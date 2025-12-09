Polacy zmieniają pracę. Co trzecia osoba chce się przekwalifikować. Jakie są tego powody? [Badanie]
Polacy chętnie zmieniają pracę. W dodatku co trzecia osoba chce się przekwalifikować. Jakie są tego powody? Co można wywnioskować z badania pracuj.pl?
- Polacy są otwarci na zmianę pracy
- 38% Polaków zmieniło pracę w ostatnich 3 latach
- Dlaczego Polacy zmieniają pracę?
- Ilu Polaków aktywnie szuka pracy?
- Polacy chcą się przekwalifikować
- Jak Polacy szukają pracy?
Polacy są otwarci na zmianę pracy
Ponad 3/4 Polaków jest otwartych na nowe propozycje zawodowe, a 38% już dziś aktywnie szuka pracy – wynika z badania Pracuj.pl. Co trzeci rozważa nawet zmianę branży lub specjalizacji, częściej osoby młodsze i te, które doświadczają wysokiego poziomu stresu w pracy. Mobilność zawodowa coraz częściej staje się codziennym doświadczeniem pracowników, a wraz z tym rośnie znaczenie nie tylko liczby ofert, ale także wygody w ich przeglądaniu i kontroli całego procesu poszukiwań.
Najważniejsze informacje:
- 38% Polaków zmieniło pracę w ciągu ostatnich 3 lat.
- Również 38% obecnie szuka nowej pracy.
- 78% Polaków jest otwartych na otrzymanie propozycji od innego pracodawcy.
- 33% rozważa zmianę branży lub specjalizacji.
- 52% chce mieć szybki dostęp do rekomendacji ofert szytych na miarę
38% Polaków zmieniło pracę w ostatnich 3 latach
W ciągu ostatnich trzech lat 38% Polaków zmieniło miejsce zatrudnienia. Najczęściej były to osoby młode: 85% badanych w wieku 18–24 lata i 52% w grupie 25–34 lata, a także stażyści i juniorzy, spośród których aż 71% ma już za sobą zmianę pracodawcy. To naturalny etap początku kariery, kiedy zdobywa się doświadczenie i sprawdza różne ścieżki rozwoju. Dla porównania, wśród starszych specjalistów na zmianę zdecydował się tylko co czwarty badany (25%).
Zmiana pracy coraz rzadziej jest postrzegana jako ryzykowny krok – dla wielu osób staje się sposobem na odzyskanie satysfakcji i równowagi. Warto pamiętać, że rynek daje dziś ogromne możliwości, a dostępne narzędzia pomagają podejmować decyzje w bezpieczny i uporządkowany sposób.
Polecamy: Szkolenie: Prawo pracy 2026 – przegląd najważniejszych zmian i strategii wdrożeniowych
Dlaczego Polacy zmieniają pracę?
Za decyzją o odejściu często stoją jednak także inne czynniki niż wiek i staż pracy. Częściej zmieniali pracę ci, którzy byli niezadowoleni z relacji ze współpracownikami (56%) czy nie widzieli dla siebie perspektyw rozwoju zawodowego (51%). To pokazuje, że na mobilność zawodową wpływa nie tylko etap kariery, ale także jakość codziennych doświadczeń w pracy. To ważny sygnał, że nie musimy tkwić w miejscu, które nas nie rozwija ani nie daje nam satysfakcji. Coraz więcej Polaków odkrywa, że zmiana pracodawcy to szansa na świeży start - nowe środowisko, nowe wyzwania i możliwość realnego wpływu na swoją karierę.
Częste decyzje o zmianie miejsca zatrudnienia oznaczają również konieczność lepszego zorganizowania procesu poszukiwań. W badaniu Pracuj.pl 72% osób wskazało, że ważne są dla nich funkcje pomagające uporządkować wszystkie informacje związane z aplikacjami, a 69% wskazało na rozwiązania dające poczucie kontroli nad przebiegiem rekrutacji.
Ilu Polaków aktywnie szuka pracy?
Obecna sytuacja na rynku pracy pokazuje, że mobilność zawodowa nie traci na znaczeniu. 38% Polaków aktywnie szuka dziś nowego zatrudnienia. Najwyższą aktywność deklarują osoby w wieku 18–24 lata (57%) oraz 25–34 lata (47%). Co istotne, zmian nie szukają wyłącznie pracownicy na początku kariery – w grupie menedżerów aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą aż 41% badanych.
Ważną rolę odgrywają też czynniki związane z codziennym doświadczeniem w pracy: wśród osób niezadowolonych z relacji ze współpracownikami aż 59% aktywnie poszukuje nowych możliwości.
Otwartość na otrzymanie oferty od innego pracodawcy deklaruje aż 78% ankietowanych. Część z nich nie wysyła dziś aplikacji, ale mimo to woli pozostawać w gotowości i uważnie obserwować rynek i nowe oferty, by w razie potrzeby szybko zareagować na pojawiające się okazje.
– 78% Polaków jest otwartych na nowe propozycje pracy, a 38% aktywnie jej szuka. To pokazuje, że wielu z nas stale obserwuje rynek. W takich sytuacjach ważne staje się nie tylko to, ile jest ofert, ale jak łatwo można je przejrzeć. Dlatego 63% badanych chce mieć dostęp do wielu ogłoszeń w jednym miejscu, a 52% oczekuje rekomendacji ofert szytych na miarę i dopasowanych do ich potrzeb. Kandydaci chcą w ten sposób być na bieżąco i szybko orientować się w dostępnych możliwościach. Bycie w gotowości się opłaca - nawet jeśli dziś nie szuka się aktywnie, jutro może pojawić się oferta, która otworzy zupełnie nowy rozdział w karierze. – mówi Anna Goreń, Ekspertka rynku pracy w Pracuj.pl.
Polacy chcą się przekwalifikować
Co trzeci Polak rozważa zmianę branży lub specjalizacji zawodowej. Najczęściej myślą o tym osoby młode – połowa badanych w wieku 18–24 lata i 40% w grupie 25–34 lata. Z wiekiem takie plany stają się rzadsze, w grupie 55–65 lat rozważa je już tylko 16% respondentów. Widać więc wyraźnie, że gotowość do eksperymentowania ze ścieżką kariery maleje wraz z doświadczeniem i stabilizacją zawodową.
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Na taki krok częściej decydują się także pracownicy, którzy wskazują na wysoki poziom obciążenia w pracy. Wśród osób odczuwających silny stres aż 45% deklaruje chęć zmiany branży, podczas gdy wśród pozostałych odsetek ten sięga 26%. Różnica ta pokazuje, że chroniczne napięcie w miejscu pracy bywa impulsem do myślenia o bardziej radykalnych zmianach – takich, które obejmują nie tylko pracodawcę, ale też charakter wykonywanej pracy. Zmiana branży czy specjalizacji może być nie tylko ucieczką od trudnych warunków, ale też wejściem w bardziej satysfakcjonującą rolę. To moment, by rozejrzeć się za pracą, która lepiej odpowiada potrzebom danej osoby.
Powody decyzji o zmianie specjalizacji zawodowej są zróżnicowane. Najczęściej badani wskazują poszukiwanie lepszych możliwości zarobkowych (58%). Jednocześnie 39% zwraca uwagę na stres towarzyszący obecnej pracy, a 30% chciałoby wykonywać zawód dający większe poczucie sensu. Dla 29% problemem jest brak perspektyw awansu w dotychczasowej specjalizacji.
Jak Polacy szukają pracy?
Dla wielu osób liczy się dziś nie tylko to, jakie oferty trafiają na rynek, ale też jak łatwo można je znaleźć i na nie aplikować. 63% Polaków oczekuje dostępu do wielu ogłoszeń w jednym miejscu. Częściej podkreślają to kobiety, mieszkańcy dużych miast oraz najmłodsi i najstarsi uczestnicy rynku pracy. Taki wynik pokazuje, że w obliczu utrzymującego się trendu mobilności zawodowej kandydaci chcą mieć możliwie pełny obraz rynku w jednym źródle, zamiast rozpraszać uwagę na poszukiwanie informacji w różnych kanałach.
Równie ważne staje się dopasowanie. Ponad połowa ankietowanych (52%) chciałaby otrzymywać rekomendacje ofert odpowiadających ich preferencjom i doświadczeniu. To sygnał, że coraz większa otwartość na zmianę idzie w parze z oczekiwaniem lepszego dopasowania – kandydaci nie chcą przeglądać przypadkowych ogłoszeń, ale porównywać propozycje realnie związane z ich profilem zawodowym. Dzięki temu kandydaci nie muszą tracić czasu na przypadkowe ogłoszenia - zamiast tego mogą skupić się na tym, co naprawdę zmienia ich zawodową codzienność. To sprawia, że decyzja o zmianie pracy staje się nie tylko łatwiejsza, ale i bardziej świadoma.
O badaniu:
Dane ilościowe przedstawione w tekście pozyskane zostały za pomocą badania opinii, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w lipcu 2025 roku wśród 2029 Polaków w wieku 18 – 65 lat metodą CAWI.
