29 lutego – dodatkowy dzień w roku? Jak to jest z tym czasem i czy masz go dla siebie?

Dziś 29 lutego 2024 roku – masz dodatkowy dzień w roku i zastanawiasz się co z nim zrobić? Czym dla Ciebie jest czas? Czy umiesz nadać mu priorytet? Poznaj 8 zasad efektywnego zarządzania czasem i znajdź czas dla siebie. Finalnie „nie chodzi o to, żeby mieć czas. Chodzi o to, żeby z niego korzystać”. Praktycznych rad udziela psycholog Aleksandra Kolińska.

29 luty raz na cztery lata

Luty 2024 roku obdarowuje nas dodatkowym dniem. Niby nic nowego, zdarza się to przecież raz na cztery lata, ale bez dodania dnia przestępnego nasz kalendarz powoli traciłby synchronizację z porami roku. Ten bonusowy dzień pojawiający się co cztery lata rekompensuje ćwierć dnia na orbicie Ziemi wokół Słońca. Dzięki tej korekcie pory roku pozostają zgodne z Rokiem Kalendarzowym.

Aleksandra Kolińska - psycholog, mediator, negocjator

Czym dla mnie jest czas?

Ogólnie rzecz biorąc 29 lutego wyróżnia się jako dzień wyjątkowy zarówno pod względem astronomicznym jak i kulturowym, przypominając o zawiłościach naszego systemu kalendarzowego i dziwactwach związanych z odmierzaniem czasu wśród nas ludzi. Może być to również zachęta do refleksji na temat tego, czym dla mnie jest czas? Jak mogę sobie pomóc go zorganizować? Czy wolny czas to naprawdę luksus tylko dla wybranych?

Czas to luksus

Czas coraz częściej uznawany jest za dobro luksusowe, a to dlatego, że jest zasobem ograniczonym, którego nie można uzupełnić ani kupić. W przeciwieństwie do pieniędzy czy innych dóbr materialnych czasu nie da się gromadzić. Każdy człowiek ma przydzieloną ilość czasu, a sposób w jaki go spędza staje się odzwierciedleniem priorytetów, wartości, aspiracji.

Wiecznie w pędzie

W dzisiejszych dynamicznych czasach nastawionych na wieczne działanie, wieczne bycie w pędzie ludzie często czują się przytłoczeni obowiązkami, odpowiedzialnością czy porównaniami do innych osób, których życie obserwujemy chociażby w social mediach.

Wymagania związane z pracą, rodziną, życiem towarzyskim, dążeniem do lub utrzymywaniem konkretnego statusu życia pozostawiają niewiele przestrzeni na odpoczynek, relaks czy realizację osobistych zainteresowań. W rezultacie czas staje się cennym dobrem, którym trudno jest mądrze zarządzać.

Co więcej, rozpowszechniająca się technologia bardzo mocno zaciera granice między pracą a życiem osobistym, czasem wolnym. Wiele osób ma trudności ze znalezieniem balansu między życiem zawodowym i osobistym co może prowadzić do odczuwania stresu a nawet wypalenia.

Masz czas? Nadaj mu priorytet

Dla tych, którzy mają środki, elastyczność i umiejętności, aby nadać swojemu czasowi priorytet staje się on luksusem, którym należy się delektować i cieszyć. Niezależnie od tego czy chodzi o spędzanie czasu z bliskimi, rozwijanie pasji czy może poświęcenie 10 min na pyszną kawę, delektując się chwilą odprężenia i docenieniem prostych przyjemności życia.

Krótko mówiąc, czas jest luksusem, ponieważ oferuje możliwości tworzenia znaczących doświadczeń, tworzenia wspomnień, nawiązywania więzi oraz kultywowania poczucia spełnienia i dobrego samopoczucia. Uznając wartość czasu i dokonując świadomych wyborów dotyczących jego spędzania, mamy wpływ na poprawę jakości życia i odnajdywanie satysfakcji.

8 zasad efektywnego zarządzania czasem

Efektywne zarządzanie czasem według psychologii obejmuje zrozumienie ludzkich zachowań, procesów poznawczych i motywacji w celu optymalizacji produktywności i dobrego samopoczucia. Oto kilka strategii zakorzenionych w zasadach psychologicznych:

Wyznaczaj sobie jasne cele - zdefiniuj konkretne, osiągalne cele, które są zgodne z Twoimi wartościami i priorytetami. Ustal priorytet zadań - identyfikuj zadania na podstawie ich wartości i pilności. Warto skorzystać z techniki takiej jak zasada pilności i ważności Eisenhovera. Pomaga ona podzielić zadania na 4 grupy: ważne i pilne, ważne i niepilne, nieważne i pilne oraz nieważne i niepilne. Koncentruj się na zadaniach o wysokim priorytecie, które są zgodne z Twoimi celami i wartościami. Podziel zadania na fragmenty, którymi łatwiej będzie zarządzać. Złożone zadania przytłaczają. W końcu tyle tego jest, że łatwiej odkładać na później niż faktycznie się do tego zabrać. Podziel większe zadania na mniejsze, bardziej wykonalne kroki i zabierz się za te, na które akurat masz ochotę. Pomaga to zapobiec przytłoczeniu i zwiększa motywacje. To podejście zwane „dzieleniem na kawałki„ ułatwia zarządzanie zadaniami. Wykorzystaj techniki zarządzania czasem. Jedną z nich jest technika Pomodoro czyli praca w określonych odstępach czasu z przerwami, przydzielanie określonych ram czasowych na zadania oraz zasada 2 minut czyli rozprawianie się z zadaniami, które zajmują mniej niż dwie minuty od razu. Ćwicz świadomość czasu. Rozwijaj świadomość tego w jaki sposób spędzasz czas. Możesz do tego wykorzystać kalendarz, kartkę i długopis czy stworzone w tym celu aplikacje dostępne na smartfonach. Pomoże Ci to zaobserwować swoje wzorce zachowania i monitorować swój czas. Zrozum mechanizmy prokrastynacji, których napędem najczęściej jest lęk przed porażką, brak motywacji. Wyznaczanie sobie terminów, korzystanie z technik omówionych powyżej ułatwia organizacje czasu i kończenie podjętych działań. Spróbuj w miarę możliwości zminimalizować czynniki rozpraszające, tworząc sprzyjające dla siebie środowisko pracy, wyznaczając sobie przerwy i ćwicząc techniki uważności, aby utrzymać skupienie i uwagę. Rób sobie regularne przerwy, są one potrzebne po to, aby naładować baterie i zapobiec wypaleniu. Badania sugerują, że krótkie okresy odpoczynku mogą poprawić funkcje poznawcze, produktywność i kreatywność.

Bądź dla siebie miły

Aby odnaleźć balans praktykuj współczucie i uważność dla samego siebie. Bądź dla siebie miły, traktuj się jak swojego najlepszego przyjaciela. Bądź obecny w tu i teraz. Doceniaj swoje wysiłki, a niepowodzenia traktuj jak lekcje.

Nie masz czasu na tygodniowe wakacje? Nic straconego

Warto pamiętać, żeby wybierać to, co rezonuje z nami najbardziej. Sprawdzaj, co na Ciebie działa najlepiej. Może jesteś w miejscu, gdzie czas wolny nie jest Twoim priorytetem i nie chcesz lub nie możesz sobie pozwolić na tygodniowe wakacje. W porządku. Chwila dla siebie z kawą, kąpiel ze świecami czy przejażdżka autem słuchając ulubionej muzyki, też mogą stać się luksusową chwilą dla siebie.

Jeśli wymienione wyżej techniki stanowią dla Ciebie zbyt duże wyzwanie, poszukaj wsparcia wśród najbliższych lub profesjonalistów na przykład na sesjach terapeutycznych. Taka godzina dla siebie w natłoku codziennych zadań może stanowić źródło wytchnienia.

Czas to pieniądz?

Mówi się, że czas to pieniądz i faktycznie coś w tym jest. Gdyby zmienić jednostkę czasu z godzin na złotówki, większość z nas zupełnie inaczej by nim dysponowała. Każdy z nas inaczej dysponuje swoimi monetami i dla każdego co innego jest ważne.

Finalnie „nie chodzi o to, żeby mieć czas. Chodzi o to, żeby z niego korzystać” według tego co na danym etapie życia jest dla nas ważne i daje nam poczucie szczęścia.

Moim zdaniem warto pamiętać, że czas jest ograniczony i tylko co 4 lata dostajemy prezent w postaci dodatkowego dnia.