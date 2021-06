Hybrydowy model pracy nigdy nie był tak popularny jak dziś. Jak zarządzać zespołem pracującym w trybie hybrydowym?

Hybrydowy model pracy – jak zarządzać zespołem w dobie niepewności?

Nigdy wcześniej hybrydowy model pracy nie był stosowany na tak szeroką skalę. Nowa rzeczywistość zmusiła jednak wiele firm do niestandardowego działania. Budzi ono jednak sporo wątpliwości wśród przedsiębiorców i managerów. Jak więc zarządzać zespołem, który pracuje w trybie hybrydowym? Kompleksowe podejście sprawi, że pracownicy będą efektywnie pracować, niezależnie od tego, czy znajdują się w biurze czy też wykonują zadania zdalnie.

Autorka: Olga Lekh starszy konsultant Randstad Polska

Przedstawiamy 7 części składowych kompleksowego podejścia do zarządzania zespołem pracującym w trybie hybrydowym.

1. Koncentracja na pracownikach

W dobie niepewności skupienie się na potrzebach personelu jest nie tylko wyrazem troski, ale również narzędziem emlpoyer brandingu. Poświęć więc teraz nieco czasu swoim pracownikom, by czerpać korzyści w przyszłości. Wsłuchaj się w ich potrzeby i motywacje. Poznaj ich rozterki i punkt widzenia.

Wspieraj ich niezależnie od tego, czy przychodzą do biura czy też pracują zdalnie. Monitoruj ich samopoczucie. Cyklicznie upewniaj się, że cały zespół podąża we właściwym kierunku, a każdy pracownik ma wszystkie narzędzia niezbędne do wykonywania swoich obowiązków.

2. Klarowne zdefiniowanie ról

W trybie hybrydowym pracownik może część zadań wykonywać w biurze, a część zdalnie. Istotną kwestią jest więc, po pierwsze, właściwe zakwalifikowanie czynności do określonych miejsc ich wykonywania. Po drugie, zachowanie równowagi między pracą w domu i w biurze. Pod uwagę należy wziąć nie tylko efektywność pracownika, ale również względy bezpieczeństwa oraz zachowania dystansu fizycznego.

Jeśli Twój personel jest bardziej produktywny podczas pracy zdalnej, wykorzystaj to. Weź jednak pod uwagę osobiste preferencje i opinie pracowników. Nie każdemu bowiem praca z domu przypadnie do gustu.

Dopiero po zdefiniowaniu zadań i poznaniu zdania personelu możesz określić harmonogram trybu hybrydowego. Zanim przydzielisz obowiązki, upewnij się także, że pracownicy dysponują odpowiednimi narzędziami do ich wykonywania.

3. Odpowiednia organizacja miejsca pracy

Niezależnie od tego, gdzie Twoi pracownicy wykonują swoje obowiązki, muszą mieć do tego odpowiednie warunki. Klasyczne biura w nowej rzeczywistości często wymagają reorganizacji. Istotną kwestią jest przede wszystkim utrzymanie dystansu społecznego. Jeśli będziesz potrzebował dodatkowej przestrzeni między biurkami, pojemność biura najprawdopodobniej się zmniejszy. Zastanów się więc, czy chcesz wynająć dodatkową przestrzeń, czy może przesunąć więcej personelu do pracy zdalnej.

Osobom pracującym z domu pozwól zorganizować przestrzeń na własną rękę. Dzięki temu będą działać efektywniej. Jak jednak zostało już wspomniane, upewnij się, czy dysponują odpowiednimi narzędziami i zasobami do wykonywania swoich zadań.

4. Elastyczność

Żeby sprostać nowej rzeczywistości, pracodawca musi być elastyczny. Dynamiczne zmiany to codzienność, dlatego powinieneś być na nie przygotowany. Analizuj więc, które działania się sprawdzają, a z których w dłuższej perspektywie lepiej zrezygnować. Komunikuj zmiany pracownikom, badaj ich reakcję i konsultuj się z nimi.

Pamiętaj, że Twój zespół może pracować z dowolnego miejsca na Ziemi i o dowolnym czasie. Bądź więc otwarty na różne sposoby działania. Szukaj również innowacji i nie bój się ich wprowadzać. Wówczas hybrydowa praca będzie efektywna.

5. Określenie oczekiwań

Jasne określenie oczekiwań to klucz do sukcesu. Niezależnie od tempa zmian czy też miejsca wykonywania obowiązków precyzyjne postawienie celów ułatwi pracę całemu zespołowi. Systematycznie rewiduj oczekiwania i dostosowuj je do bieżącej sytuacji. Postaw na jasną i rzetelną komunikację. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy wprowadzane zmiany i cele są zrozumiałe i osiągalne na pracowników.

6. Wypełnienie luki

W przypadku pracy w trybie hybrydowym część pracowników przebywa na co dzień w biurze, część w domu. Warto więc znaleźć sposób na ich efektywną współpracę. W tym celu wykorzystać możesz wideokonferencje, a także komunikatory, które umożliwiają szybką wymianę zdań. Na rynku nie brakuje narzędzi, które pozwolą zintegrować zespół i zapewnić mu swobodną komunikację. Przetestuj kilka wraz z pracownikami i wybierz najlepsze rozwiązanie.

7. Planowanie powrotu

Niepewność to znak nowej rzeczywistości. Dlatego potrzebujesz dobrego planu, który określi sposób prowadzenia działalności niezależnie od sytuacji. Nawet jeśli dziś część zespołu pracuje w biurze, za kilka dni może się okazać, że muszą oni przejść na pracę zdalną. I na odwrót – ci, którzy pracują w domu, mogą za niedługo wrócić do biura. Twój plan powinien więc uwzględniać różne scenariusze.