5 kroków do rozwoju kariery kobiety w IT

Kobiety w IT na Pomorzu

Znaczący wpływ na tempo wzrostu gospodarczego ma szybki rozwój technologii. W województwie pomorskim, w sektorze IT zatrudnionych jest niemal 30 tys. osób, w tym 30% to kobiety, których sektor technologiczny naprawdę potrzebuje. Firmy oparte na zróżnicowanych zespołach osiągają lepsze wyniki, łatwiej im zatrudnić talenty, mają bardziej zaangażowanych pracowników i utrzymują niższe wskaźniki rotacji dobrowolnej niż te jednolite płciowo.

Polecamy: Nowy JPK_VAT + Nowe oznaczenia (szczegółowa tabela) + 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT - Komplet





Wartość zróżnicowanego zespołu

Potrzeba wzrostu poziomu zatrudnienia kobiet w obszarze IT jest coraz większa. Powodowane dynamicznym rozwojem branży zapotrzebowanie na kompetencje daje szansę na atrakcyjny rozwój kariery. Z przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz z Antal badań, opisanych w raporcie pt. “Kobiety IT na Pomorzu”, wynika jedno – aby kobiety na Pomorzu chętniej zaczęły rozpatrywać możliwości zatrudnienia w obszarze technologii, konieczna jest współpraca jednostek edukacyjnych, pracodawców oraz władz regionu pomorskiego.

"Samorząd Województwa Pomorskiego od lat stara się być aktywnym partnerem w rozwoju i wdrażaniu wyżej wymienionych technologii. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że kluczowym czynnikiem i motorem do ich rozwoju są ludzie posiadający odpowiednie kompetencje IT. Raport Kobiety w IT na Pomorzu 2020 przedstawia kompleksowy obraz funkcjonowania kobiet na rynku pracy oraz w strukturach edukacyjnych w branży IT wskazujący na szanse i bariery rozwojowe na ścieżce kariery" - mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Perspektywy zawodowe, elastyczny czas pracy, rozwój zawodowy i wysokie zarobki

Z przeprowadzonego badania wynika, że większość respondentek (74%) decyduje się na rozwój w obszarze IT, kierując się perspektywami zawodowymi. Branża IT jest jedną z najbardziej zróżnicowanych, co pandemia Covid-19 tylko potwierdziła. Kobiety, które zdecydują się pracować i rozwijać w obszarze IT w województwie pomorskim mogą znaleźć zatrudnienie w blisko 10 tysiącach firm zarejestrowanych w sektorze informacji i komunikacji. Najważniejszą zaletą pracy w tym obszarze wg badanych jest elastyczny czas pracy. Tę odpowiedź wskazało 72% kobiet i 81% mężczyzn. Dużymi plusami są także: możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia oraz wysokie zarobki (66%). Warto również podkreślić, że 86% kobiet w IT jest zadowolonych z wybranej ścieżki kariery.