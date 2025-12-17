REKLAMA

Strona główna » Kadry » HRM » Zarządzanie » Stereotypy dotyczące płci szkodzą rozwojowi liderów. Kobiety stoją w dłuższej kolejce do awansu

Stereotypy dotyczące płci szkodzą rozwojowi liderów. Kobiety stoją w dłuższej kolejce do awansu

17 grudnia 2025, 07:46
stereotypy rozwój liderek kobiety płeć zarządzanie
Stereotypy dotyczące płci szkodzą rozwojowi liderów. Kobiety stoją w dłuższej kolejce do awansu
Stereotypy dotyczące płci szkodzą rozwojowi liderów. Techniczne umiejętności przyszłości – takie jak AI, innowacja czy analiza danych – wciąż kojarzone są z męskością. Dalej kobiety stoją w dłuższej kolejce do awansu. Co trzeba zmienić?

Stereotypy a rola liderów i liderek

Nowy raport Capgemini Research Institute „Gender and Leadership: navigating bias, opportunity and change” ujawnia, że choć kobiety i mężczyźni postrzegają swoje kompetencje przywódcze niemal identycznie, to utrwalone stereotypy nadal wpływają na ich kariery. Mimo rosnącej pewności siebie liderek i coraz bardziej inkluzywnego podejścia do przywództwa, techniczne umiejętności przyszłości – takie jak AI, innowacja czy analiza danych – wciąż bywają kojarzone z męskością. To zniekształca ocenę potencjału i może hamować rozwój talentów niezależnie od płci.

Ponad trzy czwarte liderów i liderek na świecie uważa, że kobiety są równie skuteczne w zarządzaniu jak mężczyźni. To znaczący zwrot względem wcześniejszych lat, gdy kobiety częściej zaniżały własną ocenę. Dziś 58% z nich wskazuje pewność siebie jako swój kluczowy atut – niemal tyle samo, co mężczyźni (59%). Większość ankietowanych (68%) zgadza się też, że większa obecność kobiet w kierownictwie przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są równie dobrze przygotowani do pełnienia ról przywódczych. Jednak, jeśli nie zaczniemy świadomie kwestionować stereotypów, nawet najbardziej utalentowani liderzy i liderki będą napotykać bariery wynikające z błędnych założeń o „kobiecym” lub „męskim” stylu przywództwa – komentuje Grzegorz Wołodko, Head of Northern Central Europe Poland, Capgemini.

AI postrzegana jako męska kompetencja

Raport pokazuje, że postęp technologiczny – w szczególności rozwój sztucznej inteligencji – stał się nowym polem, na którym utrwalają się schematy płciowe. Prawie połowa mężczyzn postrzega AI i automatyzację jako „męskie” kompetencje, podczas gdy kobiety uznają je za neutralne. Jednocześnie obie grupy przyznają, że ich poziom biegłości technologicznej wciąż pozostaje niski – jedynie 45% kobiet i 47% mężczyzn ocenia umiejętność wykorzystania AI jako swoją mocną stronę.

74% osób w funkcji liderskiej uważa, że znajomość technologii jest kluczowa dla awansu, ale tylko nieliczni czują się w tym obszarze pewnie. W rezultacie stereotypy wokół kompetencji technicznych mogą jeszcze bardziej pogłębić różnice w rozwoju zawodowym i utrwalić nierówności w dostępie do nowych ról. – W świecie, w którym technologia decyduje o przewadze konkurencyjnej, przywódcy – niezależnie od płci – muszą zadbać o kształtowanie nie tylko przyszłości biznesu, ale też sposobu, w jaki współpracujemy i podejmujemy decyzje. Kluczowe jest, by nikt nie czuł, że technologia jest poza jego zasięgiem – podkreśla Magdalena Pernak, People Unit Manager & Coach in Test Engineering w Capgemini Polska.

Kobiety w dłuższej kolejce do awansu

Nierówne postrzeganie kompetencji przekłada się bezpośrednio na realne bariery. Ponad 53% kobiet doświadczyło nierówności płacowej ze względu na płeć, a 40% mężczyzn deklaruje, że dzięki temu zyskali finansowo. Zdaniem co drugiej badanej osoby, kobiety i mężczyźni w ich organizacjach nie mają równych szans awansu.

Uprzedzenia związane z płcią wpływają także na doświadczenia mężczyzn. 38% z nich wskazuje brak równowagi między pracą a życiem prywatnym jako jedną z głównych przeszkód w rozwoju kariery, podczas gdy kobiety częściej zwracają uwagę na ograniczoną widoczność w organizacji, brak dostępu do elastycznych form pracy i mniejsze szanse udziału w projektach sprzyjających promocji. W efekcie normy społeczne i oczekiwania wobec ról zawodowych nadal kształtują ścieżki kariery obu płci, utrwalając nierówny dostęp do możliwości rozwoju.

Jeśli technologia ma się stać równoważnikiem wyrównującym szanse i otwierającym dostęp do możliwości rozwoju dla wszystkich liderów i liderek to warunkiem jest tworzenie środowisk, które wzmacniają talenty zamiast je szufladkować – zaznacza Magdalena Pernak, People Unit Manager & Coach in Test Engineering w Capgemini Polska.

Przywództwo przyszłości

Raport wskazuje, że przełamanie utrwalonych wzorców wymaga działań systemowych. Kluczowe jest tworzenie środowiska, które aktywnie eliminuje nieświadome uprzedzenia, wzmacnia kompetencje techniczne liderów i liderek niezależnie od płci i zapewnia przejrzyste kryteria awansu. Równie ważne jest promowanie różnorodnych stylów zarządzania oraz tworzenie kultury pracy opartej na elastyczności i zaufaniu.

Równość to przewaga w biznesie

Coraz więcej firm dostrzega, że zróżnicowane zespoły przywódcze przekładają się nie tylko na lepszy klimat organizacyjny, ale i wymierne wyniki. Z danych raportu wynika, że przedsiębiorstwa z większym udziałem kobiet w kierownictwie częściej notują wzrost wartości akcji i wyższe zyski. Włączenie różnych perspektyw do procesów decyzyjnych sprzyja innowacyjności, zwiększa odporność organizacji i pozwala skuteczniej odpowiadać na wyzwania zmieniającego się rynku.

Źródło: Capgemini

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
Kadry
Przepis art. 29 zn. 3 KP: można skorzystać z tego uprawnienia raz w roku kalendarzowym. W 2025 r. czas do 31 grudnia
17 gru 2025

Wniosek o bardziej przewidywalne zatrudnienie - to ciekawy instrument prawny, który daje pracownikom możliwość ubiegania się o lepsze warunki zatrudnienia. Przepis art. 29 zn. 3 KP określa, że można skorzystać z tego uprawnienia tylko raz w roku kalendarzowym. Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć, bo innym przypadku może zostać ukarany karą pieniężną do 30 000 zł. Wnioskowałeś już w 2025 r.? Przepis tak naprawdę dotyczy wielu pracowników - bo przepis jest niedookreślony.
6 tys. zł netto za pracę kobiet w domu - dużo czy mało? Najnowsze badanie ujawnia skalę niewidzialnej pracy kobiet w Polsce
16 gru 2025

Niewidzialna praca kobiet w domu - czas to wycenić! Ile wzięłaby kucharka, ile niania, ile pomoc sprzątająca? Kobiety po pracy, pracują - w domu (sic!). I choć kobiety prowadzące biznes poświęcają na zadania domowe mniej czasu, niż ogół kobiet, częściej wyżej oceniają ich wartość. Aż 21 proc. respondentek prowadzących własną firmę wycenia ją na ponad 6 tys. zł netto. Oczywiście nie chodzi o to, żeby dyskryminować czy "uderzać" w mężczyzn - gdyż Panowie również angażują się w prace domowe (niejednokrotnie znacznie lepiej) - jednak zwykle o ognisko domowe dbają częściej Panie. Zresztą statystyki potwierdzają: kobiety poświęcają na obowiązki domowe średnio 40 proc. dnia, a mężczyźni – jedynie 26 proc.
Ex lege: ten zwrot zrobi furorę w prawie pracy w 2026 r. A wszystko za sprawą decyzji inspektorów PIP
16 gru 2025

Według obecnych założeń, 1 stycznia 2026 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która może znacznie wstrząsnąć rynkiem pracy w Polsce. Czasu jest mało - ale zobaczymy - może regulacja wejdzie w życie. Reforma może odmienić sytuację wielu osób zatrudnionych dotychczas na umowę zlecenie lub B2B, zleceniodawców narazić na poważne konsekwencje finansowe, a gospodarkę na potencjalne wzrosty kosztów towarów i usług. Ex lege - co będzie to oznaczało?
Jeden przepis a takie znaczenie: plan urlopów 2026. Pracownicy i pracodawcy - pamiętacie o tym wyjątku z KP?
16 gru 2025

Zbliża się koniec 2025 r., a to oznacza wiele podsumowań, pracy i planów dla pracowników, pracodawców i działów Kadr. Okazuje się, że w Kodeksie Pracy jest jeden przepis, który ma duże znaczenie jeżeli chodzi o plan urlopów na 2026 r. Działy HR, pracownicy i pracodawcy - pamiętacie o tym wyjątku z KP?

BHP. Oceny ryzyka ergonomicznego: RULA, REBA czy OWAS – którą metodę oceny ergonomii wybrać?
16 gru 2025

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego, zwane w terminologii branżowej jako (MSD - musculoskeletal disorder) stały się w Polsce cichą epidemią, odpowiadającą za miliony dni absencji chorobowej rocznie. Dla pracodawcy oznacza to nie tylko koszty zwolnień lekarskich, ale coraz częściej – pozwów o odszkodowania za choroby zawodowe lub wypadki przy pracy.
Praca zdalna: od stycznia 2026 r. nowe stawki [KOMUNIKAT]
15 gru 2025

Wydano ważny komunikat dla pracowników zdalnych, który określa zasady finansowe w zakresie pracy zdalnej na rok 2026 r. Ten komunikat wprawdzie nie dotyczy wszystkich pracowników, ale warto mieć świadomość, jakie obowiązują regulacje w tej materii, aby móc wyegzekwować czy zweryfikować jak funkcjonuje to w miejscu zatrudnienia.
ZUS ogłasza: od stycznia 2026 r. ZUS rozszerza tą usługę. Co, kiedy i dla kogo?
15 gru 2025

Chcesz sprawnie załatwić sprawę w ZUS? Zarezerwuj wcześniej wizytę w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2026 roku rozszerza usługę w swoich placówkach i zachęca klientów do kontaktu online. Na co można liczyć?
Inspektorzy pracy jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy
12 gru 2025

Planowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy stanowi istotny punkt zwrotny dla polskiego rynku pracy, znacząco wpływając na sposób funkcjonowania współpracy B2B oraz umów zlecenia. Czy i jak zmieni się sytuacja setek tysięcy zatrudnionych i czy dojdzie do tego, że Inspektorzy pracy będą jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy?

Miesięczna premia 500 plus też od 1 stycznia 2026 r.: sprawdź czy Tobie się należy
15 gru 2025

Jak się okazało pod koniec 2025 r. przemyślane premie to nie tylko koszt, a inwestycja w ludzi, w tym w zadowolenie pracownika i satysfakcje pracodawcy. W erze rynku pracownika, gdzie brakuje rąk do pracy, taki bonus - jak premia 500 plus, miesięcznie do wynagrodzenia, motywuje pracowników. Pracodawcy: analizujcie ryzyka, konsultujcie z PIP, wprowadzajcie dodatkowe premie motywacyjne, a pracownicy: wnioskujcie o wdrożenie premii w 2026 r. jeśli jeszcze jej nie ma w Waszym miejscu pracy. Takie 500 plus razy 12 miesięcy da nawet rocznie - w 2026 r. dodatkowe 6000 zł. do wynagrodzenia.
Zmiany w Karcie Nauczyciela od 13.12.2025 r. Najnowszą ustawę komentuje NSZZ „Solidarność” Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania. Koniec z jednostronnością w sprawie dodatków czy godzin ponadwymiarowych - od teraz w mocy UZP
11 gru 2025

Redakcja Infor zgłosiła się do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z prośbą o komentarz do najnowszych zmian wdrożonych w Karcie Nauczyciela. Zmiany wchodzą w życie 13 grudnia 2025 r. a same przepisy mają ogromny wpływ na sytuację prawną i zatrudnieniową nauczycieli. Poniżej prezentujemy odpowiedź, którą otrzymaliśmy bezpośrednio od NSZZ "Solidarność", z której wynika m.in., że wprowadzono nowy, znacznie silniejszy mechanizm kształtowania warunków pracy w oświacie, który w wielu miejscach może zastąpić lub ograniczyć znaczenie dotychczasowych regulaminów wynagradzania nauczycieli przyjętych przez JST lub ministerstwa. Czy w szkołach będzie więc rewolucja regulacji wewnętrznych (UZP) a nauczyciele będę mogli domagać się więcej?
