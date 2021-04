Elastyczne godziny pracy zamiast sztywnego grafiku - Polacy nie chcą w pełni stałych godzin pracy. Jakie rozwiązanie byłoby idealne?

Elastyczne godziny pracy popularne wśród Polaków

Jak wskazano w raporcie "Decoding Global Talent", dla którego polskie dane opracował serwis Pracuj.pl, co trzeci respondent z naszego kraju chciałby mieć w pełni elastyczne godziny pracy, a 23 proc. - sztywny grafik. Średnia globalna dla pełnej elastyczności wyniosła 20 proc., a dla "w pełni sztywnych godzin pracy" – 36 proc.

Praca zdalna i praca hybrydowa w Polsce

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że pandemia "przyniosła globalny wzrost znaczenia pracy zdalnej". Jak wykazały badania, pod koniec ubiegłego roku wykonywała ją połowa światowych respondentów (51 proc.). Przed pandemią było to 31 proc. "Zaobserwowany wzrost nie oznacza jednak jednoznacznej dominacji pracy z domu" - zaznaczono w środowej informacji pasowej. Tylko co piąty (19 proc.) respondent przyjął ten model pracy w trakcie pandemii na pełen etat, a 32 proc. realizowało zadania w modelu hybrydowym.

Jak podkreślono, Polska wyróżnia się na tle globalnym pod względem adaptacji modelu zdalnego i skali zmian, które wprowadziła w tym obszarze pandemia. Według badań tylko co czwarty (26 proc.) badany pracownik z naszego kraju miał przed pojawieniem się COVID-19 i pierwszym lockdownem możliwość pracować przynajmniej częściowo poza siedzibą firmy, z czego co 20. – w pełni zdalnie. - "Pod koniec ubiegłego roku ten udział wzrósł do aż 65 proc., przy czym 30 proc. respondentów wykonywało pracę wyłącznie poza biurem" - czytamy.

Praca zdalna - pracownicy umysłowi i branża cyfrowa

Polska znalazła się na 10. miejscu pod względem udziału osób pracujących zdalnie lub hybrydowo wśród pracowników umysłowych i w branży cyfrowej (85 proc.). Przed pandemią wskaźnik ten sięgał 33 proc. i "był jednym z najniższych wśród badanych państw". Na najwyższych pozycjach pod względem zaangażowania pracowników umysłowych w pracę zdalną lub hybrydową uplasowały się Holandia, Wielka Brytania, Luksemburg, RPA, Irlandia i Francja.

2-3 dni pracy zdalnej w tygodniu - rozwiązanie idealne

Z raportu wynika też, iż 89 proc. respondentów globalnego badania chce mieć dostęp do pracy zdalnej. Wykonywanie obowiązków wyłącznie poza biurem wybrało 24 proc. respondentów, a w modelach hybrydowych – 64 proc. Najczęściej preferowaną formą były 2-3 dni pracy zdalnej w tygodniu – wybrała ją blisko połowa badanych.

W przypadku Polski nieco wyższy jest udział form hybrydowych (71 proc.), a niższy – osób chcących pracować w przyszłości wyłącznie w biurze lub w pełni zdalnie - wskazano. Dodano, że co trzeci respondent z naszego kraju (32 proc.) chciałby mieć w pełni elastyczne godziny pracy, a 23 proc. - całkowicie sztywny grafik pory wykonywania obowiązków. Dla porównania, średnia globalna dla pełnej elastyczności wyniosła 20 proc., a dla w pełni sztywnych godzin pracy – 36 proc.

Zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce chęć elastycznych godzin pracy deklarują najczęściej pracownicy branży digital oraz pracownicy umysłowi – oni najczęściej też wykonują ją w tym modelu obecnie. Na drugim miejscu znaleźli się tradycyjni pracownicy biurowi, a trzecim – pracownicy społeczni i fizyczni. W ocenie autorów badania ważne jest "rozwijanie i ulepszanie strategii pracy hybrydowej, a także ocena wartości i celów firmy w obliczu nowej rzeczywistości".

Raport „Decoding Global Talent” został przygotowany przez międzynarodową sieć portali rekrutacyjnych The Network. W opracowaniu danych organizację wspierała globalna firma konsultingowa Boston Consulting Group, a w przypadku danych z Polski - serwis Pracuj.pl. Badanie towarzyszące raportowi przeprowadzono między październikiem a grudniem 2020 r. na grupie ponad 200 tys. respondentów z 190 krajów – w tym ponad 1,7 tys. z Polski.

Źródło: PAP