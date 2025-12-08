REKLAMA

Strona główna » Kadry » HRM » Zarządzanie » Kolory, wykresy i kontekst – psychologia odbioru danych w controllingu

Kolory, wykresy i kontekst – psychologia odbioru danych w controllingu

08 grudnia 2025, 10:15
[Data aktualizacji 09 grudnia 2025, 17:31]
Michał Szudejko
Michał Szudejko
CFA, ACMA, CGMA, Dyrektor Controllingu, Ekspert ds. Finansów Strategicznych i Data Storytellingu
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
kolory, dane, wykresy
Kolory, wykresy i kontekst – psychologia odbioru danych w controllingu
Jak kolory i forma wpływają na decyzje menedżerów? Okazuje się, że organizacje cierpią dziś na paradoks „nadmiaru danych i braku wiedzy”, co w połączeniu ze spadkiem czasu skupienia uwagi do zaledwie 47 sekund paraliżuje proces decyzyjny. Rozwiązaniem niekoniecznie jest nowa technologia (w tym AI), lecz wykorzystanie w raportowaniu wiedzy o psychologii percepcji oraz data storytellingu. Współczesny raport musi być intuicyjny, by menedżer mógł go zrozumieć w niecałą minutę. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak diagnoza kontekstu, dobór wykresów i kolorów zmniejsza obciążenie poznawcze i poprawia jakość decyzji biznesowych.

Dlaczego to działa? Kluczowe wnioski dla controllerów – architektów uwagi menedżerów

Diagnoza kontekstu

Kontekst zmienia surowe dane w wiedzę, odpowiadając na kluczowe pytanie menedżera: „Co z tego wynika?”. Bez punktu odniesienia (np. planu czy historii) liczby stają się pozbawionymi znaczenia „sierotami”. Kontekst w storytellingu można podzielić na trzy strategiczne obszary.

  1. Fundamentem jest dopasowanie, które wymaga od controllera zrozumienia, kto dokładnie siedzi po drugiej stronie stołu – czy są to analitycy oczekujący detali, czy zarząd potrzebujący rekomendacji. Dostosowanie komunikatu do audytorium jest działaniem koniecznym.
  2. Drugim wymiarem jest kontekst problemu. To on nadaje prezentacji strukturę narracyjną, transformując statyczne dane w historię o „napięciu i rozwiązaniu”. Definiując problem (np. anomalię, załamanie trendu), budujemy punkt wyjścia dla sekwencji „oświecania” odbiorcy. Całość stabilizują kotwice (anchoring). Ważną zasadą jest „niezaskakiwanie decydenta”. Stosowanie kotwic (np. odniesienia do planu) pozwala nadać danym właściwą skalę i ułatwia ich interpretację.
  3. Intuicyjne wykresy - ludzki umysł przetwarza informacje dwuetapowo. Najpierw działa intuicja i podświadomość (tzw. pierwsze wrażenie), a dopiero w razie trudności włącza się wolniejsza, świadoma analiza. Celem wizualizacji jest przedstawienie danych tak, by odbiorca zrozumiał je już na pierwszym, intuicyjnym etapie.

Cel wizualizacji zrozumie na wstępnym etapie

Celem wizualizacji jest przedstawienie danych tak, by odbiorca zrozumiał je już na pierwszym, intuicyjnym etapie. Aby to osiągnąć, kluczowe są trzy zasady:

  • Dobór wykresu: Do porównań i rankingów należy używać wykresów kolumnowych lub słupkowych. Trendy najlepiej odda wykres liniowy, a strukturę udziałów – kołowy.
  • Przejrzystość: Rekomenduję usuwać wszystko, co zbędne – obramowania, linie siatki i nadmiar kolorów.
  • Funkcjonalne tytuły: Tekst powinien interpretować dane, a nie tylko je nazywać. Zamiast „Sprzedaż w 2025 r.” powinniśmy napisać: „Wzrost sprzedaży powyżej budżetu dzięki nowemu kanałowi dystrybucji” .

Funkcjonalny kolor

W wizualizacji kolor pełni funkcję informacyjną, nie dekoracyjną. Jego nadmiar lub brak spójności grozi błędną interpretacją danych. Przypadkowości należy unikać – każdy kolor musi mieć uzasadnienie i być czytelny, także dla osób z zaburzeniami widzenia. Postuluję następujące reguły stosowania koloru w wizualizacji:

1. Projektowanie wizualizacji należy zaczynać od skali szarości. Kolor pojawia się tylko tam, gdzie musimy wyróżnić kluczową informację lub wskazać relację.

2. Reguła 3 kolorów: Ograniczamy wykorzystywaną paletę kolorów do trzech (nie licząc tła):

  1. Kolor 1 (Tekst): ciemnoszary lub czarny (dla tytułów i opisów).
  2. Kolor 2 (Kontekst): szary lub neutralny (dla linii osi, danych tła i elementów drugoplanowych).
  3. Kolor 3 (Wyróżnienie): jeden, mocny kolor wiodący (dla głównej serii danych).

3. Funkcja, nie dekoracja: Każdy kolor musi mieć uzasadnienie. Na przykład nie zalecam stosowania różnych kolorów dla słupków w tej samej kategorii tylko po to, by było „ładniej”. To wprowadza szum informacyjny.

4. Kontrast i tło: Ten sam kolor wygląda inaczej na jasnym i ciemnym tle. Do dłuższych raportów zalecam jasne tło (mniej męczy wzrok), do krótkich prezentacji można użyć ciemnego.

5. Dostępność: Unikamy np. łączenia czerwieni z zielenią (problem dla daltonistów). Stosujemy różnice w jasności i nasyceniu, a nie tylko w odcieniu.

Ostatecznie skuteczność nowoczesnego controllingu nie mierzy się objętością raportów, lecz szybkością, z jaką odbiorca jest w stanie przekuć dane w działanie. Opisane powyżej filary – strategiczny kontekst, intuicyjne wykresy i funkcjonalny kolor – tworzą system naczyń połączonych, który pozwala skutecznie przekazywać informacje. W świecie szumu informacyjnego rola controllera ewoluuje: przestaje on być jedynie dostarczycielem liczb, a staje się architektem uwagi menedżera. Tylko poprzez świadome zarządzanie obciążeniem poznawczym odbiorcy i rygorystyczne stosowanie zasad psychologii percepcji możemy trwale zamienić organizację „bogatą w dane” w organizację „bogatą w wiedzę”, gdzie każda wizualizacja prowadzi do trafnej decyzji, zamiast generować kolejne pytania.

Źródło: INFOR
