największą swobodę, ponieważ może wskazać dowolny dzień do odebrania wolnego w całym roku kalendarzowym. Należy podkreślić w tym miejscu, że nie ma znaczenia wola pracownika. Nawet gdy pracownik złoży wniosek o dzień wolny w innym okresie rozliczeniowym, pracodawca nie może ustalić go w tym terminie.

Jakie skutki może wywołać udzielenie dnia wolnego za święto w sobotę w kolejnym okresie rozliczeniowym lub nieudzielenie go w ogóle? W takiej sytuacji dochodzi do przekroczenia przeciętnej średniotygodniowej normy czasu pracy, za co pracodawca powinien wypłacić pracownikowi stosowny dodatek do wynagrodzenia. W przeciwnym razie w razie kontroli PIP brak informacji w ewidencji czasu pracy o oddaniu dnia wolnego za święto w sobotę, zostanie stwierdzone wykroczenie w postaci naruszenia podstawowych praw pracowniczych. Zgodnie z Kodeksem pracy wykroczenie to zagrożone jest grzywną od 1000 zł do 30000 zł.

Dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie i urlop wypoczynkowy

Co jeśli pracownik w terminie, w którym pracodawca wyznaczył dzień wolny od pracy za święto występujące w sobotę, przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym? Czy pracodawca powinien wyznaczyć mu inny dzień wolny? Nie. Pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1320)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1920)