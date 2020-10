7 grzechów głównych rekrutera IT.

Badanie "Candidate Experience w Polsce" w 2020 r.

Według 5. edycji raportu „Candidate Experience w Polsce” przygotowanego przez eRecruiter i Great Digital tylko 16% firm w Polsce bada satysfakcję z przebiegu procesu rekrutacji kandydatów do pracy. Avenga IT Professionals należy do tego niewielkiego grona. Tym razem postanowiła podzielić się wnioskami z odpowiedzi osób, które nie tylko spełniają wysokie wymagania pracodawców, ale też dużo wymagają od innych.

Grzech 1: brak feedbacku po zakończonym procesie rekrutacyjnym

Konieczność udzielania feedbacku to jedna z pierwszych rzeczy, której uczy się młodych Rekruterów. Teoretycznie wszyscy wiedzą i rozumieją, jak istotny element procesu rekrutacyjnego to jest. Jednak nadal zdarzają się przypadki, gdy Rekruterzy po prostu o informacji zwrotnej zapominają. Kandydat poświęca na rozmowę z Rekruterem mnóstwo czasu i energii, angażuje się emocjonalnie. Przekazana informacja zwrotna pozwala Kandydatowi na świadome decydowanie o dalszych krokach dotyczących poszukiwania nowego miejsca pracy, pomaga w budowaniu odpowiednich oczekiwań. Negatywna informacja zwrotna to także przyczynek do Jego dalszego rozwoju. Specjaliści IT bardzo cenią sobie szczegółowe feedbacki. Wysoko oceniają firmy, które przekazują dokładne informacje dotyczącą tego, jakich zagadnień technicznych zabrakło i czego Kandydat powinien się jeszcze nauczyć, by w przyszłości wrócić do rozmów o możliwości nawiązania współpracy. Praktyka pokazuje, że przekazany feedback to wbrew pozorom pozostawienie otwartych drzwi na rozmowę o innych procesach rekrutacyjnych.





Grzech 2: brak informacji o statusie Kandydatury

Nic bardziej nie frustruje Kandydata, niż brak wiedzy o statusie Jego Kandydatury. Dlatego bardzo istotne jest, aby Rekruter na bieżąco rozmawiał z Kandydatem o tym, jak wygląda aktualna sytuacja w procesie, kiedy spodziewać się może kolejnych decyzji, jak wyglądają Jego wrażenia po kolejnych etapach rozmów, a także jaki jest status innych procesów rekrutacyjnych, w których bierze udział. Bieżąca komunikacja pozwala zarządzać oczekiwaniami jednej i drugiej strony procesu, pomaga na bieżąco rozwiązywać wątpliwości i potencjalne problemy a także, co szczególnie ważne z punktu widzenia Rekrutera, buduje zaangażowanie Kandydata, który czuje, że po drugiej stronie ma partnera, któremu zależy na osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest doprowadzenie procesu rekrutacyjnego do szczęśliwego końca.

Grzech 3: brak umówionego kontaktu

Rekruter umawia się z Kandydatem na kontakt i obiecuje feedback w określonym terminie. Niestety informacji nie udało się zdobyć, w związku z tym rezygnuje z kontaktu. Niedotrzymywanie terminów to problem, który pojawia się w procesach rekrutacyjnych bardzo często. Nie dotrzymują ich zarówno hiring managerowie, Kandydaci jak i sami Rekruterzy. Cały świat się nie zmieni, ale możemy i powinniśmy skontaktować się z Kandydatem w obiecanym terminie. Jeden z Kandydatów rekrutowanych przez firmę Avenga powiedział, że informacja o tym, że nadal czekamy to też informacja i to bardzo cenna. Kandydaci odbierają to jako oznakę szacunku.