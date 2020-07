Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy

Obniżenie wymiaru czasu pracy o maksymalnie 20% a urlop wypoczynkowy

Do czasu wejścia w życie tarczy 4.0 warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika na podstawie art. 15g Ustawy COVID-owej było obniżenie o maksymalnie 20% wymiaru czasu pracy pracownikowi, o którego dofinansowanie do wynagrodzenia ubiegał się pracodawca.

Obniżenie wymiaru czasu pracy wiąże się w praktyce m.in. z ustalaniem uprawnień pracowniczych proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jednym z takich uprawnień, które podlegają proporcjonalnemu przeliczeniu jest przysługujący pracownikowi urlop należny.





Polecamy: Kodeks pracy 2020 PREMIUM

Pytanie czytelnika:

W naszej firmie dokonano obniżenia wymiaru czasu 20% wszystkim zatrudnionym w niej pracownikom na okres od 1 maja do 31 lipca 2020 r. Czy obniżony wymiar etatu wpływa na mój urlop? – pisze Pani Edyta.

Odpowiedź eksperta:

W konsekwencji decyzji pracodawcy pracownicy w okresie od 1 maja do 31 lipca 2020 r. pracują w wymiarze czasu pracy 4/5 etatu. Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy pracownika. Wynosi on odpowiednio:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej.

Poprawne ustalenie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego to jednak dopiero wierzchołek „góry lodowej” w procesie ustalania urlopu należnego pracownikowi. Pracownikowi przysługuje bowiem urlop proporcjonalny do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia/wykonywania pracy u danego pracodawcy. W tym celu do poprawnego ustalenia uprawnień urlopowych przysługujących pracownikowi stosuje się cztery zasady proporcjonalności.

Zasada proporcjonalności mówi o tym, że pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełny dzień urlopu zawsze zaokrąglamy w górę do pełnego dnia (Podstawa: art. 154 § 2 KP).

Pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze czasu pracy 4/5 etatu wymiar urlopu proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia ustala się następująco:

4/5 etatu -> 20 x 4/5 = 16

-> 26 x 4/5 = 20,8 -> 21

Pracownikowi zatrudnionemu u dotychczasowego pracodawcy w danym roku kalendarzowym przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy, chyba że przed ustaniem stosunku pracy pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze.

Przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi, a niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.