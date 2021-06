HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

HR w czasie pandemii COVID-19

Powiedzieć, że pracownicy obszaru związanego z human resources pozostali niewzruszonym centrum w dobie tsunami, jakie zaserwowała rynkowi pracy i organizacjom pandemia, to może za dużo. Faktem jednak jest, że zarówno wyniki zeszłorocznego badania „HR-owca portret własny”, jak i jego tegorocznej edycji jasno wskazują: stabilizacja i równowaga to domeny tych, którzy stoją na straży ludzi w firmach, czasem przedkładając mocno ich dobro ponad swoje własne potrzeby. Zbliżający się Ogólnopolski Dzień Pracowników HR, czyli HR Day, to dobry moment, aby zbadać puls polskiej branży zarządzania zasobami ludzkimi.

Od czasu wspomnianej wyżej potężnej fali zmian, która nie oszczędziła nikogo, minął już ponad rok. I choć otoczenie VUCA (ang. niepewności, złożoności, zmienności) nadal kładzie się mniejszym lub większym cieniem na rynku pracy, to jednak można stwierdzić, że pierwszy kurz opadł. Nieodpuszczająca tak łatwo pandemia stała się znanym wrogiem, a zarówno pracodawcy, jak pracownicy – choć często w bólach – nauczyli się skutecznie funkcjonować w nowej normalności.

20 czerwca - Ogólnopolski Dzień Pracowników HR

Obchodzony w Polsce 20. czerwca Ogólnopolski Dzień Pracowników HR powoli zbliża się do okrągłej rocznicy istnienia – święto to, doceniające pracowników działów personalnych, zostało w Polsce zainicjowane i spopularyzowane przez Pracuj.pl 8 lat temu. To właśnie wtedy również zostało przeprowadzone pierwsze badanie „HR-owca portret własny”, które to od tamtej pory co roku bada branżowy puls. Jak zauważa Iga Pazio, B2B Marketing Communications Manager w Grupie Pracuj, autorka badania i raportu, HR Day w tym roku ma jeszcze bardziej szczególny wymiar. Już zeszłoroczny Dzień HR-owca upływał w specyficznej atmosferze, byliśmy bowiem nadal w pierwszej fazie uderzenia pandemii i w czerwcu zeszłego roku nadal wiele firm borykało się nie tylko z zewnętrzną rzeczywistością, ale też z wewnętrznymi turbulencjami.

- Dziś, ponad rok od tamtych wydarzeń, cały rynek pracy jest już znacznie bogatszy w wiedzę i rozwiązania, odebraliśmy wiele lekcji. Nie inaczej rzecz ma się w przypadku tych, którzy w pandemicznej zawierusze stanęli w pierwszej linii frontu. Powiedzieć bowiem, że HR-owcy zakasali rękawy i przeprowadzili swoje organizacje i wszystkim ludzi w nich przez turbulentny czas, to eufemizm. Dlatego warto tak „swojemu” HR-owi w firmie, jak i całemu środowisku human resources powiedzieć ponownie „dziękujemy, że jesteście” i dać im swoisty znak rozpoznania. Również dlatego, że – jak wynika z badania „HR-owca portret własny” – dla 71% pracowników HR to współpracownicy są jednym z kluczowych motywatorów, a dla 61% takim dodatkowym motywatorem jest właśnie docenienie ze strony pracowników – komentuje Iga Pazio.

Jak zatem wygląda szczegółowe „sprawdzam!” w przypadku HR-owców? Czy są obszary, gdzie zmiany odcisnęły swoje piętno na codzienności pracowników branży human resources? A może trudny czas ostatnich kilkunastu miesięcy wpłynął na satysfakcję i zadowolenie z pracy w działach HR? Jak pracownicy działów personalnych postrzegają obecnie swoją pozycję w organizacjach?

Na powyższe i wiele innych pytań o kondycję branży odpowiadania tegoroczny raport z badania „HR-owca portret własny 2021", którego wyniki komentują również branżowi eksperci.

Pobierz raport: https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/raport-z-badania-hr-owca-portret-wlasny-2021/

Źródło: Grupa Pracuj