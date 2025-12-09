Polacy zmieniają pracę. Co trzecia osoba chce się przekwalifikować. Jakie są tego powody? [Badanie]

Polacy chętnie zmieniają pracę. W dodatku co trzecia osoba chce się przekwalifikować. Jakie są tego powody? Co można wywnioskować z badania pracuj.pl?

rozwiń >

Polacy są otwarci na zmianę pracy

Ponad 3/4 Polaków jest otwartych na nowe propozycje zawodowe, a 38% już dziś aktywnie szuka pracy – wynika z badania Pracuj.pl. Co trzeci rozważa nawet zmianę branży lub specjalizacji, częściej osoby młodsze i te, które doświadczają wysokiego poziomu stresu w pracy. Mobilność zawodowa coraz częściej staje się codziennym doświadczeniem pracowników, a wraz z tym rośnie znaczenie nie tylko liczby ofert, ale także wygody w ich przeglądaniu i kontroli całego procesu poszukiwań.

Najważniejsze informacje:

38% Polaków zmieniło pracę w ciągu ostatnich 3 lat.

Również 38% obecnie szuka nowej pracy.

78% Polaków jest otwartych na otrzymanie propozycji od innego pracodawcy.

33% rozważa zmianę branży lub specjalizacji.

52% chce mieć szybki dostęp do rekomendacji ofert szytych na miarę

38% Polaków zmieniło pracę w ostatnich 3 latach

W ciągu ostatnich trzech lat 38% Polaków zmieniło miejsce zatrudnienia. Najczęściej były to osoby młode: 85% badanych w wieku 18–24 lata i 52% w grupie 25–34 lata, a także stażyści i juniorzy, spośród których aż 71% ma już za sobą zmianę pracodawcy. To naturalny etap początku kariery, kiedy zdobywa się doświadczenie i sprawdza różne ścieżki rozwoju. Dla porównania, wśród starszych specjalistów na zmianę zdecydował się tylko co czwarty badany (25%).

Zmiana pracy coraz rzadziej jest postrzegana jako ryzykowny krok – dla wielu osób staje się sposobem na odzyskanie satysfakcji i równowagi. Warto pamiętać, że rynek daje dziś ogromne możliwości, a dostępne narzędzia pomagają podejmować decyzje w bezpieczny i uporządkowany sposób.

Dlaczego Polacy zmieniają pracę?

Za decyzją o odejściu często stoją jednak także inne czynniki niż wiek i staż pracy. Częściej zmieniali pracę ci, którzy byli niezadowoleni z relacji ze współpracownikami (56%) czy nie widzieli dla siebie perspektyw rozwoju zawodowego (51%). To pokazuje, że na mobilność zawodową wpływa nie tylko etap kariery, ale także jakość codziennych doświadczeń w pracy. To ważny sygnał, że nie musimy tkwić w miejscu, które nas nie rozwija ani nie daje nam satysfakcji. Coraz więcej Polaków odkrywa, że zmiana pracodawcy to szansa na świeży start - nowe środowisko, nowe wyzwania i możliwość realnego wpływu na swoją karierę.

Częste decyzje o zmianie miejsca zatrudnienia oznaczają również konieczność lepszego zorganizowania procesu poszukiwań. W badaniu Pracuj.pl 72% osób wskazało, że ważne są dla nich funkcje pomagające uporządkować wszystkie informacje związane z aplikacjami, a 69% wskazało na rozwiązania dające poczucie kontroli nad przebiegiem rekrutacji.

Ilu Polaków aktywnie szuka pracy?

Obecna sytuacja na rynku pracy pokazuje, że mobilność zawodowa nie traci na znaczeniu. 38% Polaków aktywnie szuka dziś nowego zatrudnienia. Najwyższą aktywność deklarują osoby w wieku 18–24 lata (57%) oraz 25–34 lata (47%). Co istotne, zmian nie szukają wyłącznie pracownicy na początku kariery – w grupie menedżerów aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą aż 41% badanych.

Ważną rolę odgrywają też czynniki związane z codziennym doświadczeniem w pracy: wśród osób niezadowolonych z relacji ze współpracownikami aż 59% aktywnie poszukuje nowych możliwości.

Otwartość na otrzymanie oferty od innego pracodawcy deklaruje aż 78% ankietowanych. Część z nich nie wysyła dziś aplikacji, ale mimo to woli pozostawać w gotowości i uważnie obserwować rynek i nowe oferty, by w razie potrzeby szybko zareagować na pojawiające się okazje.

– 78% Polaków jest otwartych na nowe propozycje pracy, a 38% aktywnie jej szuka. To pokazuje, że wielu z nas stale obserwuje rynek. W takich sytuacjach ważne staje się nie tylko to, ile jest ofert, ale jak łatwo można je przejrzeć. Dlatego 63% badanych chce mieć dostęp do wielu ogłoszeń w jednym miejscu, a 52% oczekuje rekomendacji ofert szytych na miarę i dopasowanych do ich potrzeb. Kandydaci chcą w ten sposób być na bieżąco i szybko orientować się w dostępnych możliwościach. Bycie w gotowości się opłaca - nawet jeśli dziś nie szuka się aktywnie, jutro może pojawić się oferta, która otworzy zupełnie nowy rozdział w karierze. – mówi Anna Goreń, Ekspertka rynku pracy w Pracuj.pl.

Polacy chcą się przekwalifikować

Co trzeci Polak rozważa zmianę branży lub specjalizacji zawodowej. Najczęściej myślą o tym osoby młode – połowa badanych w wieku 18–24 lata i 40% w grupie 25–34 lata. Z wiekiem takie plany stają się rzadsze, w grupie 55–65 lat rozważa je już tylko 16% respondentów. Widać więc wyraźnie, że gotowość do eksperymentowania ze ścieżką kariery maleje wraz z doświadczeniem i stabilizacją zawodową.

Na taki krok częściej decydują się także pracownicy, którzy wskazują na wysoki poziom obciążenia w pracy. Wśród osób odczuwających silny stres aż 45% deklaruje chęć zmiany branży, podczas gdy wśród pozostałych odsetek ten sięga 26%. Różnica ta pokazuje, że chroniczne napięcie w miejscu pracy bywa impulsem do myślenia o bardziej radykalnych zmianach – takich, które obejmują nie tylko pracodawcę, ale też charakter wykonywanej pracy. Zmiana branży czy specjalizacji może być nie tylko ucieczką od trudnych warunków, ale też wejściem w bardziej satysfakcjonującą rolę. To moment, by rozejrzeć się za pracą, która lepiej odpowiada potrzebom danej osoby.

Powody decyzji o zmianie specjalizacji zawodowej są zróżnicowane. Najczęściej badani wskazują poszukiwanie lepszych możliwości zarobkowych (58%). Jednocześnie 39% zwraca uwagę na stres towarzyszący obecnej pracy, a 30% chciałoby wykonywać zawód dający większe poczucie sensu. Dla 29% problemem jest brak perspektyw awansu w dotychczasowej specjalizacji.

dlaczego chcesz zmienić branżę lub specjalizację zawodową Dlaczego chcesz zmienić branżę lub specjalizację zawodową? Pracuj.pl

Jak Polacy szukają pracy?

Dla wielu osób liczy się dziś nie tylko to, jakie oferty trafiają na rynek, ale też jak łatwo można je znaleźć i na nie aplikować. 63% Polaków oczekuje dostępu do wielu ogłoszeń w jednym miejscu. Częściej podkreślają to kobiety, mieszkańcy dużych miast oraz najmłodsi i najstarsi uczestnicy rynku pracy. Taki wynik pokazuje, że w obliczu utrzymującego się trendu mobilności zawodowej kandydaci chcą mieć możliwie pełny obraz rynku w jednym źródle, zamiast rozpraszać uwagę na poszukiwanie informacji w różnych kanałach.

Równie ważne staje się dopasowanie. Ponad połowa ankietowanych (52%) chciałaby otrzymywać rekomendacje ofert odpowiadających ich preferencjom i doświadczeniu. To sygnał, że coraz większa otwartość na zmianę idzie w parze z oczekiwaniem lepszego dopasowania – kandydaci nie chcą przeglądać przypadkowych ogłoszeń, ale porównywać propozycje realnie związane z ich profilem zawodowym. Dzięki temu kandydaci nie muszą tracić czasu na przypadkowe ogłoszenia - zamiast tego mogą skupić się na tym, co naprawdę zmienia ich zawodową codzienność. To sprawia, że decyzja o zmianie pracy staje się nie tylko łatwiejsza, ale i bardziej świadoma.

O badaniu:

Dane ilościowe przedstawione w tekście pozyskane zostały za pomocą badania opinii, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w lipcu 2025 roku wśród 2029 Polaków w wieku 18 – 65 lat metodą CAWI.