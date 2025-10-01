Rosnące braki kadrowe i coraz większa konkurencja o pracowników sprawiają, że przedsiębiorstwa sięgają po nowe narzędzia, które pozwalają skutecznie zarządzać rekrutacją. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się trendów w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, jest stała rekrutacja (Recruitment Process Outsourcing, RPO).

Stała rekrutacja zamiast gaszenia pożarów – RPO zmienia rynek pracy

Rosnące braki kadrowe i coraz większa konkurencja o pracowników sprawiają, że przedsiębiorstwa sięgają po nowe narzędzia, które pozwalają skutecznie zarządzać rekrutacją. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się trendów w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, jest stała rekrutacja (Recruitment Process Outsourcing, RPO) wykwalifikowanych pracowników – od brygadzistów, spawaczy i inżynierów po dyrektorów generalnych. Model RPO oznacza powierzenie części lub całości procesów rekrutacyjnych zewnętrznym specjalistom, którzy działają w ścisłej współpracy z firmami. Dzięki czemu te mogą szybciej pozyskiwać kandydatów, skuteczniej zarządzać kosztami i zyskać większą przewidywalność procesów kadrowych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Korzyści RPO jest wiele: skrócenie czasu zatrudnienia – w przypadku dużych centrów logistycznych czas obsadzenia wakatu skraca się średnio o 30 – 40%

Korzyści RPO jest wiele: skrócenie czasu zatrudnienia – w przypadku dużych centrów logistycznych czas obsadzenia wakatu skraca się średnio o 30 – 40%. Wykwalifikowanych specjalistów np. inżynierów, spawaczy czy elektryków jest skończona liczba na rynku pracy, a dostawcy RPO prowadzą ciągły nabór i rozbudowują bazy kandydatów, dzięki czemu firma zyskuje dostęp do gotowej puli profesjonalistów, co pozwala na szybkie obsadzanie deficytowych stanowiska niż w przypadku standardowej rekrutacji. Znacząca jest redukcja kosztów rekrutacji – zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników tradycyjnie wymaga dużych budżetów na dział HR, reklamę i headhunting.

W modelu RPO część funkcji przejmują zewnętrzni eksperci, co redukuje wydatki o 20–30% bez utraty jakości. Zespoły RPO specjalizują się w wąskich rynkach (np. w Polsce – w produkcji i logistyce) i rozumieją specyfikę kompetencji, co zwiększa szanse na pozyskanie naprawdę odpowiedniego specjalisty, ogranicza rotację i zmniejsza ryzyko „nietrafionego zatrudnienia”. RPO to też lepsza skalowalność biznesu – jeśli firma otwiera nowe biura lub uruchamia nowe projekty (np. centrum R&D), RPO zapewnia systematyczny nabór specjalistów, co minimalizuje ryzyko opóźnień przy starcie nowych inicjatyw. Długofalowe efekty dla organizacji też są niebagatelne: przede wszystkim pozwalają budować markę pracodawcy – regularna, profesjonalna komunikacja rekrutacyjna wzmacnia pozycję firmy na rynku pracy.

Partner RPO tworzy i prowadzi „rezerwę kadrową” wykwalifikowanych kandydatów, co zapewnia długoterminową bazę talentów, dzięki czemu firma może zaspokajać przyszłe potrzeby bez presji czasu i pospiesznego poszukiwania

Partner RPO tworzy i prowadzi „rezerwę kadrową” wykwalifikowanych kandydatów, co zapewnia długoterminową bazę talentów, dzięki czemu firma może zaspokajać przyszłe potrzeby bez presji czasu i pospiesznego poszukiwania. RPO to też zmniejszenie rotacji pracowników – dzięki dokładniejszej selekcji i lepszemu dopasowaniu kompetencji spada odsetek odejść w okresie próbnym. W przypadku wykwalifikowanych pracowników to szczególnie istotne, ponieważ zastąpienie jednego specjalisty może kosztować firmę nawet 1,5 jego rocznego wynagrodzenia. Dostęp do międzynarodowych rynków pracy – w projektach RPO często wykorzystywane są międzynarodowe bazy danych i mobilni kandydaci, co umożliwia pozyskanie specjalistów niszowych nawet przy lokalnym deficycie. Skupienie wewnętrznego HR na strategii – zwolnienie działu HR z rutynowego poszukiwania kandydatów pozwala na skoncentrowanie się na retencji talentów, rozwoju kultury organizacyjnej i szkoleniach.

REKLAMA

Podam dwa przykłady – polski i ukraiński.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład 1: POLSKI PRZYKŁAD Jeden z klientów Gremi Personal – duży operator logistyczny z centralnym magazynem w Poznaniu – przygotowywał się do uruchomienia platformy B2B. W ciągu 5 miesięcy należało pilnie zwiększyć wolumen wysyłek o 30%, a co za tym idzie – skompletować trzy pełne zmiany wykwalifikowanych pracowników: operatorów wózków widłowych, koordynatorów zmian i specjalistów ds. inwentaryzacji. Firma miała własny dział HR, jednak średni czas zamknięcia wakatu wynosił 30 dni, a 30% nowych pracowników odchodziło w ciągu pierwszych 2 miesięcy. Wdrożyliśmy model RPO – i już po dwóch tygodniach uzgodniliśmy pulę wyselekcjonowanych kandydatów: 12 operatorów z certyfikatami UDT, 4 koordynatorów z doświadczeniem w logistyce FMCG, 3 specjalistów ds. inwentaryzacji z doświadczeniem w e-commerce. Wszyscy zostali zatrudnieni bezpośrednio przez klienta, a proces rekrutacji, onboardingu i wsparcia był w całości prowadzony przez zespół Gremi Personal. W efekcie po 3 miesiącach: czas rekrutacji został skrócony z 30 do 14 dni, 88% nowych pracowników pozostało po okresie próbnym, koszty zatrudnienia spadły o 27%, a nowy projekt logistyczny został uruchomiony bez opóźnień i utraty SLA. Po pół roku firma rozszerzyła projekt – zaczęliśmy również rekrutować pracowników biurowych do zatrudnienia na stałe: analityków biznesowych i specjalistów IT.

Przykład 2: UKRAIŃSKI PRZYKŁAD Podejście RPO jest coraz częściej stosowane także na Ukrainie – nie tylko w IT czy handlu detalicznym, ale również w przemyśle. W przypadku wielu stanowisk – od inżynierów po kierowników zmian – ukraiński rynek zaczyna konkurować z polskim pod względem poziomu wynagrodzeń, tak poważny jest tam niedobór wykwalifikowanych pracowników. Jest to szczególnie istotne dla zagranicznych inwestorów otwierających zakłady produkcyjne w zachodnich regionach Ukrainy. Jednym z takich przypadków był holenderski producent materiałów budowlanych, który w 2025 roku uruchomił zakład produkcyjny. Firma potrzebowała zbudować zespół od zera. W ramach projektu RPO zrealizowanego przez Gremi Personal w ciągu 6 tygodni znaleźliśmy i zrekrutowaliśmy 12 operatorów linii produkcyjnych z doświadczeniem w pracy na zautomatyzowanych liniach do produkcji materiałów budowlanych, przeprowadziliśmy relokację wykwalifikowanego inżyniera automatyki z Rumunii, który miał wcześniejsze doświadczenie na sprzęcie tej samej marki, z ukraińskiego rynku zamknęliśmy rekrutację na stanowiska: kierownik zmiany, technik utrzymania pras oraz specjalista BHP. Wszyscy pracownicy zostali zatrudnieni bezpośrednio przez klienta, a zespół Gremi Personal odpowiadał za cały proces – od tworzenia profili stanowisk, przez rekrutację i onboardingu, aż po ocenę wyników. Rezultaty po 3 miesiącach od uruchomienia zakładu to przede wszystkim czas zatrudnienia skrócony o 70% w porównaniu do działań wewnętrznego zespołu HR, wskaźnik retencji pracowników po okresie próbnym wyniósł 91%, a plan produkcyjny w pierwszym kwartale został przekroczony o 12%, bez awarii i naruszeń zasad bezpieczeństwa.

Profesjonalne i wysokiej jakości RPO od firmy HR z możliwością działania na rynku międzynarodowym to narzędzie, które bezpośrednio wpływa na wynik biznesowy. Dla firm oznacza to przewidywalny koszt rekrutacji, mniej przestojów spowodowanych brakiem pracowników oraz możliwość szybkiego wzmocnienia zespołów projektowych wykwalifikowanymi kadrami. W istocie RPO zmienia rekrutację z chaotycznej reakcji na niedobór specjalistów w proces zarządzany z mierzalnymi KPI. Dlatego coraz więcej firm w Polsce i w Ukrainie korzysta z tego podejścia jako praktycznego sposobu utrzymania przewagi konkurencyjnej. – komentuje Lilia Tereschenko, Wiceprezeska ds. HR Gremi Personal.

Źródło: HR Gremi Personal