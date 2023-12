Luty 2024 – godziny pracy, dni wolne

Luty 2024 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w najkrótszym miesiącu w roku przestępnym. Oto kalendarz lutego 2024 roku, który ma 29 dni.

Luty 2024 – kalendarz

Rok 2024 to rok przestępny. Występuje raz na cztery lata i charakteryzuje się tym, że do lutego dodawany jest dodatkowy dzień. Normalnie drugi miesiąc roku liczy 28 dni, a raz na cztery lata 29. Tym rokiem przestępnym jest właśnie 2024 rok. Jest to związane z ruchem Ziemi wokół Słońca, który wynosi 365,25 dnia. 0,25 dnia to 4 godziny. Skoro zwykły rok trwa 365 dni to dla wyrównania tej różnicy 6 godzin, co cztery lata (6x4=24 godziny = 1 doba) dodaje się 1 dodatkowy dzień w roku.

Luty 2024 - dni pracy i dni wolne (29 dni - rok przestępny) Shutterstock

Więcej na ten temat i historii kalendarza (m.in. dlaczego luty jest najkrótszym miesiącem w roku)

Luty 2024 - dni wolne od pracy

W Polsce dniami wolnymi od pracy są niedziele i zwykle soboty, co wynika z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (Kodeks pracy). W związku z tym w lutym 2024 roku jest 8 dni wolnych od pracy. W miesiącu tym wypadają bowiem 4 pełne weekendy (8 dni weekendowych - 4 soboty i 4 niedziele).

Są to jedyne dni wolne w tym miesiącu, ponieważ ustawa o dniach wolnych od pracy nie przewiduje żadnych świąt w tym miesiącu. Ustawa wymienia 13 świąt, tzw. czerwonych kartek, które wypadają w innych miesiącach roku kalendarzowego i są to:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Zobacz więcej: Dni wolne od pracy 2024

Luty 2024 - dni robocze

W lutym 2024 roku są 4 pełne tygodnie i dodatkowy 1 dzień roboczy (4 x 5 + 1 = 21). W związku z powyższym luty tego roku liczy 21 dni roboczych.

Wymiar czasu pracy Luty 2024 dni robocze 21 godziny pracy 168 dni wolne od pracy 8

Luty 2024 - godziny pracy

21 dni roboczych x 8 godzin = 168 godzin pracy

Oznacza to, że w lutym 2024 roku przepracujemy 168 godzin. Tyle samo godzin pracy będzie w styczniu, marcu, kwietniu, sierpniu i wrześniu. Najmniej godzin roboczych wypada w listopadzie – tylko 152 godziny. Natomiast najwięcej godzin pracy przypada na lipiec i październik - po 184 godziny.

Jak oblicza się godziny pracy w miesiącu?

Kodeks pracy w art. 130 § 1 i 2 reguluje sposób obliczania godzin pracy w miesiącu. Wyróżnia się trzy kroki:

mnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym;

dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych do końca okresu rozliczeniowego;

odjęcie od otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w danym okresie rozliczeniowym.

Przykład Miesiąc luty 2024 ma cztery pełne tygodnie pracy plus jeden dzień roboczy. Nie wypada w nim żadne święto ustawowo wolne od pracy. Ile godzin roboczych jest w tym miesiącu? 40 x 4 = 160

160 + (8 x 1) = 168

168 – 0 = 168 W omówionym przypadku jest 168 godzin roboczych.