Dni wolne od pracy w 2020 r.

Dni ustawowo wolny od pracy i święta w sobotę

W myśl ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, pracownik ma zagwarantowane w każdym roku kalendarzowym 13 dni wolnych od pracy oraz wolne niedziele.

Dni ustawowo wolne od pacy w 2020 roku kształtują się następująco:

reklama reklama



W 2020 roku aż dwa święta wypadają w sobotę – 15 sierpnia i 26 grudnia. W związku z tym, pracodawca, który stosuje podstawową organizację czasu pracy i u którego dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty, musi wyznaczyć w przyszłym roku inne dodatkowe dni wolne od pracy. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2020 r. (sygn. akt K 27/11). Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy, tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt”.

Jeśli święto, które jest ustawowym dniem wolnym od pracy, wypada w sobotę, pracownik ma prawo odebrać sobie za to inny dzień wolny. Jeśli natomiast święto wypada w niedzielę, nie ma takiej możliwości.

Polecamy: Kodeks pracy 2019 – Nowe Wydanie. Praktyczny komentarz z przykładami

Praca w niedziele i święta

Co do zasady praca w niedzielę i święta jest zabroniona. Przepisy prawa pracy dopuszczają jednak w niektórych przypadkach pracę w te dni, np. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, w ruchu ciągłym, w zakładzie straży pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych, w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Liczba godzin pracy w danym miesiącu

Najbardziej pracującym miesiącem w 2020 roku będzie lipiec, bo aż 23 dni (184 godziny). Natomiast najmniej godzin pracy przypada na luty, maj, sierpień i listopad.

Roczny wymiar czasu pracy w 2020 r. wynosi 2024 godziny, to o 16 godzin więcej niż w 2019 roku.

Poniżej wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2020.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy;

- Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.