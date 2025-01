Ile dni ma luty w 2025 roku – 28 czy 29? Rok przestępny to rok, który liczy 366 dni i występuje co 4 lata. Lata nieprzestępne liczą 365 dni. Dlaczego akurat luty jest najkrótszym miesiącem w roku? Jaka jest historia kalendarza? Kto po raz pierwszy wprowadził podział dni na robocze i świąteczne? Pobierz kalendarz lutego 2025 do druku.

Luty 2025 – ile dni?

Miesiąc luty w 2025 roku ma standardowe 28 dni. Rok 2024 to był rok przestępny, a więc liczył 366 dni. Wówczas luty miał 29 dni. Ziemia obraca się wokół Słońca dłużej niż 365 dni. Ruch Ziemi trwa blisko 365,25 dnia czyli 365 dni i 6 godzin. Rok przestępny występuje co 4 lata, tak aby wyrównać te dodatkowe 6 godzin (6 x 4 = 24 godziny czyli jedna dodatkowa doba – 29. dzień lutego). Kolejny rok przestępny to 2028.

Ważne Luty w 2025 roku ma 28 dni. 29 dni miał w 2024 r., a kolejny raz będzie dłuższy w 2028 r.

Luty 2025 – kalendarz do druku

Luty w 2025 roku rozpoczyna się w sobotę i kończy w piątek. Dnia 2 lutego w niedzielę wypada Ofiarowanie Pańskie czyli Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Nie jest to święto ustawowo wolne od pracy. To normalny dzień roboczy. Tłusty czwartek przypada na dzień 27 lutego. W tym dniu pracodawcy wyznający politykę dbania o dobrostan swoich zespołów często organizują słodki poczęstunek dla pracowników.

Rok przestępny – 2024 i 2028

Skąd wywodzi się rok przestępny? Od kiedy jest stosowany? Rok przestępny występujący co 4 lata stosowany jest już od 9 r. p.n.e. Jednak w 1582 roku papieża Grzegorza XIII wprowadził bullą Inter gravissimas kalendarz gregoriański, którym posługujemy się do dziś. Zmienił nim dwie istotne rzeczy:

pominięto 10 dni od 5 października 1582 roku do 14 października 1582 roku (z zachowaniem ciągłości dni tygodnia) w celu likwidacji powstałego opóźnienia oraz doprecyzowano zasady obliczania lat przestępnych – wyjątkiem są lata o numerach podzielnych przez 100, ale niepodzielne przez 400 (nie były przestępne, np. 1700, 1800, 1900)

Ostatnim rokiem przestępnym był rok 2024, a więc najbliższe lata przestępne to 2028, 2032, 2036 i 2040.

Dlaczego luty jest najkrótszym miesiącem w roku?

Odpowiedź na pytanie, dlaczego luty to najkrótszy miesiąc w roku, jest bardzo prosta. Luty w czasach starożytnych był ostatnim miesiącem roku. Miał więc najmniej dni, ponieważ de facto tylko tyle „zostało” do rozdysponowania.

Luty i historia kalendarza

Wróćmy jednak do czasów starożytnych. Jeszcze przed naszą erą lutego w ogóle nie było w kalendarzu. Nie wyodrębniono też miesiąca stycznia. Obecny okres stycznia i lutego był traktowany jako jeden 61-dniowy czas wyjęty z kalendarza, który liczył wówczas 10 miesięcy (stąd nazwy niektórych miesięcy). Zimowy okres traktowany był po macoszemu jako czas bezużyteczny – nie wykonywano wówczas żadnych ważniejszych prac rolniczych sprzężonych z porami roku. Tak skonstruowany kalendarz, tzw. romulusowy, powstał na podstawie faz księżyca i liczył tylko 304 dni. Zaczynał się od równonocy wiosennej (obecnie występuje między 19 a 21 marca). Miesiące 10-miesięcznego kalendarza nazywały się jak poniżej.

KALENDARZ RZYMSKI ROMULUSOWY MIESIĄCE LICZBA DNI Martius 31 Aprilis 30 Maius 31 Iunius 30 Quintilis 31 Sextilis 30 September 30 October 31 November 30 December 30

Następujące po sobie miesiące, poczynając od piątego, swoje nazwy zawdzięczają właśnie kolejności (quintilis – piąty, sextilis – szósty itd.).

Z biegiem czasu, kiedy zgodnie z niektórymi teoriami Rzymem władał Numa Pompiliusz (VII-VI wiek p. n. e.), wyodrębniono Februarius i Ianuarius czyli luty i styczeń. Jako że rok zaczynał się wówczas od marca, były to ostatnie miesiące roku kalendarzowego. Ten tzw. kalendarz rzymski królewski miał 355 dni. Liczbę dni w miesiącu ustalano w ten sposób, aby była to liczba nieparzysta. Uważano, że liczby parzyste są nieszczęśliwe. Luty jako ostatni w roku otrzymał tyle dni, ile zostało z puli roku czyli z 355 dni czyli 28. Jako jedyny miał parzystą liczbę dni.

KALENDARZ RZYMSKI KRÓLEWSKI MIESIĄCE LICZBA DNI Martius 31 Aprilis 29 Maius 31 Iunius 29 Quintilis 31 Sextilis 29 September 29 October 31 November 29 December 29 Ianuarius 29 Februarius 28

Ważne Uważa się, że Numa Pompiliusz jako pierwszy wprowadził 12-miesięczny kalendarz, a także podział dni na robocze (dies fasti) oraz świąteczne (dies nefasti).

Februarius jako ostatni miesiąc roku związany był z oczyszczaniem przed nadchodzącym nowym rokiem. Februa z łaciny oznacza „czyścić”. Okres ten zamykał zimę i składano bogom ofiary w celu oczyszczenia się z grzechów z całego roku.

Skoro poprzedni kalendarz liczył 304 dni, a nowy 355 dni to dodano 51 dni. A co z pozostałymi 10 dniami z okresu zimowego? Przypomnijmy, że wcześniej okres wyjęty z kalendarza liczył aż 61 dni. Rozwiązano to w ten sposób, że co dwa lata dodawano kolejny miesiąc - mercedonius. Liczył 22 lub 23 dni i występował pomiędzy 24 a 25 lutego. Chodziło o to, aby rok miesiąc ten kończył się na 4 dni przed nowiem księżyca. Taki mechanizm miał zapewnić zharmonizowanie kalendarza z porami roku.

W 46 roku p.n.e. w związku z manipulowaniem kalendarzem przez kapłanów sprawujących nad nim pieczę konieczna była reforma juliańska. Rozbieżność kalendarza z porami roku osiągnęła okres jednego kwartału. W związku z powyższym Juliusz Cezar zlecił przygotowanie kalendarza astronomowi Sosygenesowi z Aleksandrii. Nowy kalendarz liczył 365,25 dnia w roku czyli tyle, ile faktycznie zajmuje Ziemi obieg wokół Słońca. Kalendarz juliański to 12 miesięcy, które liczą 30 i 31 dni (wydłużono więc miesiące). Jedynym wyjątkiem pozostaje luty, który liczy 28 dni i 29 dni w roku przestępnym czyli co 4 lata. Jednak aż do 9 r. p.n.e lata przestępne liczone były błędnie co 2-3 lata. Aby wyrównać tę nieprawidłowość, przez 12 kolejnych lat zaniechano dodawania dodatkowego dnia.

KALENDARZ JULIAŃSKI MIESIĄCE LICZBA DNI Martius 31 Aprilis 30 Maius 31 Iunius 30 Quintilis 31 Sextilis 31 September 31 October 30 November 31 December 30 Ianuarius 31 Februarius 28

Co ciekawe, nazwa dzisiejszego lipca (wcześniej Julius) pochodzi od Juliusza Cezara. Aby oddać mu cześć, po śmierci miesiąc jego narodzin Quintilis (czyli piąty) został przekształcony na Julius. Natomiast dzisiejszy sierpień (wcześniej Augustus) został tak nazwany na cześć Oktawiana Augusta. W tym przypadku Sextilis (czyli szósty) stał się Augustusem. Mówi się, że Oktawian August nie chcąc być gorszym od Juliusza Cezara dodał do sierpnia 1 dzień kosztem lutego. Takie wytłumaczenie nie znajduje jednak poparcia w rzeczywistości, gdyż miesiąc luty był krótszy już w latach wcześniejszych.

Kiedy luty stał się drugim miesiącem w roku?

Na początku luty był ostatnim miesiącem w roku, kończył najmniej znaczący okres zimowy. Urzędy w starożytnym Rzymie rozpoczynały działalność w marcu i to był początek roku. Zmieniło się to w 153 r. p.n.e, kiedy jesienią dwaj konsulowie (najważniejsi urzędnicy w Rzymie) zginęli w walce na terenie współczesnej Hiszpanii. Niezbędne było powołanie nowych konsuli na ich miejsce. Rozpoczęli oni swoje urzędowanie już z dniem 1 stycznia następnego roku i od tej pory początek roku (sprzężony z działalnością urzędów) liczony jest właśnie od stycznia. Tym samym luty stał się drugim miesiącem w roku.