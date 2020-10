Zmiana czasu z letniego na zimowy 2020

Zmiana czasu na zimowy w Polsce w 2020 r.

Zmiana czasu letniego na zimowy powoduje pojawienie się cyklicznie powtarzających się wątpliwości, co do tego w jaki sposób rozliczać czas pracownika mającego nocną zmianę na przełomie 24/25 października 2020 r.

Zmiany czasu letniego i zimowego w Polsce są uregulowane przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021.





Zgodnie z rozporządzeniem, w 2020 roku, zmiana czasu z letniego na zimowy następuje w niedzielę 25 października. Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się w dniu 25 października o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

W praktyce, zmiana czasu, która polega na przesunięciu wskazówek zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00 powoduje powstanie dodatkowej godziny do przepracowania.

Praca w nocy zmiany czasu

Zmiana czasu i ewentualne wątpliwości w kwestii rozliczenia czasu pracy mogą dotyczyć pracowników, którzy wykonują pracę w porze nocnej, bo to właśnie w porze nocnej następuje przesunięcie wskazówek zegara.

Zgodnie z art. 151(7) Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami: 21:00 a 7:00. Wyznaczone godziny określające porę nocną powinny zostać wskazane w obowiązującym w zakładzie pracy regulaminie pracy lub w informacji o warunkach zatrudnienia - jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników i nie ma obowiązku tworzenia regulaminu.

Pracowników pracujących w nocy w okresie zmiany czasu, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to pracownicy, których praca w nocy 25 października jest pracą planową, zgodną z harmonogramem. Drugą grupą pracowników stanowią Ci, którzy z różnych powodów zostaną wezwani do wykonywania pracy w nocy. Niezależnie od przyczyny wykonywania pracy w nocy 25 października, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną.

Wynagrodzenie za pracę wykonaną i dodatek za nadgodziny

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Jeśli pracownicy w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy, wykonują pracę o godzinę dłużej to dodatkową pracę należy im zrekompensować.